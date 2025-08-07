Néhány órával az önkormányzati einstand után meghalt a Ruszwurm cukrászda tulajdonosa

Alig néhány órával azután, hogy a Budavári Önkormányzat birtokba vette a Ruszwurmot, meghalt Szamos Miklós, a legendás cukrászda tulajdonosa – számolt be a Blikk. A portál szerint Szamos nem sokkal azt követően, hogy végrehajtók jelentek meg a több mint 200 éves cukrászdánál, szívinfarktust kapott. Ezután kórházba szállították, ott azonban már nem tudták megmenteni az életét.

A történelmi cukrászda másfél évtizedes jogi vitát követően került az önkormányzat kezére. A konflitkust a bérleti díj nagysága indította, az I. Kerület szerint ugyanis a Ruszwurm jelentősen a piaci ár alatt bérelhette a helyiséget. Amikor az önkormányzat emelni akart a díjon, azt a cukrászda nem fogadta el. A Kúria végül a kerületnek adott igazat.

„Először felajánlottuk, hogy az önkormányzat átveszi a céget, és tovább működtetjük a cukrászdát. Majd a dolgozóknak is felajánlottuk, hogy mindenkit átvesz az egyik önkormányzati cégünk, és velük indítjuk újra a cukrászdát. Sajnos, egyik lehetőséget sem fogadták el, illetve nem éltek a lehetőséggel. A cég a mai napig sok száz millió forinttal tartozik az önkormányzatnak. Ezek után és a bíróság döntése következtében nem is tehetünk mást, mint hogy birtokba vesszük az ingatlanokat” – írta Böröcz László fideszes kerületi polgármester az ügyről. A Ruszwurm akkor közleményben reagált, szerintük az önkormányzati einstand „nemcsak egy több mint 200 éves történelmi cukrászdát, a budai Ruszwurm Cukrászdát érinti, hanem súlyos kérdéseket vet fel a végrehajtási eljárások átláthatóságával és a jogállamiság érvényesülésével kapcsolatban is”.