[{"available":true,"c_guid":"e634d49f-b122-4f7f-b7d0-cd1ea6ee354a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Vádat emeltek az Egyesült Államokban két kínai állampolgár ellen azzal a gyanúval, hogy egy veszélyes, akár az agroterrorizmusban fegyverként is alkalmazható gombafajt csempésztek be az ország területére.","shortLead":"Vádat emeltek az Egyesült Államokban két kínai állampolgár ellen azzal a gyanúval, hogy egy veszélyes, akár...","id":"20250610_fusarium-graminearum-veszelyes-gomba-mezogazdasag-terrorizmus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e634d49f-b122-4f7f-b7d0-cd1ea6ee354a.jpg","index":0,"item":"3961449d-889f-4c76-9396-a12b29702363","keywords":null,"link":"/tudomany/20250610_fusarium-graminearum-veszelyes-gomba-mezogazdasag-terrorizmus","timestamp":"2025. június. 10. 13:03","title":"Veszélyes, akár fegyverként is alkalmazható gombafajt csempésztek be Amerikába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2af8526-1860-4c25-a0af-a7fb192cb4d0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bekerült a Samsung tévés alkalmazásboltjába a Selekt, amely 1800 órányi filmet és sorozatot kínál a felhasználóknak úgy, hogy fizetni sem kell érte.","shortLead":"Bekerült a Samsung tévés alkalmazásboltjába a Selekt, amely 1800 órányi filmet és sorozatot kínál a felhasználóknak...","id":"20250611_amc-selekt-samsung-store-okosteve-alkalmazas-streaming-ingyen-film-sorozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f2af8526-1860-4c25-a0af-a7fb192cb4d0.jpg","index":0,"item":"0bec1ea6-b469-4c63-b011-fbb58c6a4d80","keywords":null,"link":"/tudomany/20250611_amc-selekt-samsung-store-okosteve-alkalmazas-streaming-ingyen-film-sorozat","timestamp":"2025. június. 11. 08:03","title":"Samsung tévéje van? Lehet, hogy most ingyen kap valamit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf955000-93c6-475c-a972-5e6c5e4600a2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ötezer dollárt, vagyis mintegy 1,7 millió forintot kapott a Google-től az a független kiberbiztonsági szakember, aki rájött arra, hogyan lehet szinte bármelyik Google-felhasználó telefonszámát ellopni.","shortLead":"Ötezer dollárt, vagyis mintegy 1,7 millió forintot kapott a Google-től az a független kiberbiztonsági szakember, aki...","id":"20250610_google-fiok-felhasznalo-telefonszam-biztonsagi-res","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf955000-93c6-475c-a972-5e6c5e4600a2.jpg","index":0,"item":"83893614-5286-46c7-81f8-9a8a46923b9d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250610_google-fiok-felhasznalo-telefonszam-biztonsagi-res","timestamp":"2025. június. 10. 19:03","title":"Akkora hiba volt a rendszerben, hogy bármelyik Gmail- vagy YouTube-felhasználó telefonszámát el lehetett lopni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f6c213-c913-4474-ad4e-50c0e5717047","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Többlettel zárt májusban a költségvetés.","shortLead":"Többlettel zárt májusban a költségvetés.","id":"20250610_koltsegvetes-hiany-mvm","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14f6c213-c913-4474-ad4e-50c0e5717047.jpg","index":0,"item":"5a19d4ed-9446-48be-9c38-7ec6d50ab28c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250610_koltsegvetes-hiany-mvm","timestamp":"2025. június. 10. 