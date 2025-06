Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"618b3b7f-d676-4306-b56e-c1e5e4b516de","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szakemberek szerint a jelenleginél sokkal nagyobb tudatosságra lenne szükség a szexuális úton terjedő betegségekkel kapcsolatban.","shortLead":"A szakemberek szerint a jelenleginél sokkal nagyobb tudatosságra lenne szükség a szexuális úton terjedő betegségekkel...","id":"20250611_Az-elmult-tiz-evben-megduplazodott-a-szifilisszel-diagnosztizaltak-szama","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/618b3b7f-d676-4306-b56e-c1e5e4b516de.jpg","index":0,"item":"e0718324-b767-42c9-8fe4-56e526e2d860","keywords":null,"link":"/elet/20250611_Az-elmult-tiz-evben-megduplazodott-a-szifilisszel-diagnosztizaltak-szama","timestamp":"2025. június. 11. 09:27","title":"Az elmúlt tíz évben megduplázódott a szifilisszel diagnosztizáltak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7968ec0-eaf7-4619-b6a3-d6ade35bb29c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"„Nem volt eleje a traktornak, szerintem műszerfalig felbontotta az egészet”. ","shortLead":"„Nem volt eleje a traktornak, szerintem műszerfalig felbontotta az egészet”. ","id":"20250612_vonat-traktor-baleset-szarvas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7968ec0-eaf7-4619-b6a3-d6ade35bb29c.jpg","index":0,"item":"a76b060e-9c93-4c23-90d5-bcbb6ce1d791","keywords":null,"link":"/cegauto/20250612_vonat-traktor-baleset-szarvas","timestamp":"2025. június. 12. 18:24","title":"Letépte a vonat a traktor elejét Szarvasnál, a sofőr szinte ép bőrrel megúszta a balesetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89ffd792-144f-40ed-a524-c63c12329216","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Dömpingszerűen fogadja el a parlament az elmúlt időszak beterjesztéseit, indítványait, összeszedtük a gazdaságot érintő szavazások eredményeit.","shortLead":"Dömpingszerűen fogadja el a parlament az elmúlt időszak beterjesztéseit, indítványait, összeszedtük a gazdaságot érintő...","id":"20250611_alkotmanyos-jog-lett-a-keszpenzhasznalat-az-MNB-nem-hozhat-letre-alapitvanyokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89ffd792-144f-40ed-a524-c63c12329216.jpg","index":0,"item":"9a9b6419-dfee-47ed-8299-95c357042a4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250611_alkotmanyos-jog-lett-a-keszpenzhasznalat-az-MNB-nem-hozhat-letre-alapitvanyokat","timestamp":"2025. június. 11. 15:58","title":"Parlament: alkotmányos jog lett a készpénzhasználat, az MNB nem hozhat létre alapítványokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4bc52d1-bd94-46f0-b454-dc739331b387","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A sztárt arról kérdezték, készül-e újra a Mission: Impossible-filmek sztárjával filmet forgatni.","shortLead":"A sztárt arról kérdezték, készül-e újra a Mission: Impossible-filmek sztárjával filmet forgatni.","id":"20250612_Brad-Pitt-Tom-Cruise-F1-kaszkador","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d4bc52d1-bd94-46f0-b454-dc739331b387.jpg","index":0,"item":"140925ab-ee9c-4d1e-aa97-24a1ab29afeb","keywords":null,"link":"/kultura/20250612_Brad-Pitt-Tom-Cruise-F1-kaszkador","timestamp":"2025. június. 12. 