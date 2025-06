Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d199d402-1073-45c8-8ef1-45a5a583a139","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Viber szuperapp felhasználói mostantól könnyebben megtalálhatják a helyi vállalkozásokat, szolgáltatásokat, és közvetlenül is kapcsolatba léphetnek velük az alkalmazásban.","shortLead":"A Viber szuperapp felhasználói mostantól könnyebben megtalálhatják a helyi vállalkozásokat, szolgáltatásokat, és...","id":"20250610_viber-uzleti-fiokok-funkciok-helyi-cegek-keresese-kapcsolat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d199d402-1073-45c8-8ef1-45a5a583a139.jpg","index":0,"item":"3f957434-f320-43dc-b48a-41035967b6c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250610_viber-uzleti-fiokok-funkciok-helyi-cegek-keresese-kapcsolat","timestamp":"2025. június. 10. 12:03","title":"Viberes? Kap két új funkciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"483537dd-c813-4fc2-840e-6e4b2d36e2ea","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Valaki a közönség soraiból hajigált műanyag poharakat a Romantic tagjaira a szegedi fellépésükön. ","shortLead":"Valaki a közönség soraiból hajigált műanyag poharakat a Romantic tagjaira a szegedi fellépésükön. ","id":"20250610_Gaspar-Gyozo-Romantic-megdobaltak-muanyag-poharral-koncert-Szeged-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/483537dd-c813-4fc2-840e-6e4b2d36e2ea.jpg","index":0,"item":"c6c892d8-d43c-4af5-a0d4-fd7114096ce4","keywords":null,"link":"/elet/20250610_Gaspar-Gyozo-Romantic-megdobaltak-muanyag-poharral-koncert-Szeged-video","timestamp":"2025. június. 10. 13:51","title":"Koncert közben, a színpadon dobálták meg Gáspár Győzőéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80be6326-f567-4b41-85c8-87ebfaaf9e0f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kennedy a döntését többek között azzal indokolta, hogy ha nem váltja le a tagokat, Trump csak 2028-ra tudott volna többséget szerezni a testületben.","shortLead":"Kennedy a döntését többek között azzal indokolta, hogy ha nem váltja le a tagokat, Trump csak 2028-ra tudott volna...","id":"20250610_RFK-Jr-kirugta-az-Egyesult-Allamok-teljes-oltasi-tanacsado-testuletet-Donald-Trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/80be6326-f567-4b41-85c8-87ebfaaf9e0f.jpg","index":0,"item":"681399c0-ecca-4868-8bed-d27c44c04246","keywords":null,"link":"/vilag/20250610_RFK-Jr-kirugta-az-Egyesult-Allamok-teljes-oltasi-tanacsado-testuletet-Donald-Trump","timestamp":"2025. június. 10. 05:36","title":"Trump oltástagadó egészségügyi minisztere kirúgta az oltási ajánlásokért felelős teljes tanácsadó testületet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bc6d0f2-e9ba-4dc8-b378-7c5ee343cc01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felek abban teljesen egyetértettek, hogy mindenképpen el kell kerülni az önkormányzat és a közszolgáltatást nyújtó cégeinek fizetésképtelenségét.","shortLead":"A felek abban teljesen egyetértettek, hogy mindenképpen el kell kerülni az önkormányzat és a közszolgáltatást nyújtó...","id":"20250610_Gulyas-Gergely-Karacsony-Gergely-egyeztetes-kormany-fovaros-Budapest-tamogatas-koltsegvetes-penzugyek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1bc6d0f2-e9ba-4dc8-b378-7c5ee343cc01.jpg","index":0,"item":"a829fc3e-1fba-468e-9ebe-8a699ff3b499","keywords":null,"link":"/itthon/20250610_Gulyas-Gergely-Karacsony-Gergely-egyeztetes-kormany-fovaros-Budapest-tamogatas-koltsegvetes-penzugyek-ebx","timestamp":"2025. június. 10. 