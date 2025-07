Megvan a pénz az önkormányzati köztisztviselők béremelésére

Július 1-től 15 százalékos, majd január 1-től újabb 15 százalékos béremelésben részesül nagyjából 100 ezer köztisztviselő, akik a közelmúltban sztrájkkal is nyomatékosították, milyen rosszul fizetik őket. Egy májusi kormányhatározat a 10 ezernél kevesebb lakosú településeken dolgozók béremeléséről szólt, ezt terjesztik most ki a 10-30 ezer lélekszámú kisvárosokra.

A kormányhatározat bevezetője méltányos emelésről szól, és méltatja „a helyi önkormányzatoknál folyó rendkívüli szakértelemmel végzett, magas szintű szakmai munkát”. Ennek elismerésére a központi költségvetés hivatali működéshez biztosított fajlagos támogatását 532 500 forint/fő összegben emelik most július 1-től – ez semmi másra nem fordítható összeg –, jövőre pedig a fajlagos támogatás 9 280 000 forint/fő összegre nő.

Néhány más, kisebb költségvetési átcsoportosítás is történt: a Központi Maradványelszámolási Alapból a Honvédelmi Minisztérium sportcélokra egy milliárd forintot kapott, az alapítványi egyetemek pedig működésükhöz újabb fél milliárdot. Az Igazságügyi Minisztérium állatvédelemre szánt keretéből 250 milliót átadnak az Agrárminisztériumnak a Magyar Falu Programra.

Három új magyar-szlovén közúti határátkelőről is döntött a kormány Szalafő – Hodos (Hódos), Bödeháza – Žitkovci (Zsitkóc) és Szentgyörgyvölgy – Motvarjevci (Szécsiszentlászló) között. Ezekre idén 186 millió, jövőre 3,8 milliárd forintot szánnak. Lesznek új közúti átkelőhelyek Romániával is, de ott még csak most adott felhatalmazást a miniszterelnök a megállapodásra. A helyszínek Geszt – Salonta (Nagyszalonta), Ura – Berveni (Börvely), illetve Nagykereki – Santăul Mare (Nagyszántó).