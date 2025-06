Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fe04ee46-ef51-440e-9239-0bfb98fe339d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig úgy volt, hogy már jövő héten szavazhat a parlament az átláthatóságinak nevezett törvényről, most Kocsis Máté frakcióvezető azt mondja, csúszik a döntés, mert még dolgoznak a szövegen. Ősz előtt nem is terveznek szavazni róla. Ezzel az idei 1 százalékos szja-felajánlások valószínűleg az eredeti szándék szerinti kedvezményezettekhez megérkezhetnek.","shortLead":"Eddig úgy volt, hogy már jövő héten szavazhat a parlament az átláthatóságinak nevezett törvényről, most Kocsis Máté...","id":"20250604_Kocsi-Mate-az-atlathatosagi-torveny-vitaja-meg-mindig-zajlik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe04ee46-ef51-440e-9239-0bfb98fe339d.jpg","index":0,"item":"7590728c-8aa0-4569-ad00-a031396e116d","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_Kocsi-Mate-az-atlathatosagi-torveny-vitaja-meg-mindig-zajlik","timestamp":"2025. június. 04. 13:33","title":"Megijedtek a megfélemlítési törvénytől? A Fidesz szavazás helyett még dolgozik a szövegen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38f66d58-246d-4830-bc72-3672e5143a92","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kínai Zero Square Robotics speciális robotja, a H1 a szűk szállodai terekben is képes könnyen mozogni, és olyan feladatokat végez el, ami eddig az ember munkája volt. ","shortLead":"A kínai Zero Square Robotics speciális robotja, a H1 a szűk szállodai terekben is képes könnyen mozogni, és olyan...","id":"20250603_humanoid-robot-zero-square-robotics-zerith-h1-szalloda-takaritas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38f66d58-246d-4830-bc72-3672e5143a92.jpg","index":0,"item":"2bb645a7-8a7c-4c64-bf4b-6976dd07f249","keywords":null,"link":"/tudomany/20250603_humanoid-robot-zero-square-robotics-zerith-h1-szalloda-takaritas","timestamp":"2025. június. 03. 18:03","title":"Porszívózik, WC-t takarít, pakol: itt új kínai robot, ami elveheti az ember munkáját – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43e38b0c-f537-4a02-8886-90f5ecddb93f","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Nagy beruházások készülnek a Hungaroringen, úgyhogy mínuszba ment le az éves eredmény.","shortLead":"Nagy beruházások készülnek a Hungaroringen, úgyhogy mínuszba ment le az éves eredmény.","id":"20250604_hungaroring-veszteseg-beszamolo-felujitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43e38b0c-f537-4a02-8886-90f5ecddb93f.jpg","index":0,"item":"343e13aa-61e1-4c32-9c2c-988ccdba47b1","keywords":null,"link":"/kkv/20250604_hungaroring-veszteseg-beszamolo-felujitas","timestamp":"2025. június. 04. 12:12","title":"Ilyen csak a Covid alatt történt: veszteséges lett a Hungaroring","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8e925c5-bfa2-48d8-a9e0-5d9332cbde7e","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Tiborcz István ingatlanos cégének, a BDPST Zrt.-nek a nyeresége csökkent, adót azonban ahogy tavaly, úgy idén sem fizetett.","shortLead":"Tiborcz István ingatlanos cégének, a BDPST Zrt.-nek a nyeresége csökkent, adót azonban ahogy tavaly, úgy idén sem...","id":"20250602_tiborcz-istvan-bdpst-zrt-beszamolo-eredmeny-profit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8e925c5-bfa2-48d8-a9e0-5d9332cbde7e.jpg","index":0,"item":"05f4df1e-fa34-4a6e-86bf-befd6b1db330","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250602_tiborcz-istvan-bdpst-zrt-beszamolo-eredmeny-profit","timestamp":"2025. június. 02. 20:53","title":"Rossz éve volt a Tiborcz-birodalom ékkövének, „csak” 3,7 milliárd lett a profit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"771d8363-e04d-4b6d-80cd-2d109f8467ae","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Oroszország Kínától kapott lézerfegyvert vonultathat fel a fronton, hogy elejét vegye az ukrán dróntámadásnak.","shortLead":"Oroszország Kínától kapott lézerfegyvert vonultathat fel a fronton, hogy elejét vegye az ukrán dróntámadásnak.","id":"20250602_kina-lezerfegyver-dron-legvedelem-oroszorszag-orosz-ukran-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/771d8363-e04d-4b6d-80cd-2d109f8467ae.jpg","index":0,"item":"68fd4883-e362-471f-b384-da7badaa9c7c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250602_kina-lezerfegyver-dron-legvedelem-oroszorszag-orosz-ukran-haboru","timestamp":"2025. június. 02. 15:33","title":"Kínai lézerfegyverrel lőheti le az ukrán drónokat Moszkva – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eff675f-2f0c-47fe-b583-fa0266fdaea6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az Oktatási Hivatallal a magukra „Paprika Csoportként” hivatkozó elkövetők felvették a kapcsolatot, de a Belügyminisztérium jelezte, hogy nem tárgyal zsarolókkal.","shortLead":"Az Oktatási Hivatallal a magukra „Paprika Csoportként” hivatkozó elkövetők felvették a kapcsolatot, de...","id":"20250603_belugyminiszterium-oktatasi-hivatal-erettsegi-informatikai-rendszer-adatbazis-hackertamadas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5eff675f-2f0c-47fe-b583-fa0266fdaea6.jpg","index":0,"item":"db37601e-4315-48e9-b1da-a8313eb6ed8b","keywords":null,"link":"/itthon/20250603_belugyminiszterium-oktatasi-hivatal-erettsegi-informatikai-rendszer-adatbazis-hackertamadas-ebx","timestamp":"2025. június. 03. 19:49","title":"Hackertámadás érte az Oktatási Hivatalt, több százezer, az érettségivel kapcsolatos adatot másoltak le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69d7460e-aa99-44ee-8e5c-2f1b37e3124a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A lap szerint a rendőrség azzal indokolja a helyszínt, hogy kellően biztonságos, nagy, vonulni lehet rajta, és garantálható, hogy gyermekek nem találkoznak a rendezvénnyel.","shortLead":"A lap szerint a rendőrség azzal indokolja a helyszínt, hogy kellően biztonságos, nagy, vonulni lehet rajta, és...","id":"20250603_kincsem-park-pride-felvonulas-rendorseg-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/69d7460e-aa99-44ee-8e5c-2f1b37e3124a.jpg","index":0,"item":"a58e3924-17d5-438d-b4db-4f270cd28ea6","keywords":null,"link":"/itthon/20250603_kincsem-park-pride-felvonulas-rendorseg-ebx","timestamp":"2025. június. 03. 08:01","title":"Index: a Kincsem Parkba küldené a Budapest Pride felvonulását a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ed7f42-f5b4-4af9-80f7-1b058ddd217b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A 70 éves férfi magával is végezni akart.","shortLead":"A 70 éves férfi magával is végezni akart.","id":"20250602_jeszenszky-geza-tamadas-kalapacs-tamado-vallomas-rendorseg-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/10ed7f42-f5b4-4af9-80f7-1b058ddd217b.jpg","index":0,"item":"49e847ae-eaee-4320-967f-3fdca9853505","keywords":null,"link":"/itthon/20250602_jeszenszky-geza-tamadas-kalapacs-tamado-vallomas-rendorseg-ebx","timestamp":"2025. június. 02. 17:34","title":"Jeszenszky Géza támadója azt vallotta, véletlenszerűen választotta ki áldozatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]