A kormány azt állítja, hogy majdnem 2,3 millió szavazat érkezett a Voks 2025-re

Beérkeztek az utolsó szavazólapok is a Voks 2025 szavazáson, megvan a végleges részvételi adat, és „minden idők egyik legsikeresebb véleménynyilvánító szavazása zajlott le” – jelentette be kedden Hidvéghi Balázs államtitkár a kormány Facebook-oldalára feltöltött videóban. Az általa közölt összesítés szerint

összesen 2 284 732-en szavaztak, ebből a papíralapú szavazatok száma 2 040 168, online pedig 244 564 szavazat érkezett.

A szavazólapok ellenőrzése és feldolgozása Hidvéghi közlése szerint még zajlik, így az Orbán-kormány által véleménynyilvánító szavazásnak nevezett, valójában ráncfelvarrrt nemzeti konzultáció eredményére még várni kell. A Fidesz és a kormány által erősen reklámozott politikai akcióban egyetlen kérdésre vártak választ a hónapokon át tartó, előbb papír alapon, majd online is kitölthető kérdőíven:

Támogatja-e Ön, hogy Ukrajna az Európai Unió tagja legyen?”

A Kormányzati Tájékoztatási Központ a minap a HVG kérdésére nem árulta el, hogy ki és mikor fogja bejelenteni a szavazás eredményét. Az viszont biztosra vezető volt, hogy mindez az Európai Tanács csütörtöki csúcstalálkozója előtt fog megtörténni. Orbán Viktor ugyanis már korábban nyilvánvalóvá tette, az eredményeket lobogtatva érkezik Brüsszelbe, hogy a témáról tárgyaljon a többi tagállam állam- és kormányfőivel.

Erről ő maga is úgy nyilatkozott: „csúnya munka lesz”, sok kompromisszumra tehát a magyaroktól nem lehet számítani.

Ennek megfelelően, bár a nyomás már a nemzeti konzultációknál is nagy volt, az elmúlt hetekben egyértelműen látszott, hogy a kormánypárt minden eddiginél nagyobb erőket mozgósított a szavazás érdekében. Meglepődni mondjuk nincs min, hiszen Magyar Péter a Nemzet Hangja néven egy kísértetiesen hasonló szavazásban 1 millió 137 ezer embert ért el. Itt egyébként a megkérdezettek 58 százaléka támogatta Ukrajna csatlakozását – ez jóval kisebb arány, mint a szavazás többi kérdése esetében.

A kormány mindenesetre a Tiszát az ukrán EU-tagság támogatásával vádolta, ezen túl pedig bevetette a már megszokottnak számító, egész országot beterítő poszterkampányt is. És Orbán Viktor apokaliptikus víziói mellé befértek magyar zászlót lengető, Ukrajnában harcoló MI-katonák, valamint riogatás böhöm nagy autókkal közlekedő ukrán embercsempészekkel. És ha már ott tartunk, milyen autóba és mi fért be, nem lehet szó nélkül elmenni Szentkirályi Alexandra legendás videója mellett sem, melyben még Szabó Botond kormánytisztviselő is képes volt összekötözött kézzel egy csomagtartóba bújni.

Tóta W. Árpád: Haza a csomagtartóban Húszévnyi lefelé nivellálás után érkeztünk meg ide, Szentkirályi Alexandra csomagtartós videójához. Húsz év szisztematikus butítás, arcátlan hazudozás, közpénzből fizetett nemzetnyomorítás küzdötte le a Fideszt a kisebbségi létbe, oda, hogy már csak a legkiszolgáltatottabb, legreménytelenebb páriákra számíthat. Vélemény.

És ne feledkezzünk meg azokról a celebekről sem, akiknek ugyan láthatóan semmi köze nem volt a témához, mégis fontosnak tartották elmondani, milyen veszélyeket rejteget Magyarország számára, ha Ukrajna csatlakozik az Európai Unióhoz.

Ilyen nincs is, mégis van

Orbán Viktor még márciusban, stílusosan egy EU-csúcs után jelentette be, hogy véleménynyilvánító szavazást kezdeményez Ukrajna európai uniós tagságáról. A miniszterelnök azóta is kínosan kerüli, hogy népszavazásról beszéljen, pedig valójában véleménynyilvánító szavazás nincs is. A végeredmény így jogilag semmire nem kötelezi a kormányt, pláne nem az Európai Bizottságot, politikai üzenetként és későbbi kampánytémaként azonban tökéletes. Arra legalábbis már most mérget vehetünk, hogy Magyar Péter még jó sokáig lesz ukránbarát, Brüsszellel konspiráló politikus a kormányzati csatornákon. Még akkor is, ha Magyar közben nyilvánvalóvá tette, a gyorsított tagságot nem támogatja, legfeljebb évtizedes távlatban tartja elképzelhetőnek Ukrajna EU-csatlakozását, és kormányra kerülve amúgy is népszavazást írna ki.

