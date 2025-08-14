Könnyebb lesz éjszaka hazajutni a fővárosban, bevezetik az éjszakai trolikat, és bővítik az éjjeli villamosok, buszok számát is

Teljesen átalakítják Budapest éjszakai közlekedését. A BKK tájékoztatása szerint a jelenleg közlekedő 3 éjjel-nappali járat helyett 28 lesz: 21 busz, három troli és négy villamos. A most közlekedő 50 éjjeli járat száma leghamarabb novembertől 68 lehet majd.
A BKK azért tartja indokoltnak a változtatásokat, mert azt figyelték meg, hogy több helyen megváltoztak az utasigények, a fővárosban megjelentek olyan újabb létesítmények, ahova az esti órákban nagyobb tömegek mennek el – olvasható a Telex tudósításában. A változtatásokról szóló sajtótájékoztatón továbbá elmondták, hogy csütörtökön indul a módosításokkal kapcsolatos társadalmi egyeztetés, és ha minden jól megy, akkor az új közlekedési rendszer novemberben élesedhet.
Egyelőre többek között a tervekből ez látszik:
- Hétvégente a villamosok közül az 1-es 15 perces, a 17-es villamos 17A jelzéssel a Móricz Zsigmond körtérig 30 perces, a 47-es villamos pedig 15 perces követéssel éjjel-nappal közlekedne.
- Hétköznap ugyanitt a villamoséval azonos útvonalon buszok járnának majd, ugyanazzal a számozással, tehát hétvégén éjjeli 1-es villamos, hétköznap pedig éjjeli 1-es busz.
- A négy villamos mellett összesen 24 nappali troli- és autóbuszjárat is megjelenik az éjszakában.
- Új, éjjel-nappali járatként, a nappalival azonos útvonalon járnának a 16, a 38, a 38A, az 57, az 58, a 105, a 114, a 118, a 137, a 147, a 182, a 187, a 198 és a 266 jelzésű buszok.
- Ezek mellett három buszvonal meghosszabbított útvonalon közlekedhet majd éjjel-nappal: az 5-ös busz a Hűvösvölgyig, a 9-es busz az Örs vezér teréig, a 210-es busz pedig a Normafáig. A 75-ös troli a Kápolna térig, a 77-es és a 80-as troli pedig a Blaha Lujza térig meghosszabbítva járna éjszaka.