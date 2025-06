Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7336b8cc-50fe-4b1c-8a27-f17a455781a7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Tisza Párt elnöke reagált a Fidesz korábbi főpolgármester-jelöltjének csomagtartós akciójára. ","shortLead":"A Tisza Párt elnöke reagált a Fidesz korábbi főpolgármester-jelöltjének csomagtartós akciójára. ","id":"20250614_Magyar-Peter-szentkiralyi-alexandra-tisza-part-eu-ukrajna-csatlakozas-voks-csomagtarto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7336b8cc-50fe-4b1c-8a27-f17a455781a7.jpg","index":0,"item":"4b03387b-ef96-4514-a3f9-a1fa64caa57a","keywords":null,"link":"/elet/20250614_Magyar-Peter-szentkiralyi-alexandra-tisza-part-eu-ukrajna-csatlakozas-voks-csomagtarto","timestamp":"2025. június. 14. 19:48","title":"Magyar Péter szerint Szentkirályi Alexandrának többé nincs helye a magyar közéletben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6cd58ee-c774-4591-8293-e1929de40cdc","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Wayne Ivey felsorolta, mi vár a rendbontókra.","shortLead":"Wayne Ivey felsorolta, mi vár a rendbontókra.","id":"20250613_egyesult-allamok-florida-bevandorlasi-hatosag-eroszakos-tuntetes-seriff","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6cd58ee-c774-4591-8293-e1929de40cdc.jpg","index":0,"item":"6d8648b3-6d93-499f-88ff-372026946ca3","keywords":null,"link":"/vilag/20250613_egyesult-allamok-florida-bevandorlasi-hatosag-eroszakos-tuntetes-seriff","timestamp":"2025. június. 13. 16:54","title":"Halálos fenyegetéssel üzent egy floridai seriff azoknak, akik erőszakos tüntetésre készülnek a megyéjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8181ae88-33bd-4326-96ed-72ddc365e552","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 40 éves brit férfinak sikerült élve kikászálódnia repülőgép roncsai közül, miután az Ahmedabadból Londonba tartó járat kevesebb mint egy perccel a felszállás után csütörtökön lezuhant. 241-en nem voltak ilyen szerencsések, ők mind meghaltak. Szakértők szerint gyorsan kellett cselekednie, hogy kihasználja a valószínűtlen esélyt arra, hogy életben maradjon. ","shortLead":"A 40 éves brit férfinak sikerült élve kikászálódnia repülőgép roncsai közül, miután az Ahmedabadból Londonba tartó...","id":"20250614_air-india-baleset-tulelo-csoda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8181ae88-33bd-4326-96ed-72ddc365e552.jpg","index":0,"item":"bdf81164-5fe6-4cb1-8743-0f0a4c82b107","keywords":null,"link":"/elet/20250614_air-india-baleset-tulelo-csoda","timestamp":"2025. június. 14. 08:12","title":"Milyen csoda kellett ahhoz, hogy megmeneküljön az Air India-katasztrófa egyetlen túlélője?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a4135cb-d17d-4f72-b194-4537d881f8c0","c_author":"Galicza Dorina","category":"360","description":"Az évek óta Tel-Avivban élő nő szerint a támadás időpontja sem véletlen, szimbolikus jelentőséggel bír a zsidók számára.","shortLead":"Az évek óta Tel-Avivban élő nő szerint a támadás időpontja sem véletlen, szimbolikus jelentőséggel bír a zsidók számára.","id":"20250613_Izrael-Iran-tamadas-magyar-beszamolo-Tel-Aviv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a4135cb-d17d-4f72-b194-4537d881f8c0.jpg","index":0,"item":"0e6b2d7f-eed2-48c4-a416-88da153b247a","keywords":null,"link":"/360/20250613_Izrael-Iran-tamadas-magyar-beszamolo-Tel-Aviv","timestamp":"2025. június. 13. 