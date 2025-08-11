Több mint ezer négyzetméteren lángolt egy üzemcsarnok Újpalotán

Kigyulladt hétfő délután egy nagyjából 1800 négyzetméteres csarnoképület a XV. kerületben, a Rákospalotai határúton – közölte a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Az üzemben karnisok összeszerelésével, tárolásával foglalkoznak, a tűz az épület fémmegmunkáló részében keletkezett és 1200-1500 négyzetmétert érintett. A helyszínre tizennyolc fővárosi hivatásos tűzoltóegység és több önkéntes egység érkezett, amelyek a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával több irányból, hat vízsugárral eloltották a lángokat. Az épületből kivittek egy szén-dioxid-palackot is.

A tűzoltók kitörték a csarnok ablakainak üvegét , hogy át tudják szellőztetni. A katasztrófavédelmi mobil labor vizsgálta a környék levegőjének összetételét, káros anyag veszélyes koncentrációját nem mutatták ki.

Az intézkedés miatt a Késmárk utca környékén le kellett zárni néhány szakaszt.

Nyitóképünk illusztráció. Forrás: MTI / Mónus Márton