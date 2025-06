Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9f4eae65-839c-49d6-8628-bc480d508fdd","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az Országos Dohányboltellátó Kft.-ből így 2015-ös alapítása óta már több mint 50 milliárd forintot vettek ki a tulajdonosok.","shortLead":"Az Országos Dohányboltellátó Kft.-ből így 2015-ös alapítása óta már több mint 50 milliárd forintot vettek ki...","id":"20250531_orszagos-dohanyboltellato-eredmeny-beszamolo-profit-osztalek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f4eae65-839c-49d6-8628-bc480d508fdd.jpg","index":0,"item":"7ff1db3a-4486-4299-8be8-2c19eec5a290","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250531_orszagos-dohanyboltellato-eredmeny-beszamolo-profit-osztalek","timestamp":"2025. május. 31. 15:40","title":"Újabb 10 milliárdos osztalékot fizetett a Nemzeti Dohányboltokat ellátó cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"225be881-8f62-4542-b01a-14faff6f873a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Régi üzleti kapcsolat ez, most is online hirdetésekért fizet a Fidesz-frakció.","shortLead":"Régi üzleti kapcsolat ez, most is online hirdetésekért fizet a Fidesz-frakció.","id":"20250531_Ujabb-felmilliardos-szerzodest-kotott-a-Fidesz-frakcio-ezuttal-egy-kobanyai-kis-ceggel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/225be881-8f62-4542-b01a-14faff6f873a.jpg","index":0,"item":"e9c00355-8ecb-4947-8ce2-cd211f60ba61","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250531_Ujabb-felmilliardos-szerzodest-kotott-a-Fidesz-frakcio-ezuttal-egy-kobanyai-kis-ceggel","timestamp":"2025. május. 31. 19:15","title":"Újabb félmilliárdos szerződést kötött a Fidesz-frakció, ezúttal egy kőbányai kis céggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7792b1b-9ea0-4c20-b277-ab7e91d56cd6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Kisföldalatti kivételével.","shortLead":"A Kisföldalatti kivételével.","id":"20250601_metro-tovabb-jar-meghosszabbitott-uzemido-BKK","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7792b1b-9ea0-4c20-b277-ab7e91d56cd6.jpg","index":0,"item":"918154db-78fa-4f75-97cf-6934c1d0d0f3","keywords":null,"link":"/itthon/20250601_metro-tovabb-jar-meghosszabbitott-uzemido-BKK","timestamp":"2025. június. 01. 08:45","title":"Mától tovább járnak a metrók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5af54b1-5e73-4a39-a7c0-52377afbc287","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A profit alig valamicske, semmiség a régi szép időkhöz képest, de legalább nem milliárdos veszteség, mint a válás után közvetlenül.","shortLead":"A profit alig valamicske, semmiség a régi szép időkhöz képest, de legalább nem milliárdos veszteség, mint a válás után...","id":"20250531_Meszaros-Lorinc-exveje-ujra-nyereseget-tudott-csinalni-a-valas-utan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5af54b1-5e73-4a39-a7c0-52377afbc287.jpg","index":0,"item":"2d59603c-87d0-4195-a03e-ff7aef7a91ef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250531_Meszaros-Lorinc-exveje-ujra-nyereseget-tudott-csinalni-a-valas-utan","timestamp":"2025. május. 31. 15:35","title":"Mészáros Lőrinc pária exveje újra nyereséget tudott csinálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1ab2077-cf59-469b-a037-e564601a9942","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hamarosan már GIF-eket is létre lehet majd hozni a Windows 11 beépített képernyőrögzítő alkalmazásában, a Képmetszőben.","shortLead":"Hamarosan már GIF-eket is létre lehet majd hozni a Windows 11 beépített képernyőrögzítő alkalmazásában, a Képmetszőben.","id":"20250530_microsoft-windows-11-kepmetszo-gif-letrehozas-uj-funkcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1ab2077-cf59-469b-a037-e564601a9942.jpg","index":0,"item":"142d288d-07e1-4354-9fd0-0da5f58db803","keywords":null,"link":"/tudomany/20250530_microsoft-windows-11-kepmetszo-gif-letrehozas-uj-funkcio","timestamp":"2025. május. 30. 22:03","title":"Imádni fogja: GIF-funkciót kap a Windows","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c834c344-45ef-4374-a8ee-9026f486fda6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Moody’s nemzetközi hitelminősítő szerint Magyarország végleg eleshet a zárolt uniós források nagy részétől. Félő, hogy a kormány választási osztogatásba kezd, miközben a gazdaság idén mindössze egy százalékkal nő. A hitelbesoroláson ezzel együtt nem rontottak, de az ahhoz kapcsolt, leminősítésre utaló negatív kilátás sem változott.","shortLead":"A Moody’s nemzetközi hitelminősítő szerint Magyarország végleg eleshet a zárolt uniós források nagy részétől. Félő...","id":"20250531_A-Moodys-2025-tavasz-novekedes-besorolas-negativ-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c834c344-45ef-4374-a8ee-9026f486fda6.jpg","index":0,"item":"4eac244c-f0b1-4b14-91e1-43b944bdcb5c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250531_A-Moodys-2025-tavasz-novekedes-besorolas-negativ-ebx","timestamp":"2025. május. 31. 00:28","title":"A Moody’s 1-est jósol idénre a magyar gazdaságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"673672bd-a48f-4128-9920-6cd0a3238946","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államfőnek jogtechnikai kifogásai támadtak az elfogadott törvénnyel szemben.","shortLead":"Az államfőnek jogtechnikai kifogásai támadtak az elfogadott törvénnyel szemben.","id":"20250530_sulyok-visszakuldes-torveny-parlament-veszelyhelyzet-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/673672bd-a48f-4128-9920-6cd0a3238946.jpg","index":0,"item":"dc99ca08-0ee4-47da-acaf-f81794b65751","keywords":null,"link":"/itthon/20250530_sulyok-visszakuldes-torveny-parlament-veszelyhelyzet-ebx","timestamp":"2025. május. 30. 18:42","title":"Sulyok Tamás visszaküldte az Országgyűlésnek a veszélyhelyzeti rendeleteket törvényi szintre emelő jogszabályt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66394a5d-1c59-4767-8797-329ebd2ef131","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hivatalos oldalán lehet követni, hogy mennyi idő van még hátra addig, amíg fény derül, mire is várunk. ","shortLead":"Hivatalos oldalán lehet követni, hogy mennyi idő van még hátra addig, amíg fény derül, mire is várunk. ","id":"20250531_azahriah-visszateres-visszaszamlalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66394a5d-1c59-4767-8797-329ebd2ef131.jpg","index":0,"item":"948a58cc-628b-4c95-b827-b4b2df2747d8","keywords":null,"link":"/elet/20250531_azahriah-visszateres-visszaszamlalas","timestamp":"2025. május. 31. 12:46","title":"Elindult a visszaszámláló, Azahriah hétfőn jelentheti be visszatérését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]