[{"available":true,"c_guid":"00a67f59-047f-4f1e-b26a-979d181666b3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hajtóműhiba miatt sok évtizeddel ezelőtt nem tudott elindulni a Vénusz felé, így Föld körüli pályán ragadt egy szovjet űrszonda. A nagyobb darabjai épségben maradtak, és hamarosan becsapódnak a Földbe.","shortLead":"Hajtóműhiba miatt sok évtizeddel ezelőtt nem tudott elindulni a Vénusz felé, így Föld körüli pályán ragadt egy szovjet...","id":"20250429_szovjet-urszonda-venusz-fold-legkorebe-lepes-visszateres-lezuhanas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00a67f59-047f-4f1e-b26a-979d181666b3.jpg","index":0,"item":"d7ae00fb-a93c-489a-957e-d8d3d83b07e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250429_szovjet-urszonda-venusz-fold-legkorebe-lepes-visszateres-lezuhanas","timestamp":"2025. április. 29. 20:03","title":"53 év után zuhan vissza a Földre egy hibás szovjet űrszonda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9977fff2-dc65-4697-bf33-1c69c1456c59","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Az olasz edzőt a 2022-es világbajnokság óta csábítja a brazil szövetség, most létrejöhet a megállapodás.","shortLead":"Az olasz edzőt a 2022-es világbajnokság óta csábítja a brazil szövetség, most létrejöhet a megállapodás.","id":"20250428_labdarugas-brazil-valogatott-carlo-ancelotti","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9977fff2-dc65-4697-bf33-1c69c1456c59.jpg","index":0,"item":"4e562299-b413-4358-a572-6fa95a9a50ca","keywords":null,"link":"/sport/20250428_labdarugas-brazil-valogatott-carlo-ancelotti","timestamp":"2025. április. 28. 16:05","title":"Sky Sports: Carlo Ancelotti hajszálnyira van a brazil válogatott kispadjától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f2ae0e1-be05-441c-92c0-291a4c7dd46b","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Ez olyan, mintha Orbán Viktor azon háborogna, hogy nincs elég felcsúti játékos a válogatottban. ","shortLead":"Ez olyan, mintha Orbán Viktor azon háborogna, hogy nincs elég felcsúti játékos a válogatottban. ","id":"20250429_donald-trump-nfl-draft-shedeur-sanders-deion-sanders-cleveland-browns-amerikai-futball-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f2ae0e1-be05-441c-92c0-291a4c7dd46b.jpg","index":0,"item":"b7db8559-a6f4-4e20-ade1-973cb0fae509","keywords":null,"link":"/sport/20250429_donald-trump-nfl-draft-shedeur-sanders-deion-sanders-cleveland-browns-amerikai-futball-ebx","timestamp":"2025. április. 29. 17:00","title":"Amikor Donald Trump olyasmibe üti bele az orrát, amihez nem ért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f58fe73-d0f0-45a3-b04e-1b0c7845c85d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy amerikai reklámipari szervezet ajánlása nyomán az Apple finomított a reklámanyagain, és már nem hirdeti „elérhetőként” a mesterséges intelligenciáját.","shortLead":"Egy amerikai reklámipari szervezet ajánlása nyomán az Apple finomított a reklámanyagain, és már nem hirdeti...","id":"20250428_apple-intelligence-reklamok-allitas-mesterseges-intelligencia-funkciok-vizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f58fe73-d0f0-45a3-b04e-1b0c7845c85d.jpg","index":0,"item":"fb579902-7310-46b2-aad7-8ae8c8591a7c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250428_apple-intelligence-reklamok-allitas-mesterseges-intelligencia-funkciok-vizsgalat","timestamp":"2025. április. 28. 14:03","title":"Törölni kellett egy mondatot az Apple weboldaláról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae14eccd-5ed5-4989-ba69-d5ccbf810b82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A védőnőknek visszamenőleg kell adatot szolgáltatniuk arról, hogy tavaly hány forint térítést kaptak. ","shortLead":"A védőnőknek visszamenőleg kell adatot szolgáltatniuk arról, hogy tavaly hány forint térítést kaptak. ","id":"20250428_veszprem-csolnoky-ferenc-korhaz-vedono-kikuldetesi-koltseg-ellenorzes-kunetz-zsombor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae14eccd-5ed5-4989-ba69-d5ccbf810b82.jpg","index":0,"item":"552b6c52-08d3-4432-811f-c5fc1d1bb441","keywords":null,"link":"/itthon/20250428_veszprem-csolnoky-ferenc-korhaz-vedono-kikuldetesi-koltseg-ellenorzes-kunetz-zsombor","timestamp":"2025. április. 28. 15:06","title":"A veszprémi kórház szerint nem vonták meg a védőnők benzinpénzét, de ellenőrzést indítottak, és addig felfüggesztették a kifizetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fd7a331-63de-4e5d-910a-1c7510ba0ee5","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Fehér Ház enyhít az importalkatrészek vámjain, illetve finomítják a rendszert.","shortLead":"A Fehér Ház enyhít az importalkatrészek vámjain, illetve finomítják a rendszert.","id":"20250429_Trump-rajott-enyhiteni-kellene-az-autovamokon-hogy-ne-rakodjanak-vamokra-vamokra-vamokra-vamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4fd7a331-63de-4e5d-910a-1c7510ba0ee5.jpg","index":0,"item":"e0aca99e-c591-46ec-9f78-559c1fcdcd34","keywords":null,"link":"/kkv/20250429_Trump-rajott-enyhiteni-kellene-az-autovamokon-hogy-ne-rakodjanak-vamokra-vamokra-vamokra-vamok","timestamp":"2025. április. 29. 07:56","title":"Trump rájött, szerelni kellene az autóvámokon, hogy ne rakódjanak vámokra vámok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59ddf093-ba3b-4118-b02e-38de67825ada","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Sorozat készült a törökverő legendájából – a legendából viszont ezer dolog kimaradt. Például az, hogy mi történt Hunyadi János halála után, és miért fordult Szilágyi Mihály a törökökhöz segítségért. Ahogy az is, hogy mi volt Rigómezőn és miért volt bizalmatlan Hunyadival szemben mindenki a Nándorfehérvár előtti időszakban. Lenthár Balázs történésszel Kacskovics Mihály Béla beszélgetett.","shortLead":"Sorozat készült a törökverő legendájából – a legendából viszont ezer dolog kimaradt. Például az, hogy mi történt...","id":"20250428_Fulke-podcast-Lenthar-Balazs-Hunyadi-sorozat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59ddf093-ba3b-4118-b02e-38de67825ada.jpg","index":0,"item":"23928f26-c2a7-450c-ab34-c8ccfa637aa3","keywords":null,"link":"/itthon/20250428_Fulke-podcast-Lenthar-Balazs-Hunyadi-sorozat-ebx","timestamp":"2025. április. 28. 20:00","title":"Hunyadi: minden, ami fontos, de a sorozatból kimaradt – Fülke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ceebf23-76be-47b2-83c6-0dc440097c4b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Kilenc nap múlva zárják be a bíborosokat a Sixtus-kápolnába.","shortLead":"Kilenc nap múlva zárják be a bíborosokat a Sixtus-kápolnába.","id":"20250428_papavalasztas-konklave-idopont","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7ceebf23-76be-47b2-83c6-0dc440097c4b.jpg","index":0,"item":"a83d99a9-588b-49a5-b7b4-2377893fd280","keywords":null,"link":"/vilag/20250428_papavalasztas-konklave-idopont","timestamp":"2025. április. 28. 13:25","title":"Kiderült, mikor kezdődik a pápaválasztás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]