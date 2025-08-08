Újra magyar nyelvű hírszolgáltatást indítana a BBC

Magyar nyelvű hírszolgáltatást készül indítani a BBC – erősítette meg a Media1 kérdésére a brit közszolgálati média.

A magyarul értő közönségnek szánt, egyelőre kísérletinek tervezett program a nemrég elindult lengyel nyelvű BBC NEWS Polska mintáját követné. A BBC World Service célja ezzel, hogy világszerte még több emberhez juttassanak el saját nyelvükön pártatlan és független híreket. Jelenleg 43 nyelven fut szolgáltatásuk.

A magyar szolgáltatás további részleteiről még az idei évben készülnek beszámolni, de pontos dátumot nem közöltek. A Media1 lehetségesnek tartja, hogy már a választási kampány során is jelentkezhet magyar tartalmakkal a brit közmédia.

A BBC korábbi magyar nyelvű adása 2005-ben szűnt meg, több más kelet-európai ország nyelvén futó szolgáltatással együtt.