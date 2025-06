Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"427567a2-aa11-46d4-b45e-93080ecfeced","c_author":"Balla István, Lakos Gábor ","category":"360","description":"Az 1960-as, 70-es években még több százan laktak a belső-somogyi Kakpusztán, volt itt iskola, művelődési ház, kocsma, fűrésztelep, és még focipálya is saját csapattal. Mára azonban a természet teljesen visszahódította magának a területet. Egy Kakpusztán felnőtt tanúval és a hely történetét könyvben is feldolgozó hagyományőrzővel jártuk be a környéket.","shortLead":"Az 1960-as, 70-es években még több százan laktak a belső-somogyi Kakpusztán, volt itt iskola, művelődési ház, kocsma...","id":"20250609_Kakpuszta-Kihalt-falvak-6","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/427567a2-aa11-46d4-b45e-93080ecfeced.jpg","index":0,"item":"fbe08b33-3aed-47f8-b275-2a6f2bb6c2de","keywords":null,"link":"/360/20250609_Kakpuszta-Kihalt-falvak-6","timestamp":"2025. június. 09. 20:00","title":"„Sokszor elsírom magam, ha kijövök ide” – A könyörtelen erdő az úr a nemrég még félezres Kakpusztán – Kihalt falvaink 6.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"445e227f-4f96-4e95-967b-62778b25f692","c_author":"Rácz Gergő","category":"360","description":"Japán a világ egyik legfejlettebb gazdasága, miközben évtizedes demográfiai krízissel próbál megbirkózni, a számok alapján kevés sikerrel. Szeretne egy újfajta pörgést a gazdaságába, viszont úgy tűnik, a pénzpiacon az Egyesült Államok bukdácsolására a befektetők olyan hozamelvárásokkal válaszolnak, hogy az már a fejlett gazdaságoknak is sok.","shortLead":"Japán a világ egyik legfejlettebb gazdasága, miközben évtizedes demográfiai krízissel próbál megbirkózni, a számok...","id":"20250608_japan-gazdasag-valsag-allamkotveny-karaoke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/445e227f-4f96-4e95-967b-62778b25f692.jpg","index":0,"item":"c377510f-d086-4084-8c8a-72716bff075c","keywords":null,"link":"/360/20250608_japan-gazdasag-valsag-allamkotveny-karaoke","timestamp":"2025. június. 08. 17:00","title":"Így hajt a sok kocsmai dalolászás a válság felé egy virágzó gazdaságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20592c2d-5c00-4e6c-8b49-6f6ac9bf6613","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A házigazda németeket verték meg.","shortLead":"A házigazda németeket verték meg.","id":"20250608_francia-nemet-bronzerem-nemzetek-ligaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20592c2d-5c00-4e6c-8b49-6f6ac9bf6613.jpg","index":0,"item":"d8432eaa-0035-41ec-8418-5a839806621e","keywords":null,"link":"/sport/20250608_francia-nemet-bronzerem-nemzetek-ligaja","timestamp":"2025. június. 08. 17:23","title":"A franciáké a bronzérem a Nemzetek Ligájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"139d1d20-c601-4262-beca-37577158a00e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hetekig bent kell maradnia a kórházban a volt külügyminiszternek. ","shortLead":"Hetekig bent kell maradnia a kórházban a volt külügyminiszternek. ","id":"20250610_Jeszenszky-Geza-rosszul-lett-hetfon-ismet-korhazba-kerult","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/139d1d20-c601-4262-beca-37577158a00e.jpg","index":0,"item":"09c5900d-e7b9-4051-973e-3778a93b8942","keywords":null,"link":"/elet/20250610_Jeszenszky-Geza-rosszul-lett-hetfon-ismet-korhazba-kerult","timestamp":"2025. június. 10. 