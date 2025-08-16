Aggódnak a filmproducerek és a leendő apák│ Elvitelre

Ez az Elvitelre, a HVG hétzáró podcastja.

A 126. adásban: ársapka a filmköltésre és fátyol a múltra.

Kövesse és hallgassa meg a HVG Podcastok műsorait az alábbi platformok bármelyikén: Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud, YouTube.

Vagy iratkozzon fel az Elvitelre csatornájára: Spotify, Apple Podcasts.