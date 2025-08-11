A DK szerint Várkonyi Zoltán nem visszalépett, hanem visszaléptették

A gyenge teljesítménye és alkalmatlansága miatt nem lehetett a továbbiakban a Demokratikus Koalíció képviselő-jelöltje Kecskeméten Várkonyi Zoltán – állította Barkóczi Balázs, a DK országgyűlési képviselője és szóvivője az RTL Híradónak.

Hétfőn jelentette be visszalépését Várkonyi, a politikus Facebook-oldalán úgy fogalmazott, hogy „a tét túl nagy ahhoz, hogy a kormányváltás esélyét bármilyen módon gyengítsük”, és nem szeretne a változás útjába állni, így nem akarja megosztani az ellenzéki szavazatokat.

Visszalép a választástól a DK kecskeméti jelöltje, mert nem állhat „a változás útjába” Szemben a Demokratikus Koalíció központi iránymutatásával, amely szerint sehol nem lépnek vissza a Tisza javára, a párt kecskeméti képviselőjelöltje bejelentette a visszalépését, arra hivatkozva, hogy „a tét túl nagy ahhoz, hogy a kormányváltás esélyét bármilyen módon gyengítsük”.

Ez az állásfoglalás éles ellentétben áll a DK központi irányvonalával, amely szerint a párt minden egyéni választókerületben saját jelöltet állít, még akkor is, ha az adott körzetben egy másik ellenzéki erő esélyesebbnek tűnik.

Az ellentét miatt a DK részéről gyors reakció érkezett, szerintük már múlt héten tájékoztatták jelöltjüket, hogy többet nem kívánnak vele dolgozni. Várkonyi szerint ez nem így történt, és azt mondta, hogy „sokféle kommunikációs eszközzel lehetett volna reagálni, de az, hogy ezt választották, hát lelkük rajta”, majd kifejtette, hogy nem kíván beleragadni a sárdobálásba, ezért nem mondja, hogy sms-ek és levelek állnak a rendelkezésére.

17 reactions | Várkonyi Zoltán visszalépett, a DK szerint alkalmatlan volt https://rtl.hu/hirado/2025/08/11/varkonyi-zoltan-visszalepett-a-dk-szerint-alkalmatlan-volt | RTL Híradó Várkonyi Zoltán visszalépett, a DK szerint alkalmatlan volt https://rtl.hu/hirado/2025/08/11/varkonyi-zoltan-visszalepett-a-dk-szerint-alkalmatlan-volt.

A nyitókép forrása: RTL Híradó.