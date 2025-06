Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"845e3c8e-67cb-4e9a-b327-d64bded53639","c_author":"BrandLab","category":"brandcontent","description":"Idén május 13–16. között rendezik meg az Ipar Napjai Nemzetközi ipari szakkiállítás mellett az Automotive Hungary Nemzetközi járműipari beszállítói szakkiállítást a Hungexpo-n. A pavilon csaknem 80 százaléka már foglalt, így mindenki, aki kilátogat az eseményre számos újdonságra és érdekességre számíthat. Baranyai Gergő kiállításigazgatóval beszélgettünk.","shortLead":"Idén május 13–16. között rendezik meg az Ipar Napjai Nemzetközi ipari szakkiállítás mellett az Automotive Hungary...","id":"20250414_Automotive-hungary-ipar-napjai-kiallitas-hungexpo-baranyai-gergo-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/845e3c8e-67cb-4e9a-b327-d64bded53639.jpg","index":0,"item":"8eaadd89-916d-4ebc-8e6b-b8d792ee3357","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250414_Automotive-hungary-ipar-napjai-kiallitas-hungexpo-baranyai-gergo-interju","timestamp":"2025. június. 13. 12:30","title":"Kíváncsi, hol tart az autóipar?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a085e079-2909-4d6b-bb1b-cbb8530eaa88","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Megbánta, amit tett, azt mondta később.","shortLead":"Megbánta, amit tett, azt mondta később.","id":"20250613_motoros-nem-tudott-elozni-megutotte-az-autost","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a085e079-2909-4d6b-bb1b-cbb8530eaa88.jpg","index":0,"item":"fdf51098-5861-4a5d-8590-911e08f214e2","keywords":null,"link":"/cegauto/20250613_motoros-nem-tudott-elozni-megutotte-az-autost","timestamp":"2025. június. 13. 08:07","title":"Dührohamot kapott egy motoros, mert nem tudott előzni, megütötte az autóst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95c33c21-1798-4d05-83fe-63a2bfdabce1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az alternatív taxiszolgáltató egy éve indította újra szolgáltatását Magyarországon, következő üzleti lépéseként péntektől elérhetők lesznek az Uberek Miskolcon is, továbbá a vállalat elindít egy városnézőhajó-szolgáltatást Budapest központjában.","shortLead":"Az alternatív taxiszolgáltató egy éve indította újra szolgáltatását Magyarországon, következő üzleti lépéseként...","id":"20250612_uber-taxi-miskolc-duna-boat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95c33c21-1798-4d05-83fe-63a2bfdabce1.jpg","index":0,"item":"e9ae0d08-d79f-47c6-a786-29b6ae536f87","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250612_uber-taxi-miskolc-duna-boat","timestamp":"2025. június. 12. 15:28","title":"Az Uber beveszi Miskolcot és a Dunát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46efd298-628b-42b5-ba9a-5893bb7258e3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"De aztán jött a Büszkeség és balítélet.","shortLead":"De aztán jött a Büszkeség és balítélet.","id":"20250613_Keira-Knightley-borzalmas-szineszno","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46efd298-628b-42b5-ba9a-5893bb7258e3.jpg","index":0,"item":"e846e03c-aab9-40c3-a98b-4ce3aaa1f619","keywords":null,"link":"/elet/20250613_Keira-Knightley-borzalmas-szineszno","timestamp":"2025. június. 13. 12:49","title":"Keira Knightley szerint sokan borzalmas színésznőnek gondolták a Karib-tenger kalózai miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3864644-806c-41b1-88c2-fa5d19767fb8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Lakat kerül a NASA számos közösségimédia-oldalára, köztük több fontos misszióéra is. Bár ezt igyekeznek racionalizálásként tálalni, a lépéssel épp az a típusú tudománykommunikáció szenvedhet csorbát, amely eddig népszerűvé tette az egyes NASA-missziókat.","shortLead":"Lakat kerül a NASA számos közösségimédia-oldalára, köztük több fontos misszióéra is. Bár ezt igyekeznek...","id":"20250612_nasa-bezaras-kozossegi-media-egyszerusites-leepites-tudomanykommunikacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c3864644-806c-41b1-88c2-fa5d19767fb8.jpg","index":0,"item":"7cbfd120-dfe8-4282-9323-fda1d470147f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250612_nasa-bezaras-kozossegi-media-egyszerusites-leepites-tudomanykommunikacio","timestamp":"2025. június. 12. 10:03","title":"Bezárásokat jelentett be a NASA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"488c2bdb-66de-43d8-ad1f-ba40421cd344","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyetlen darabot viszont meg fog tartani, hogy a cég közgyűlésein a magyar érdeket tudja képviselni.","shortLead":"Egyetlen darabot viszont meg fog tartani, hogy a cég közgyűlésein a magyar érdeket tudja képviselni.","id":"20250611_Magyar-Peter-eladja-a-4iG-reszvenyeit-a-hadiipar-privatizalasa-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/488c2bdb-66de-43d8-ad1f-ba40421cd344.jpg","index":0,"item":"bce3cbb0-4dea-4f58-a259-c512ac86a780","keywords":null,"link":"/itthon/20250611_Magyar-Peter-eladja-a-4iG-reszvenyeit-a-hadiipar-privatizalasa-miatt","timestamp":"2025. június. 11. 18:57","title":"Magyar Péter eladja 4iG-részvényeit a hadiipar privatizálása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb6db669-8213-42cc-b8b7-190ac5a7cae9","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Bár legfőbb küldetésének a tehetséggondozást nevezi a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány (MCC), a programjaiba bevont fiatalok száma 2024-ben még csökkent is az előző évihez képest.","shortLead":"Bár legfőbb küldetésének a tehetséggondozást nevezi a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány (MCC), a programjaiba...","id":"20250612_mathias-corvinus-collegium-alapitvany-mcc-hvg-tenytar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb6db669-8213-42cc-b8b7-190ac5a7cae9.jpg","index":0,"item":"3dcb095f-bc98-4d80-a603-d9f00f176f4a","keywords":null,"link":"/360/20250612_mathias-corvinus-collegium-alapitvany-mcc-hvg-tenytar","timestamp":"2025. június. 12. 14:30","title":"A kormány agytrösztje elhasalna a most félretett „átláthatósági” törvényen, brüsszeli intézete pedig titkolja is pénzügyeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1863546b-3b7a-4317-8739-a9fbce0a915c","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az óbudai RoseVille az első, amely független szervezet által hitelesített uniós zöld minősítést szerzett.","shortLead":"Az óbudai RoseVille az első, amely független szervezet által hitelesített uniós zöld minősítést szerzett.","id":"20250612_ingatlan-zold-irodahaz-roseville-eu-taxonomia-minosites-eghajlatvaltozas-merseklese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1863546b-3b7a-4317-8739-a9fbce0a915c.jpg","index":0,"item":"79a16d4e-a4d5-4088-9c39-d073013741fb","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250612_ingatlan-zold-irodahaz-roseville-eu-taxonomia-minosites-eghajlatvaltozas-merseklese","timestamp":"2025. június. 13. 14:19","title":"Ilyen irodaház még nem épült Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]