14:49","title":"Találkozott Gulyás és Karácsony, és arra jutottak, hogy a kormány alaposan átnézi Budapest pénzügyeit, mielőtt segítene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"675fabf3-4a47-4125-a4a9-ef8d893646e2","c_author":"Nemes Nikolett","category":"elet","description":"A legnagyobb jóindulattal se mondható, hogy a magyarok igazán kedvelnék a belsőségekből készült ételeket, pedig több érv is szól mellettük: remek fehérje- és kollagénforrások, változatosan elkészíthetők, nem túl drágák, és egészen izgalmas ízvariációkat lehet belőlük kihozni. A konyhamészárosként is tevékenykedő Szkladányi András arra tett kísérletet, hogy szakácskönyvével felülírja a pacallal, vesével, velővel és társaikkal kapcsolatos ellenérzéseket, és minden eszközt a kezünkbe ad ahhoz, hogy inspirációs forrásként, és ne zsigeri utálattal tekintsünk rájuk. ","shortLead":"A legnagyobb jóindulattal se mondható, hogy a magyarok igazán kedvelnék a belsőségekből készült ételeket, pedig több...","id":"20250609_Belsosegek-etelek-recept-maj-vese-velo-pacal-Szkladanyi-Andras-Fuletol-a-farkaig-szakacskonyv-konyhameszaros","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/675fabf3-4a47-4125-a4a9-ef8d893646e2.jpg","index":0,"item":"4f381f8a-93ee-4d9e-8fa2-d29e9a5fe595","keywords":null,"link":"/elet/20250609_Belsosegek-etelek-recept-maj-vese-velo-pacal-Szkladanyi-Andras-Fuletol-a-farkaig-szakacskonyv-konyhameszaros","timestamp":"2025. június. 09. 18:00","title":"A szív kényes alapanyag, az agy az egyik legbizarrabb, a here íze, mondhatni, kellemes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Marine Le Pen ünneplésén egységes európai szélsőjobbról beszéltek, de olyan nincs. Simicska Lajos intő példa Elon Musk számára. Az az igazi vészhelyzet, hogy Trump szövetségi csapatokat vezényelt Los Angelesbe a zavargások miatt. Az egykor pacifista Joshka Fischer volt német külügyminiszter a kötelező katonai szolgálat visszaállítását sürgeti. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Marine Le Pen ünneplésén egységes európai szélsőjobbról beszéltek, de olyan nincs. Simicska Lajos intő példa Elon Musk...","id":"20250610_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"5ffd3bc4-533d-4d85-9b71-188616e7003f","keywords":null,"link":"/360/20250610_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. június. 10. 10:57","title":"Orbán a migráció ellen szónokolt, miközben 6000 fős francia hallgatósága perui húsos batyut és magrebi kolbászt evett a sör mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6526a303-8ab7-4f43-806b-77e1214d7fa5","c_author":"Köves Margit","category":"360","description":"Banu Mushtaq indiai írónő Heart Lamp című könyvét Deepa Bhashthi fordította angolra, a díjat ő is megkapta. Először fordul elő az is, hogy novelláskötetért adnak Nemzetközi Booker-díjat. Ezt az elismerést olyan műért lehet megkapni, amely angol nyelven is megjelent. Mushtaq novelláinak főszereplői Karnataka állambeli, nehéz sorsú muszlim nők. Szeretettel Indiából sorozatunk írása.","shortLead":"Banu Mushtaq indiai írónő Heart Lamp című könyvét Deepa Bhashthi fordította angolra, a díjat ő is megkapta. Először...","id":"20250610_szeretettel-indiabol-nemzetkozi-booker-dijat-kannada-nyelv-banu-mushtaq","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6526a303-8ab7-4f43-806b-77e1214d7fa5.jpg","index":0,"item":"79f18a28-247e-4fc6-9892-3c817e21e6de","keywords":null,"link":"/360/20250610_szeretettel-indiabol-nemzetkozi-booker-dijat-kannada-nyelv-banu-mushtaq","timestamp":"2025. június. 10. 18:03","title":"„Mire jobban körülnéztem, már hat gyerekem volt” – először kapott Nemzetközi Booker-díjat egy eredetileg kannada nyelven írt könyv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29d2d3ff-c73d-46ca-842b-7060744a2160","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Statikai problémák miatt bezárták a Hévízi Tófürdő épületét. A létesítmény jövője kérdéses, a település polgármestere sem tud semmit, miután már a kórház egy egyedüli tulajdonos.","shortLead":"Statikai problémák miatt bezárták a Hévízi Tófürdő épületét. A létesítmény jövője kérdéses, a település polgármestere...","id":"20250609_Bezartak-az-ikonikus-tofurdo-epuletet-egymilliard-forintos-uszo-szigettel-potolhatjak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/29d2d3ff-c73d-46ca-842b-7060744a2160.jpg","index":0,"item":"bddc9bdf-9167-4977-8f80-a3b2af4ca230","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250609_Bezartak-az-ikonikus-tofurdo-epuletet-egymilliard-forintos-uszo-szigettel-potolhatjak","timestamp":"2025. június. 09. 15:15","title":"Bezárták az ikonikus tófürdő épületét, egymilliárd forintos úszó szigettel pótolhatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]