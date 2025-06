Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bcd792ab-6dc9-42ec-90b3-5fac625a3f6b","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"A közel 900 milliós Völner–Schadl korrupciós per fővádlottja és felesége százmilliós nagyságrendű osztalékot vehetett fel végrehajtó irodáikból tavaly is.","shortLead":"A közel 900 milliós Völner–Schadl korrupciós per fővádlottja és felesége százmilliós nagyságrendű osztalékot vehetett...","id":"20250613_korrupcios-per-ide-hazi-orizet-oda-a-Schadl-hazaspar-tovabb-gazdagodott-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bcd792ab-6dc9-42ec-90b3-5fac625a3f6b.jpg","index":0,"item":"06e0b761-922a-4d67-9020-2d7498015abf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250613_korrupcios-per-ide-hazi-orizet-oda-a-Schadl-hazaspar-tovabb-gazdagodott-ebx","timestamp":"2025. június. 13. 16:00","title":"Korrupciós per ide, házi őrizet oda, a Schadl házaspár tovább gazdagodott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1029c0fa-6e90-437f-a837-2a820e61890d","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Eredetileg 25 ezer négyzetméternyi irodaterület jött volna létre a Corvin Campus néven futó beruházás során, a Cordia azonban úgy döntött, hogy a piaci folyamatok hatására lakásokká alakítja át az épületet.","shortLead":"Eredetileg 25 ezer négyzetméternyi irodaterület jött volna létre a Corvin Campus néven futó beruházás során, a Cordia...","id":"20250612_cordia-lakas-ujlakas-iroda-atalakitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1029c0fa-6e90-437f-a837-2a820e61890d.jpg","index":0,"item":"3eb86b18-dfa2-43dd-b49f-433580ed6b25","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250612_cordia-lakas-ujlakas-iroda-atalakitas","timestamp":"2025. június. 13. 11:10","title":"Rekordgyorsan fogynak az új lakások, a fejlesztők inkább az irodákat is átalakítják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17c869ec-b8dc-4b9d-b886-551d4cf7b199","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Politikailag motivált merényletet követhettek el demokrata politikusok ellen. A támadó ellen továbbra is folyik a hajtóvadászat. ","shortLead":"Politikailag motivált merényletet követhettek el demokrata politikusok ellen. A támadó ellen továbbra is folyik...","id":"20250614_politikai-merenylet-minnesota-amerika-usa-demokrata-munkaspart-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17c869ec-b8dc-4b9d-b886-551d4cf7b199.jpg","index":0,"item":"a70a6b63-b0f3-42a5-9d17-43d83a1420d4","keywords":null,"link":"/vilag/20250614_politikai-merenylet-minnesota-amerika-usa-demokrata-munkaspart-ebx","timestamp":"2025. június. 14. 17:34","title":"Agyonlőttek egy politikust és férjét, két másik embert megsebesítettek Minnesotában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06f919b3-0853-42b3-b0cd-4d583cae6988","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A denevérek akár negyed évszázadon át is élhetnek, ráadásul az esetek többségében rákmentesen. Most a kutatók kiderítették, mi állhat ennek a hátterében – ez pedig az emberi rákkezelések terén is fontos lehet.","shortLead":"A denevérek akár negyed évszázadon át is élhetnek, ráadásul az esetek többségében rákmentesen. Most a kutatók...","id":"20250613_deneverek-rakmentesseg-daganat-p53-gen-kezeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06f919b3-0853-42b3-b0cd-4d583cae6988.jpg","index":0,"item":"a84db4ec-cc74-4f5c-9911-0bc746713831","keywords":null,"link":"/tudomany/20250613_deneverek-rakmentesseg-daganat-p53-gen-kezeles","timestamp":"2025. június. 13. 13:03","title":"A denevérek „szuperképessége” segítheti a rák legyőzését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az 59 éves férfit elkapták a hatóságok, a házkutatáskor fegyvert és lőszert is találtak a lakásán.","shortLead":"Az 59 éves férfit elkapták a hatóságok, a házkutatáskor fegyvert és lőszert is találtak a lakásán.","id":"20250613_szentendre-rendor-tabornok-alcaz-kirug-tanar-igazgato-iskola-nyomozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57.jpg","index":0,"item":"9ff2c023-6b12-4c4b-979e-a940e5d84564","keywords":null,"link":"/itthon/20250613_szentendre-rendor-tabornok-alcaz-kirug-tanar-igazgato-iskola-nyomozas","timestamp":"2025. június. 13. 18:32","title":"Egy férfi rendőr tábornoknak adta ki magát, hogy kirúgasson egy tanárt Szentendrén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71cc8148-b685-4288-9c0b-07447c4ab83a","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Két ország, amelyek közül egyik sem ismeri el, hogy van atom… Fegyvere talán még pont nem. De az egyik most bombázza le a másikat. Amerika közben tárgyalna. Nagy Gábort, a HVG vezető szerkesztőjét Kacskovics Mihály Béla kérdezte.","shortLead":"Két ország, amelyek közül egyik sem ismeri el, hogy van atom… Fegyvere talán még pont nem. De az egyik most bombázza le...","id":"20250613_Fulke-podcast-Nagy-Gabor-Izrael-Iran-haboru-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71cc8148-b685-4288-9c0b-07447c4ab83a.jpg","index":0,"item":"8251d268-307b-4778-856b-03b56e306fee","keywords":null,"link":"/vilag/20250613_Fulke-podcast-Nagy-Gabor-Izrael-Iran-haboru-ebx","timestamp":"2025. június. 13. 17:29","title":"Izraeli bombák az iráni atomra – Miért indult újabb háború a Közel-Keleten?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a084f88-26d4-4e0d-b919-41f7310f413e","c_author":"Maltofer","category":"brandchannel","description":"A vas a szervezetünk egyik alapköve, ami döntő szerepet játszik az egészségünk fenntartásában: támogatja az anyagcserét, a növekedést és a normális sejtműködést. De vajon mindenkinek ugyanannyi vasra van szüksége? Távolról sem! Lássuk, milyen tényezőktől függ, mennyit kell bevinnünk belőle.","shortLead":"A vas a szervezetünk egyik alapköve, ami döntő szerepet játszik az egészségünk fenntartásában: támogatja...","id":"20250505_Vasbevitel-vastartalmu-elelmiszerek-maltofer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a084f88-26d4-4e0d-b919-41f7310f413e.jpg","index":0,"item":"beab4618-d3d2-44ae-9c20-b31b791efcbf","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250505_Vasbevitel-vastartalmu-elelmiszerek-maltofer","timestamp":"2025. június. 13. 15:30","title":"Elég vasat eszünk meg naponta? A válasz nem egyértelmű!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Maltofer","c_partnerlogo":"b5850ba1-e583-4d22-9186-688d82b8c838","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"68de6285-3226-4a14-8f4c-9ea2e9cca2a4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy fotó kedvéért tett tönkre egy értékes műalkotást egy turista egy olasz múzeumban.","shortLead":"Egy fotó kedvéért tett tönkre egy értékes műalkotást egy turista egy olasz múzeumban.","id":"20250614_maffei-muzeum-rongalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68de6285-3226-4a14-8f4c-9ea2e9cca2a4.jpg","index":0,"item":"ed7c46c7-4649-4552-9bae-c7099a596d8b","keywords":null,"link":"/kultura/20250614_maffei-muzeum-rongalas","timestamp":"2025. június. 14. 14:20","title":"Valóra vált minden múzeum rémálma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]