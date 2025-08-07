Jogerősen pert vesztett a TV2, miután azt állították, hogy nem voltak bírók a bírótüntetésen

Helybenhagyta az elsőfokú bíróság ítéletét a másodfokon eljáró bíróság a Magyar Bírói Egyesület (MABIE) TV2 ellen indított perében, így a csatornának helyreigazítást kell közölnie – számolt be a civil szervezet a honlapján.

A MABIE azután indított sajtó-helyreigazítási pert, hogy a TV2 rejtett kamerás felvételekre hivatkozva azt állította, nem voltak bírók a február 22-én tartott bírótüntetésen. A csatorna rossz minőségű felvételén a sokezres tömeg néhány hátrébb álló tagja elmondja, hogy ő nem bíró. A tüntetésen részt vevők és a HVG tudósítója szerint ugyanakkor az eseményen szép számmal jelentek meg bírák is.

A riportban továbbá szó szerint elismételték az Igazságügyi Minisztérium közleményét, miszerint „a tüntetés kapcsán felmerül a gyanú, hogy színtiszta kormányellenes politikai akció zajlik, amit USAID-dollárokból támogat a Soros-hálózat, és Brüsszel régi és új emberei is támogatnak”.

Az állításokat a Magyar Bírói Egyesület már a műsor sugárzása után határozottan visszautasította. „A valóság az, hogy a rendezvény megtartásáról a MABIE Országos Választmánya határozott, és a rendezvényt teljes egészében a MABIE saját forrásaiból, az egyesületi tagdíjakból finanszírozta, külső támogatást nem vett igénybe” – fogalmaztak.