Nincs is olyan szavazás, amit Orbán beígért Ukrajna EU-tagságáról, de akkor hogyan lesz mégis, és mi a célja vele? Akárhogy is hívjuk, egy nemzeti konzultáció lesz, és ugyanúgy nem kötelezi a kormányt semmire az Ukrajna EU-tagságáról szóló véleménynyilvánító szavazás, amit Orbán Viktor bejelentett. Kockázata nincs, mert a többség – főleg a Fidesz-szavazók – ellenzi Ukrajna felvételét. Orbán persze nem iránymutatást vár ettől, hiszen már rég döntött, hanem politikai erőt gyűjt, és beáll Magyar Péter mellé az utcai mozgósító versenybe.

Igaz, arra már kevesebben emlékeznek, hogy kategorikusan Orbán sem szavazott nemmel azon az EU-csúcson, ahol Ukrajna csatlakozási tárgyalásának megkezdéséről döntöttek. Ehelyett kiment a teremből, hogy megigyon egy kávét – vagyis jogi értelemben nem vett részt a szavazáson, ezzel nem támogatta ugyan a tárgyalások megkezdését, de nem is vétózta meg az erről szóló döntést.

Csalás? Ugyan már

A véleménynyilvánító szavazással azonban nem ez volt az egyetlen probléma. A kormány a jelek szerint nem látta elégségesnek a levélben beérkezett 1,2 millió választ, ezért Hidvéghi Balázs, Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára május 26-án közölte, hogy elindult a Voks 2025 online kitöltőfelülete is. Ezt azzal indokoltak – egyelőre bizonyítékok nélkül – hogy „ellenzéki aktivisták” direkt kilopkodják a postaládákból a Voks 2025 szavazólapjait.

Pedig az eredeti tervek szerint a Voks 2025 szavazólapot csak papír alapon lehetett kitölteni, visszaküldve a postai úton, névre szólóan kapott ívet. Ez volt eddig a gyakorlat a korábbi, sokkérdéses nemzeti konzultációknál is. Csakhogy most a szavazólapot speciális papírra nyomták, a papírpénzeknél is alkalmazott biztonsági elemmel látták el, amely csak UV-fényben látható színes szálakat, papírrostokat jelent, és azt is ígérték, hogy a visszaérkező szavazólapokat egyenként ellenőrzik UV-lámpa alatt, sőt közjegyző jelenlétében összesítik a szavazatokat, majd hitelesítik a végeredményt is. Ez annyiban meglepő volt, hogy a kormány eddig semmi ilyennek nem látta a szükségét.

Orbánék 15 év után ki akarták iktatni a csalásfaktort a nemzeti konzultációkból, de aztán rájöttek, hogy jobb, ha marad Semmiségnek tűnik, de óriási politikai baklövést jelez az, ahogyan online is kitölthetővé tették a Voks 2025 nevű kormányzati szavazást. Pedig tizenöt év nemzeti konzultációinak sorában ez lett volna az első, amibe nem építik be eleve a csalás lehetőségét. Ennek csak önös politikai oka lehetett, de egy másik önös politikai érdek még erősebbnek bizonyult.

Ironikus módon az online kitöltési lehetőség még szélesebbre tárja a visszaélés lehetőségét, hiszen itt már szó sincs biztonsági papírról, UV-lámpával ellenőrzött szavazólapról, vagy közjegyzői hitelesítésről. Sőt, az online kitöltő felület lényegében semmilyen biztonsági protokollnak nem felel meg – ezt a HVG saját próbája bizonyítja. A kormányzati aloldalon elérhető online felület ugyan látszólag sok, azonosításra alkalmas adatot kér a kitöltőtől – név, lakcím, életkor, telefonszám, e-mail –, ám ezek közül egyedül az e-mail bír azonosítási funkcióval, mivel csak működő e-mail-címre válaszüzenetben kapott linken lehet végül a szavazólapot kitölteni. De ezt leszámítva bármilyen név, lakcím, életkor és telefonszám beírható. A HVG sikerrel leadott egy voksot Orbán barátja, Milorad Dodik boszniai szerb politikus nevében, akit 101 évesnek tüntettünk fel – ennél nagyobb számot nem fogad el a rendszer –, lakcímének a Parlamentet, telefonszámának pedig Kósa Lajosét írtuk be.

A szavazást ráadásul máshogy is próbálták befolyásolni. Lázár János minisztériumának dolgozóit körlevélben kérte a hr, hogy vegyenek részt az akcióban, és ugyanez történt a Honvédelmi Minisztériumban is. Arról nem is beszélve, hogy szokás szerint kiküldték a szavazásra buzdító levelet a Covid-regisztrációhoz használt e-mail-címre is