11:26","title":"Brad Pitt: „Én nem fogom a seggemet kilógatni repülőkből, mint Tom Cruise”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e1e9078-b036-42f4-b6f3-88b710289efb","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Találóan foglalja össze a G7 elemzése a vendéglátás jelenlegi helyzetét, amikor azt írja, csak három dolog hiányzik belőle: a vendég, a pénztárca és a szakács. A költségek növekedését a vendégek egyre kevésbé képesek megfizetni, javulásra pedig nincs kilátás.","shortLead":"Találóan foglalja össze a G7 elemzése a vendéglátás jelenlegi helyzetét, amikor azt írja, csak három dolog hiányzik...","id":"20250611_Tiz-ev-alatt-eltunt-a-vendeglatohelyek-negyede-Magyarorszagon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e1e9078-b036-42f4-b6f3-88b710289efb.jpg","index":0,"item":"0248857a-4ad8-43ae-bfb2-05cb2dd82412","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250611_Tiz-ev-alatt-eltunt-a-vendeglatohelyek-negyede-Magyarorszagon","timestamp":"2025. június. 11. 14:07","title":"Tíz év alatt eltűnt a vendéglátóhelyek negyede Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c065a959-a3ef-4e16-ae1d-1618593a3706","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A természet érdekes ellentmondása, hogy míg a daganatos megbetegedés kockázata az életkor előrehaladtával növekszik, egy bizonyos kor elérése után már csökkenni kezd. Egy kutatás ennek okára derített fényt.","shortLead":"A természet érdekes ellentmondása, hogy míg a daganatos megbetegedés kockázata az életkor előrehaladtával növekszik...","id":"20250611_rak-kockazata-csokken-nagyon-idos-korban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c065a959-a3ef-4e16-ae1d-1618593a3706.jpg","index":0,"item":"f0657a62-edcd-49fb-be92-048d35163361","keywords":null,"link":"/tudomany/20250611_rak-kockazata-csokken-nagyon-idos-korban","timestamp":"2025. június. 11. 20:03","title":"A rák nagy ellentmondása: miért van az, hogy bizonyos idő után már kevésbé fenyeget?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c139296-4f88-4dcf-b6a6-e173b1281dbb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor beszélt a Parlamenti Szalon kedd esti rendezvényén arról, hogy létezik egy ellenzéki Harcosok Klubja is, Visszhang néven. A kormányfő diszkóliberálisnak nevezte Magyar Pétert, aki válaszában vitára hívta a miniszterelnököt.","shortLead":"Orbán Viktor beszélt a Parlamenti Szalon kedd esti rendezvényén arról, hogy létezik egy ellenzéki Harcosok Klubja is...","id":"20250611_Valoban-letezik-Visszhang-csoport-de-a-Tisza-Part-szerint-ok-nem-ugy-mukodnek-mint-a-Harcosok-Klubja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c139296-4f88-4dcf-b6a6-e173b1281dbb.jpg","index":0,"item":"33b0ffe5-7e3d-42e5-ba86-4a58991820f5","keywords":null,"link":"/itthon/20250611_Valoban-letezik-Visszhang-csoport-de-a-Tisza-Part-szerint-ok-nem-ugy-mukodnek-mint-a-Harcosok-Klubja","timestamp":"2025. június. 11. 11:02","title":"Valóban létezik tiszás Visszhang-csoport, de a párt szerint másként működik, mint a Harcosok Klubja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b32b21-0285-4693-8aae-6b630c447238","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő az elmúlt időszakban távol maradt a pártrendezvényektől, most azonban sztárvendégként tért vissza Orbán zártkörű előadásán.","shortLead":"Az énekesnő az elmúlt időszakban távol maradt a pártrendezvényektől, most azonban sztárvendégként tért vissza Orbán...","id":"20250611_A-Parlamenti-Szalonban-enekelt-majd-Orbannal-szelfizett-Toth-Gabi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37b32b21-0285-4693-8aae-6b630c447238.jpg","index":0,"item":"b6b0b698-d086-493a-aea7-1d5184f54ff9","keywords":null,"link":"/elet/20250611_A-Parlamenti-Szalonban-enekelt-majd-Orbannal-szelfizett-Toth-Gabi","timestamp":"2025. június. 11. 16:50","title":"Tóth Gabi visszatért a NER színpadára, majd Orbánnal szelfizett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]