07:33","title":"Jeszenszky Géza rosszul lett hétfőn és ismét kórházba került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dafdb947-e18c-4c7d-83c0-62d95ad9e542","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Sokkal könnyebb elkezdeni meditálni, mint gondolnánk, és valószínűleg életünk sokkal több területén érezhetjük ennek jótékony hatását, mint azt sejtjük. De hogyan formálja a lelkünket és egészségünket a rendszeres elcsendesedés és elmélkedés? Van-e helyes testtartás és ülőpozíció eközben? Meditációnak számít-e az ima? És mi köze a meditációnak a kávézáshoz vagy a fogmosáshoz?","shortLead":"Sokkal könnyebb elkezdeni meditálni, mint gondolnánk, és valószínűleg életünk sokkal több területén érezhetjük ennek...","id":"20250608_Ezzel-az-eszkozzel-meg-a-zombigorgetesrol-is-leszokhatunk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dafdb947-e18c-4c7d-83c0-62d95ad9e542.jpg","index":0,"item":"0cf00d52-e47f-44fd-be81-3f37bb2f705f","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250608_Ezzel-az-eszkozzel-meg-a-zombigorgetesrol-is-leszokhatunk","timestamp":"2025. június. 08. 18:40","title":"Ezzel az eszközzel még a zombigörgetésről is leszokhatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1b9b272-9a85-47f1-bcf6-48f5c16b7616","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Extravagáns lámpákkal, csökkentett légellenállással, nagyobb hatótávval és modernizált technikával támad a tágas utas- és csomagterű Tesla Model Y legfrissebb változata, melyet alapos tesztnek vetettünk alá.","shortLead":"Extravagáns lámpákkal, csökkentett légellenállással, nagyobb hatótávval és modernizált technikával támad a tágas utas...","id":"20250609_magyarorszag-legkelendobb-villanyautoja-cybertekintetu-uj-tesla-model-y-juniper-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1b9b272-9a85-47f1-bcf6-48f5c16b7616.jpg","index":0,"item":"0ba98660-7cd8-452d-bb73-86fe8bcae25f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250609_magyarorszag-legkelendobb-villanyautoja-cybertekintetu-uj-tesla-model-y-juniper-teszt-velemeny","timestamp":"2025. június. 09. 07:59","title":"Teszten Magyarország legkelendőbb villanyautója, a cybertekintetű legfrissebb Tesla Model Y","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f48f0522-c3ce-43d0-878a-e1adeb1449df","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az ex-Twitter pornográf tartalmak közzétételét is engedélyezi, ezért a francia kormány szerint a pornóoldalakra vonatkozó szigorú szabályozás alá kell esnie.","shortLead":"Az ex-Twitter pornográf tartalmak közzétételét is engedélyezi, ezért a francia kormány szerint a pornóoldalakra...","id":"20250609_Pornooldalla-minosithetik-a-Musk-fele-X-et-Franciaorszagban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f48f0522-c3ce-43d0-878a-e1adeb1449df.jpg","index":0,"item":"7d707b07-6d72-4b22-9e11-90b323b3d587","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250609_Pornooldalla-minosithetik-a-Musk-fele-X-et-Franciaorszagban","timestamp":"2025. június. 09. 13:08","title":"Pornóoldallá minősíthetik a Musk-féle X-et Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bda1ba8-75ff-479c-baf5-dea8f0b58d39","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hűvösebb levegő érkezik, hétfőn 21 és 26 fok közötti maximumok várhatók","shortLead":"Hűvösebb levegő érkezik, hétfőn 21 és 26 fok közötti maximumok várhatók","id":"20250608_hidegfront-zivatar-szel-hoseg-enyhules-meteorologia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0bda1ba8-75ff-479c-baf5-dea8f0b58d39.jpg","index":0,"item":"a085a7a7-face-426d-9384-73a44a378d99","keywords":null,"link":"/itthon/20250608_hidegfront-zivatar-szel-hoseg-enyhules-meteorologia","timestamp":"2025. június. 08. 09:59","title":"Érkezik a hidegfront, zivatarokat hoz magával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]