[{"available":true,"c_guid":"2668671e-c814-4ecf-b404-a5b58c76e822","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az izraeli miniszterelnök elmondta: készek egy ideiglenes tűzszünetre a túszok hazaengedésének fejében.","shortLead":"Az izraeli miniszterelnök elmondta: készek egy ideiglenes tűzszünetre a túszok hazaengedésének fejében.","id":"20250521_Izrael-szerint-husz-elo-es-harmincnyolc-halott-tusz-van-a-Gazai-ovezetben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2668671e-c814-4ecf-b404-a5b58c76e822.jpg","index":0,"item":"27f17a5b-8534-4729-b9ee-44d947f576aa","keywords":null,"link":"/vilag/20250521_Izrael-szerint-husz-elo-es-harmincnyolc-halott-tusz-van-a-Gazai-ovezetben","timestamp":"2025. május. 21. 21:58","title":"Netanjahu szerint húsz élő és harmincnyolc halott túsz van a Gázai övezetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f398e6ae-0201-4eb8-a062-fb789b4d55f4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Bemutatta a parlament előtt a 2026-os költségvetés tervezetét Nagy Márton, aki háborúellenesnek nevezte a büdzsét. A költségvetés vitájában az ÁSZ-elnök figyelmeztetett, csak akkor teljesíthetők az előirányzatok, ha a kormány által remélt módon alakulnak a folyamatok, amikben azonban bőven van bizonytalanság.","shortLead":"Bemutatta a parlament előtt a 2026-os költségvetés tervezetét Nagy Márton, aki háborúellenesnek nevezte a büdzsét...","id":"20250521_koltsegvetes-2026-tervezet-vitaja-parlament-nagy-marton-windisch-laszlo-gazdasag-budzse","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f398e6ae-0201-4eb8-a062-fb789b4d55f4.jpg","index":0,"item":"c6e48d5c-0020-4b63-ab84-3f82b21dddbf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250521_koltsegvetes-2026-tervezet-vitaja-parlament-nagy-marton-windisch-laszlo-gazdasag-budzse","timestamp":"2025. május. 21. 15:41","title":"Porrá is törhetnek a háborúellenesre keresztelt költségvetésbe vetett kormányzati remények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4714664-d29a-42a9-84bd-6a61df7ebfb7","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Mi szükség van még egy könyvre a holokausztról? – ezt kérdezték Magyarországon és az USA-ban is George Eisentől. Az Amerikában élő történész új munkája egyszerre személyes történet a családját ért tragédiáról és tudományos munka az 1941-es galíciai vérengzésekről.","shortLead":"Mi szükség van még egy könyvre a holokausztról? – ezt kérdezték Magyarországon és az USA-ban is George Eisentől...","id":"20250521_hvg-harom-kamenyec-podolszkij-oldokles-holokauszt-zarandokut-george-eisen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4714664-d29a-42a9-84bd-6a61df7ebfb7.jpg","index":0,"item":"e2590bfe-8724-4461-81f1-15b18e9cde43","keywords":null,"link":"/360/20250521_hvg-harom-kamenyec-podolszkij-oldokles-holokauszt-zarandokut-george-eisen","timestamp":"2025. május. 21. 19:32","title":"„Palack, benne a tömeggyilkosságról szóló üzenettel” – a magyar történetírás hazugsága és az Eisen fivérek tragédiája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4f7fd90-dc31-4b1b-b809-2606f66bda82","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Láthatóan mindenkinek, még saját lányának is fel kellett vonulnia Orbán Viktor agresszív hangulatú show-ján a hétvégén. Ezúttal a Fideszhez kötődik a háborús narratíva, míg a budapesti balhékból szándékosan kimaradó Tisza Pártnak sikerülhet megszólítania a békére vágyókat. Mi az alapvető különbség a Békemenet közönségéből formált kommenthadsereg és Magyar Péter facebookozó hívei között? ","shortLead":"Láthatóan mindenkinek, még saját lányának is fel kellett vonulnia Orbán Viktor agresszív hangulatú show-ján a hétvégén...","id":"20250521_hvg-orban-viktor-azt-uzente-harcosok-klubja-tisza-part-elemzes-szuverenitasvedelem-komment-hadsereg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4f7fd90-dc31-4b1b-b809-2606f66bda82.jpg","index":0,"item":"8d9cd2e3-3bf1-40fe-bb79-e1094c36cc0d","keywords":null,"link":"/360/20250521_hvg-orban-viktor-azt-uzente-harcosok-klubja-tisza-part-elemzes-szuverenitasvedelem-komment-hadsereg","timestamp":"2025. május. 