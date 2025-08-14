Könnyebb lesz éjszaka hazajutni a fővárosban, bevezetik az éjszakai trolikat, és bővítik az éjjeli villamosok, buszok számát is

Teljesen átalakítják Budapest éjszakai közlekedését. A BKK tájékoztatása szerint a jelenleg közlekedő 3 éjjel-nappali járat helyett 28 lesz: 21 busz, három troli és négy villamos. A most közlekedő 50 éjjeli járat száma leghamarabb novembertől 68 lehet majd.

A BKK azért tartja indokoltnak a változtatásokat, mert azt figyelték meg, hogy több helyen megváltoztak az utasigények, a fővárosban megjelentek olyan újabb létesítmények, ahova az esti órákban nagyobb tömegek mennek el – olvasható a Telex tudósításában. A változtatásokról szóló sajtótájékoztatón továbbá elmondták, hogy csütörtökön indul a módosításokkal kapcsolatos társadalmi egyeztetés, és ha minden jól megy, akkor az új közlekedési rendszer novemberben élesedhet.

Egyelőre többek között a tervekből ez látszik: