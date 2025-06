Ukrajna

Orbán Viktor azzal kezdte, hogy ezúttal már nem csak egy Facebook-posztban, hanem élő szóban is reagált Volodimir Zelenszkij a Válasz Online-nak adott interjújára. Most azt mondta, Ukrajna EU-s tagsága azzal járna, hogy felvesszük a háborút is a szövetségbe. Szerinte csak idő kérdése, mikor vonódik be az összes tagállam a háborúba, ha Ukrajna bejöhet az EU-ba.

A miniszterelnök szerint “háborút akarnak. Beszéljünk egyenesen: Európa nyugati felén a kormányzó vezetők beleugrottak egy háborúba”. Orbán szerint ezt a háborút izolálni kell, tűzszünet kell, meg kell akadályozni a továbbterjedést. “Ez volt az egyetlen békepárti álláspont” – mondta. Szerinte a Nyugat úgy döntött, Oroszország ellenfél, jobb legyőzni őket Ukrajnában. Azt mondta, ezt ő tévedésnek tartja, mert így az Ukrajnában zajló háború az EU-nak is biztonsági kockázatot jelent, mert beleálltunk a konfliktusba.

Orbán azt magyarázta, mi fizetjük az ukrán hadsereget, a nyugdíjasokat – szerinte a Nyugat nélkül Ukrajna mára létezni sem tudna, “ez a helyzet. Egy ilyen országot felvenni az Európai Unióba csupa bajt jelentene”.

A miniszterelnök szerint a legfontosabb, hogy az EU ne kerüljön a háborúba, így is jobban, “kötésig” benne vagyunk, mint kellene. Katonákat kellene kiállítani, a frontra mennének, koporsóban jönnének vissza – magyarázta. Előfordulhat ilyen helyzet, de az nem nemzeti érdek, hogy Ukrajnába egyetlen magyart is elvigyenek, és ott egyetlen magyar is meghaljon.

Szerinte az USA azóta nem finanszírozza Ukrajnát, mióta egy üzletember irányít. Az EU-ra hagyta az egészet, mert Amerikának nem éri meg. Az EU-nak viszont nincs pénze, rohanunk a lejtőn, egyre nagyobbak a hitelek is.

“A Tisza és a DK ukránbarát pártok”

Orbán a Zelenszkij-interjúval kapcsolatban azt mondta, amikor egy ukrán azt mondja, hogy nem akar fenyegetőzni, akkor “Magyarországot az ukrán elnök megfenyegette”. Erre ő azt tudja mondani, hogy ha valami nem tetszik, akkor méltóztasson nyilvánosságra hozni, ne üzengessen. Ezzel Nyugat-Európában lehet elérni dolgokat, ott térdre esnek Ukrajna előtt, de Magyarország nem ez a hely. “Az ukrán elnökről pontosan tudjuk, hogy ki, az ukránokat is ismerjük, az ukrán elnök ne játssza meg a morálbajnokot. Én nem mondom, hogy a magyarok világbajnokok, de azért álljon meg a menet” – magyarázta.

Orbán azt mondta, Magyarország segít Ukrajnának, egyetlen mondattal sem várunk köszönetet, így az azért mégiscsak túlzás, hogy ilyen hangnemben beszéljenek. “Ha akar valamit, akkor ide jöhet, tisztességesen elmondhatja” – mondta. Ukrajna szerinte nem követelheti, hogy támogassa Magyarország az uniós tagságot. Nincsen joguk arra, hogy belépjenek. Arra van joguk, hogy jelentkezzenek. Nekünk meg arra van jogunk, hogy erre vagy igent, vagy nemet mondjunk.

Magyarországon Orbán szerint vannak ukránbarát pártok: szerinte a Tisza és a DK ilyen. Ez azonban elmondása szerint nem jogosítja fel semmire Zelenszkijt. Orbán arról beszélt, hogy a Tisza már rendezett szavazást arról, hogy felvegyék-e Ukrajnát az EU-ba. Külön kiemelte: a Tisza hívei szeretnék Ukrajnát az EU-ba. Szerinte a tiszások rosszul látják, szeretné meggyőzni őket. Majd hosszan promotálta a Voks 2025-öt, a kormány “népszavazását”. “Kétmillió felett vagyunk” – magyarázta a kitöltések számáról. Azt mondta, ez fantasztikus siker, nem is emlékszik, mikor volt utoljára olyan nemzeti konzultáció, amin ennyien vettek volna részt.