21. 16:53","title":"Magyar Péter a békések ligájával válaszol a Harcosok Klubjára, miközben a Fidesz rajongói és üzenetei vészesen fogynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d94f5d3e-e41a-455a-a0e8-50b876253f85","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Megeshet, hogy a legutóbbi javítócsomag telepítése után igazából elromlott a Windows: a jó hír, hogy már be is futott az újabb javítás, amit megelőző jelleggel is érdemes lehet telepíteni.","shortLead":"Megeshet, hogy a legutóbbi javítócsomag telepítése után igazából elromlott a Windows: a jó hír, hogy már be is futott...","id":"20250520_microsoft-windows-10-bitlocker-helyreallitas-hiba-betoltes-frissites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d94f5d3e-e41a-455a-a0e8-50b876253f85.jpg","index":0,"item":"d2ab40b3-62e0-4951-acb1-d62b6ed694cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20250520_microsoft-windows-10-bitlocker-helyreallitas-hiba-betoltes-frissites","timestamp":"2025. május. 20. 09:03","title":"Vészfrissítést kapott a Windows – telepítse, mielőtt önnél is beüt a baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2933b0e5-b9a6-4171-8b91-2e0455bad11c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindenki kipróbálhatja, hogy milyen lesz odakerülni, ha van merszük nem csak az állam adócsecsein lógni.","shortLead":"Mindenki kipróbálhatja, hogy milyen lesz odakerülni, ha van merszük nem csak az állam adócsecsein lógni.","id":"20250520_Kutyapart-Kossuth-ter-borton-atlathatosagi-torveny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2933b0e5-b9a6-4171-8b91-2e0455bad11c.jpg","index":0,"item":"b5c73d4e-d161-4e5f-a68e-2b5840c2f23c","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_Kutyapart-Kossuth-ter-borton-atlathatosagi-torveny","timestamp":"2025. május. 20. 11:31","title":"Börtönt épít a Kutyapárt a Kossuth térre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e222362-399d-49c4-9cf9-aa6b92635cc0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A digitális felnőttkor bevezetésével védenék az egyre inkább a képernyők előtt élő és szenvedő kiskorúakat egy új uniós törvényjavaslat beterjesztői. A tagállamok miniszterei júniusban tárgyalhatnak arról, hogy az EU bizonyos funkciók letiltásával, kötelező életkor-azonosítás és szülői ellenőrzés előírásával álljon bele a digitális gyermekvédelembe.","shortLead":"A digitális felnőttkor bevezetésével védenék az egyre inkább a képernyők előtt élő és szenvedő kiskorúakat egy új uniós...","id":"20250520_Unios-szinten-korlatoznak-a-16-even-aluliak-kozossegi-media-hasznalatat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e222362-399d-49c4-9cf9-aa6b92635cc0.jpg","index":0,"item":"205b7f8f-3fba-42a9-bb56-fe6630553031","keywords":null,"link":"/elet/20250520_Unios-szinten-korlatoznak-a-16-even-aluliak-kozossegi-media-hasznalatat","timestamp":"2025. május. 20. 14:43","title":"Uniós szinten korlátoznák a 16 éven aluliak közösségimédia-használatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14479973-fddf-4d57-a9ec-208c1e9c4061","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Éppen ezért a javaslat visszavonására szólítanak fel.","shortLead":"Éppen ezért a javaslat visszavonására szólítanak fel.","id":"20250521_maszsz-cenzuratorveny-allasfoglalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14479973-fddf-4d57-a9ec-208c1e9c4061.jpg","index":0,"item":"3199cbe3-5fe4-41bf-933a-c99a1fdedda8","keywords":null,"link":"/itthon/20250521_maszsz-cenzuratorveny-allasfoglalas","timestamp":"2025. május. 21. 16:04","title":"„Magyarország szégyene” – a szakszervezetek is kiakadtak az „átláthatósági” törvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]