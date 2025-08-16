Aggódnak a filmproducerek és a leendő apák│ Elvitelre

Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Indítsa el a háttérben és hallgassa meg szerzőink legjobb írásait! A héten: apaszerepek és a magyar filmipar.

  • hvg.hu hvg.hu
Aggódnak a filmproducerek és a leendő apák│ Elvitelre

Ez az Elvitelre, a HVG hétzáró podcastja.

A 126. adásban: ársapka a filmköltésre és fátyol a múltra.

Kövesse és hallgassa meg a HVG Podcastok műsorait az alábbi platformok bármelyikén: SpotifyApple PodcastsSoundCloudYouTube.

Vagy iratkozzon fel az Elvitelre csatornájára: SpotifyApple Podcasts.

Ez hangzott el a Putyin-Trump sajtótájékoztatón

Az együttműködés fontosságát hangsúlyozta Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök is a pénteki alaszkai orosz-amerikai csúcs után tartott sajtótájékoztatón, ám részleteket egyikük sem árult el. Trump viszont már Vlagyimirnek hívja a „nagyszerű politikusnak” nevezett orosz vezetőt.

2025 33. lapszám