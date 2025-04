Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"14f62a28-0e5c-444d-ac62-f485ec71f87a","c_author":"HVG","category":"nagyitas","description":"Így látták a HVG fotósai a tüntetést.","shortLead":"Így látták a HVG fotósai a tüntetést.","id":"20250412_Legyen-mindenki-szurke-bekemenet-ketfarku-kutya-part-tuntetes-kepek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14f62a28-0e5c-444d-ac62-f485ec71f87a.jpg","index":0,"item":"67017e3b-6514-445f-8b56-a63723a15725","keywords":null,"link":"/nagyitas/20250412_Legyen-mindenki-szurke-bekemenet-ketfarku-kutya-part-tuntetes-kepek-ebx","timestamp":"2025. április. 12. 20:10","title":"„Brüsszel elvette a második farkam” – képeken a Kutyapárt békemenete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"930a4fa0-fcf4-4ccb-a363-0f7c152229a8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Sommás véleményt mondott a Kossuth-díjas Nagy Feró a Tisza Párt EP-képviselőjéről, aki ellen tüntetést szervezett szombatra Bayer Zsolt. ","shortLead":"Sommás véleményt mondott a Kossuth-díjas Nagy Feró a Tisza Párt EP-képviselőjéről, aki ellen tüntetést szervezett...","id":"20250413_Nagy-Fero-Bayer-Zsolt-tuntetes-Kollar-Kinga-kulfoldi-pribek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/930a4fa0-fcf4-4ccb-a363-0f7c152229a8.jpg","index":0,"item":"de66d8ad-7fc1-45bc-bddc-92df99ad0a3e","keywords":null,"link":"/itthon/20250413_Nagy-Fero-Bayer-Zsolt-tuntetes-Kollar-Kinga-kulfoldi-pribek","timestamp":"2025. április. 13. 11:44","title":"Nagy Feró szerint Kollár Kinga egy külföldi pribék, akit ő nem utál, de szerinte „nem Magyarországra való”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"020331bc-2a92-4255-b5b1-4a04b98bbcb9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nem kapnak több frissítést a Samsung Galaxy S20-sorozatának mobiljai, új funkciók mellett a biztonsági javítások sem érkeznek többé.","shortLead":"Nem kapnak több frissítést a Samsung Galaxy S20-sorozatának mobiljai, új funkciók mellett a biztonsági javítások sem...","id":"20250413_samsung-galaxy-s20-szeria-tamogatas-vege","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/020331bc-2a92-4255-b5b1-4a04b98bbcb9.jpg","index":0,"item":"01c8d3cf-debf-4a33-a0a8-a52f7b493c3e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250413_samsung-galaxy-s20-szeria-tamogatas-vege","timestamp":"2025. április. 13. 20:03","title":"Milyen mobilja van? Lehet, hogy épp most szűnt meg a támogatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a997d73f-f71b-458b-86da-3bedd3844d9f","c_author":"MTI","category":"elet","description":" A kiránduló egy szikláról esett le, a túzoltók és a mentősök is nehezen tudták megközelíteni.","shortLead":" A kiránduló egy szikláról esett le, a túzoltók és a mentősök is nehezen tudták megközelíteni.","id":"20250413_Visegrad-lezuhant-turazo-szakadek-helikopter-mentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a997d73f-f71b-458b-86da-3bedd3844d9f.jpg","index":0,"item":"a68cf6fd-6c25-46ae-95aa-0f19f4c6ad69","keywords":null,"link":"/elet/20250413_Visegrad-lezuhant-turazo-szakadek-helikopter-mentes","timestamp":"2025. április. 13. 