Rezsicsökkentés

Orbán szerint hétfőn “két hétig tartó nemzetközi csata” kezdődik. Tárgyalnak a külügyminiszterek egy indítványról, mely megtiltaná azt, hogy az EU-s országok energiahordozókat vegyenek az oroszoktól. Ez szerinte Magyarországnak csak rosszat jelentene. Azt mondta, meg kell akadályozni, hogy a rossz döntés megszülessen, “ez az egyetlen esély, hogy a rezsicsökkentést megmentsük”. Az azt követő héten a miniszterelnökök üléseznek, ott neki kell befejeznie azt a munkát, amit Szijjártó elkezd hétfőn.

“Ha azt csinálnánk, amit Brüsszel kér tőlünk, a családoknak a fele tönkremenne” – magyarázta. Brüsszel szerinte a kamatstopok kivezetését kéri, amit ha megtennének, a családok egy része a tönk szélére jutnak. Kivezettetnék az árréscsökkentést is, Orbán szerint viszont így is igazságtalanul sokat fizetünk, de ha kivezetnék, akkor még több lenne a boltban hagyott összeg. Ugyanez a helyzet szerinte a lakástámogatásoknál is.

Orbán szerint ő a jámborság határáig együttműködő ember, de vannak kérdések, amikhez Brüsszelnek nincs beleszólási joga. Véleményeknek tekinti az országspecifikus ajánlásokat, így csupán becsukja és visszaadja őket a feladónak.

Az elnyomó birodalom

A miniszterelnök szerint az EU-ban eluralkodott a bürokrácia. Franciaország és Németország instabil, a britek kiléptek – mindenki a saját dolgaival van elfoglalva, nem tudnak stratégiai kérdésekkel foglalkozni. Brüsszeli bürokrácia így feltámadt – ilyet pedig Orbán szerint itt Magyarországon már láttunk, “Bécsből, hogy ne kerülgessem itt a forró kását”. Brüsszel minél több jogkört akar magának, el akarják vonni a tagállamoktól. Rezsicsökkentés, LMBTQ-ügyek, 13. havi nyugdíj – Orbán felsorolta a Fidesz kommunikációs arzenáljának egészét. Brüsszelt birodalomként jellemezte, amely szereptévesztésben van, ugyanis “nem ezért hoztuk őket létre”.

Szerinte a legnagyobb probléma, és ezt a Patrióták érzik, a nemzeti jogkörök aláaknázása. A politikában Orbán szerint erőből lehet dolgozni, az erő pedig az emberekből van. A politikusok dolga, hogy közös álláspontot alakítsanak ki. A Patriótáknak vannak társ-pártcsaládjai – mondta. Szerinte a következő 2-3 évben Európában mindenhol patrióta, nacionalista kormányok lesznek.

Önazonossági törvény

A falvainkat védeni kell – jelentette ki a miniszterelnök. Több falu, megye is elnéptelenedik. Segíteni kell az embereket, senki ne érezze úgy, hogy neki el kell mennie a falujából azért, mert ott nem lehet élni, nincs munka, nincs kereset – mondta. A magyar falu szerinte nagy érték, ezzel lakjuk be az országot. Mint mondta, érdekes kísérletbe kezdett a kormány, van egy olyan jelenség ugyanis, hogy a falu úgy válik várossá, hogy az ott lévők ezt nem akarják, jönnek a “gyüttmentek”. Olyan nagy számban, hogy ez teljesen átformálja az ott élők életét. Orbán azt mondta, nem akarnak beledumálni, de minden önkormányzatnak magának kell eldönteni, mekkorák akarnak lenni. Így szerinte a választott vezetőknek módjuk van arra, hogy megvédjék magukat.