11:20","title":"Annyi pénzt fizetett az MVM az államnak, hogy már csak 2800 milliárd forint az idei költségvetési hiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98366177-18bf-41bc-a259-120080a039f9","c_author":"Köves Gábor","category":"kultura","description":"50 éves a Nashville, Robert Altman klasszikusa, amely éppúgy szól a country zene fura figuráiról, mint a hetvenes évek Amerikájáról. Keith Carradine-nel, a film szoknyavadász trubadúrjával a filmért kapott Oscarjáról, egyetlen nagy slágeréről, Ridley Scott első filmjéről és a gyermek Brooke Shields szexualizálásáról is beszélgettünk. ","shortLead":"50 éves a Nashville, Robert Altman klasszikusa, amely éppúgy szól a country zene fura figuráiról, mint a hetvenes évek...","id":"20250611_Keith-Carradine-interju-Ridley-Scott-altman-Nashville-50-eves-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/98366177-18bf-41bc-a259-120080a039f9.jpg","index":0,"item":"60ceffa3-5612-4cc0-9288-6910b9485e74","keywords":null,"link":"/kultura/20250611_Keith-Carradine-interju-Ridley-Scott-altman-Nashville-50-eves-ebx","timestamp":"2025. június. 11. 15:57","title":"„Ez volt Ridley Scott végső érve, a kaja!” – az Oscar-díjas Keith Carradine a HVG-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46988003-f0c7-46e0-9094-9b9862cbde5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte ez teljesen más, mint amikor a Tisza politikusai viselnek ukrán jelképeket.","shortLead":"Szerinte ez teljesen más, mint amikor a Tisza politikusai viselnek ukrán jelképeket.","id":"20250610_Ukran-cimeres-sapka-Etyek-polgarmester-Fidesz-Zolyomi-Tamas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46988003-f0c7-46e0-9094-9b9862cbde5d.jpg","index":0,"item":"7612cbe1-304d-4f1d-b267-1c44d84a57ad","keywords":null,"link":"/itthon/20250610_Ukran-cimeres-sapka-Etyek-polgarmester-Fidesz-Zolyomi-Tamas","timestamp":"2025. június. 10. 07:44","title":"Ukrán címeres sapkában pózolt egy fideszes polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09eb363c-c6dd-4e5b-82e3-0e87730b8618","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A feltételezett elkövető testét egy mosdóban találták meg.","shortLead":"A feltételezett elkövető testét egy mosdóban találták meg.","id":"20250610_Iskolai-lovoldozes-Grazban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09eb363c-c6dd-4e5b-82e3-0e87730b8618.jpg","index":0,"item":"113fc06c-2f68-478b-a555-f49fe2a3cd98","keywords":null,"link":"/vilag/20250610_Iskolai-lovoldozes-Grazban","timestamp":"2025. június. 10. 11:09","title":"Tíz halottja van a grazi iskolai lövöldözésnek, az elkövető holttestét is megtalálták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"974db1c1-b171-41ed-8028-4c7876a04e05","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A jövő nem fenyegető, befolyásolhatatlan árnykép, hanem feltérképezhető és alakítható valóság – állítja új könyvében Meskó Bertalan orvosi jövőkutató. Miért beszélgessünk a jövőbeni énünkkel, mi az, hogy jövőkerék, és hogyan vessük be a backcastingot? Aggódjunk-e a mesterséges intelligencia miatt, és mit kellett volna tenni a parajdi sóbányánál?","shortLead":"A jövő nem fenyegető, befolyásolhatatlan árnykép, hanem feltérképezhető és alakítható valóság – állítja új könyvében...","id":"20250611_hvg-Onsorsjavitas-mesko-bertalan-jovokutatas-szorongas-forgatokonyvek-elorejelzes-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/974db1c1-b171-41ed-8028-4c7876a04e05.jpg","index":0,"item":"f401a675-9854-438c-b46e-b81859d4a048","keywords":null,"link":"/360/20250611_hvg-Onsorsjavitas-mesko-bertalan-jovokutatas-szorongas-forgatokonyvek-elorejelzes-interju","timestamp":"2025. június. 11. 13:50","title":"Magyarország, konstans jövősokk – hogyan csökkentsük a szorongást a jövőkutató módszereivel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]