Szijjártó Péter szerint újabb hat magyart evakuáltak a Közel-Keletről

Szijjártó Péter hétfőn bejelentette, hogy több evakuációs művelet is folyamatban van a Közel-Keleten a magyar állampolgárok kimenekítése érdekében. Kedden a külügyminiszter arról számolt be, hogy hat magyar állampolgárt evakuáltak a térségből, velük együtt a kormány Szlovákiával együttműködésben már tizenhárom magyar állampolgárnak segített biztonságba jutni.

„Nyolcszáz fölött van a konzuli védelemre regisztráltak száma az egész térségben” – mondta Szijjártó és hozzátette, hogy az előző napon Jordániát elhagyó hét magyar állampolgár már Cipruson van, onnan utaznak majd tovább Pozsonyba, onnan pedig segítik őket a hazajutásban.

„Két nagy evakuációs műveletünk zajlik jelenleg is a közel-keleti térségben, amelyről részleteket azért nem tudok mondani, mert nem akarom veszélybe sodorni ezeknek a műveleteknek a sikerességét. Ez sok magyar embert érint” – mondta Szijjártó. Szerinte kedden este az egyik műveletről már bővebben is közölhet információkat. A külügyminiszter elmondta azt is, hogy az iráni és izraeli légtér lezárása megnehezíti az evakuálási folyamatokat.

Míg a magyarok a térségből távoznának, addig az izraeli kormány azt szervezi meg, hogy a külföldön rekedt állampolgáraik – akik több mint százezren vannak – valahogy hazatérjenek. Jelenleg tárgyalásokat folytatnak a Mano Maritime hajózási vállalattal, és Ciprusról szállítanák át hajón a hazatérni vágyókat.

Nyitókép: Bodnár Boglárka / MTI