13:42","title":"„Ez nemcsak Izrael háborúja az iráni rezsim ellen, hanem az egész nyugati világé” – egy Izraelben élő magyar beszámolója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f2ddd24-9831-4156-a510-e16a7da14d68","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Oleg Szmirnov ezredes, a GRU hírszerzője egy budapesti étterem előtt mosolyog a kamerába a kormánypropagandistával.","shortLead":"Oleg Szmirnov ezredes, a GRU hírszerzője egy budapesti étterem előtt mosolyog a kamerába a kormánypropagandistával.","id":"20250614_Georg-Spottle-orosz-titkosszolgalat-foto-gru-oleg-szmirnov-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f2ddd24-9831-4156-a510-e16a7da14d68.jpg","index":0,"item":"c5517d39-0a81-42b6-9537-b9d2dc58e11c","keywords":null,"link":"/itthon/20250614_Georg-Spottle-orosz-titkosszolgalat-foto-gru-oleg-szmirnov-ebx","timestamp":"2025. június. 14. 19:12","title":"Íme Georg Spöttle és orosz kapcsolattartója közös fotón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d2a77a-98df-41b3-b478-5ecfde4faca5","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az USA 1500 városában és településén tüntetésekkel, Washingtonban viszont katonai díszszemlével telik majd a szombat, ami hivatalosan az amerikai hadsereg 250. születésnapja, de Donald Trump is ma lesz 79 éves. Ajándékként pedig megkapja azt, amire nyolc éve vágyott.","shortLead":"Az USA 1500 városában és településén tüntetésekkel, Washingtonban viszont katonai díszszemlével telik majd a szombat...","id":"20250614_Trump-szulinap-katonai-parade-elintezte-maganak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4d2a77a-98df-41b3-b478-5ecfde4faca5.jpg","index":0,"item":"353f0fc4-5251-4fcc-a0e5-b6f4436a25d8","keywords":null,"link":"/360/20250614_Trump-szulinap-katonai-parade-elintezte-maganak","timestamp":"2025. június. 14. 13:55","title":"Az én parádém nagyobb lesz, mint a tiéd – Trump teljesítette saját álmát a szülinapjára, a tüntetők másféle tűzijátékkal készülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ac68080-e902-462e-aea8-8666dbe4a102","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Négy, Elon Muskra és Mark Zuckerbergre emlékeztető techmilliárdos összejön egy luxusházban, miközben az általuk okozott káosz miatt a világ lángokba borul: ez az Utódlás sorozat alkotójának új filmje, a Mountainhead sztorija.","shortLead":"Négy, Elon Muskra és Mark Zuckerbergre emlékeztető techmilliárdos összejön egy luxusházban, miközben az általuk okozott...","id":"20250614_hvg-mountainhead-techguruk-film-jesse-armstrong-utodlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ac68080-e902-462e-aea8-8666dbe4a102.jpg","index":0,"item":"aa086aa0-ea8b-4303-9e95-7aa592ba123a","keywords":null,"link":"/360/20250614_hvg-mountainhead-techguruk-film-jesse-armstrong-utodlas","timestamp":"2025. június. 14. 17:30","title":"Min megy most keresztül az emberiség, amit nem is képes felfogni? Erre keres választ az Utódlás rendezőjének új filmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efcb893f-961c-41f3-a16e-22221c707ea4","c_author":"Maltofer","category":"brandchannel","description":"A ferritin a vashiány és a vérszegénység egyik legfontosabb biomarkere, amely már akkor segíthet a vashiányos állapotok korai felismerésében, amikor a klinikai tünetek még nem jelentkeztek. A ferritin szintjének ellenőrzése kulcsfontosságú a súlyosabb vashiányos állapotok megelőzésében, különösen terhes nők és sportolók esetében, ahol nincs idő a hosszadalmas kezelésre.","shortLead":"A ferritin a vashiány és a vérszegénység egyik legfontosabb biomarkere, amely már akkor segíthet a vashiányos állapotok...","id":"20250428_Ezt-az-erteket-ellenorizze-a-laboreredmenyben-maltofer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/efcb893f-961c-41f3-a16e-22221c707ea4.jpg","index":0,"item":"485cced7-f36f-495a-93ca-d4204f54abef","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250428_Ezt-az-erteket-ellenorizze-a-laboreredmenyben-maltofer","timestamp":"2025. június. 14. 15:30","title":"Aktívan sportol, esetleg kisbabát vár? Akkor ezt az értéket mindenképpen ellenőrizze a laboreredményben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Maltofer","c_partnerlogo":"b5850ba1-e583-4d22-9186-688d82b8c838","c_partnertag":""}]