15:58","title":"Szakadékba zuhant egy túrázó Visegrádnál, mentőhelikopter vitte kórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a124983-d083-41ef-9430-5ee4af33f22e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Áprilisban A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: minden hétköznap közzéteszünk egy feladatot, és arra biztatjuk – nem csak a matematikus – olvasóinkat, hogy próbálják megoldani. Hatodik kihívás.","shortLead":"Áprilisban A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: minden hétköznap közzéteszünk...","id":"20250413_szexi-a-matek-6","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a124983-d083-41ef-9430-5ee4af33f22e.jpg","index":0,"item":"9a51b2de-aba3-48e4-b2b8-88522e985e70","keywords":null,"link":"/elet/20250413_szexi-a-matek-6","timestamp":"2025. április. 13. 10:00","title":"Gondolkozz velünk, A bőrönd zárja - Szexi a matek 6.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"876a56c2-9465-45d2-9ced-c9e6bc2ce92e","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A ragadós száj- és körömfájás vírus elleni küzdelem a fertőzött telepeken véget ért, a védekezést ugyanakkor folytatni kell – jelentette ki az agrárminiszter az Állategészségügyi Operatív Törzs szombati ülését követő sajtótájékoztatón Budapesten.","shortLead":"A ragadós száj- és körömfájás vírus elleni küzdelem a fertőzött telepeken véget ért, a védekezést ugyanakkor folytatni...","id":"20250412_Ragados-szaj--es-koromfajas-a-fertozott-telepeken-vegeztek-a-munkaval-a-hatosagok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/876a56c2-9465-45d2-9ced-c9e6bc2ce92e.jpg","index":0,"item":"09afcfe9-8922-4b8b-a052-a2fb1362f97e","keywords":null,"link":"/kkv/20250412_Ragados-szaj--es-koromfajas-a-fertozott-telepeken-vegeztek-a-munkaval-a-hatosagok","timestamp":"2025. április. 12. 15:44","title":"Ragadós száj- és körömfájás: az agárminiszter szerint megszűnt a veszélyhelyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc08c2d2-6022-42cf-858b-8a4344b36ecf","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"A kasszasikereket formabontó, szeriőz filmekkel kedvére váltogató amerikai rendező legújabb thrillerjének címében szereplő fekete táskába azokat a titkokat gyömöszölték, amelyekről szigorúan tilos beszélni: a magánéleti fekete lyuk által elnyelt információkat.","shortLead":"A kasszasikereket formabontó, szeriőz filmekkel kedvére váltogató amerikai rendező legújabb thrillerjének címében...","id":"20250412_hvg-fekete-taska-steven-soderbergh","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc08c2d2-6022-42cf-858b-8a4344b36ecf.jpg","index":0,"item":"8b040be7-e263-4574-ae4f-ba6b9f7187fa","keywords":null,"link":"/360/20250412_hvg-fekete-taska-steven-soderbergh","timestamp":"2025. április. 12. 13:30","title":"Különbözőségével illeszkedik Steven Soderbergh életművébe új filmje, a Fekete táska","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2c61e30-8f6f-4946-969f-df990b00d88c","c_author":"Lenthár Balázs","category":"itthon","description":"Mateusz Piskorskit még a PiS-kormány idején vette őrizetbe a lengyel Belbiztonsági Ügynökség, mert azzal vádolták, hogy az oroszoknak és a kínaiaknak is kémkedik.","shortLead":"Mateusz Piskorskit még a PiS-kormány idején vette őrizetbe a lengyel Belbiztonsági Ügynökség, mert azzal vádolták...","id":"20250413_oroszbarat-lengyel-szelsojobboldali-piskorski-magyar-hirlap-karpatalja-kmksz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b2c61e30-8f6f-4946-969f-df990b00d88c.jpg","index":0,"item":"01d70a18-6097-4a3d-a3ee-dd2562204101","keywords":null,"link":"/itthon/20250413_oroszbarat-lengyel-szelsojobboldali-piskorski-magyar-hirlap-karpatalja-kmksz","timestamp":"2025. április. 13. 13:05","title":"A kárpátaljai magyarok elleni támadás elkövetőihez köthető lengyel szélsőjobboldali elemzőt idéz hosszasan a Magyar Hírlap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]