Megszüntették Renner Erika zaklatójának letartóztatását

Július 18-án megszüntette az ügyészség Renner Erika zaklatójának letartóztatását – írja a Magyar Hang. R. Lászlót május végén tartóztatták le, amikor rátámadt a „lúgos orvos” áldozatára a közöttük folyamatban lévő polgári per tárgyalásán.

A lap megkeresésére a Fővárosi Törvényszék közölte: a fizikai támadás után a bíróság elrendelte a férfi letartóztatását június 25-ig, a kényszerintézkedés helyszínéül pedig az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetet (IMEI) jelölték ki. Később a bíróság arról is döntött, hogy a letartóztatást további három hónappal meghosszabbítják egészen szeptember 25-ig. Ám végül a IX. kerületi ügyészség azt közölte a nyomozási bíróval, hogy megszüntették R. László letartóztatását.

Hozzátették: mivel a férfi májusi letartóztatással automatikusan megszűnt a távoltartó végzés, Renner Erikának ismét kezdeményeznie kell a távoltartást.

A „lúgos orvos”, Bene Krisztián 2013. március 12-én támadta meg volt barátnőjét, Renner Erikát, miután a nő néhány hónappal korábban szakított vele. A férfi megkötözte Rennert, elkábította, majd maró lúgot locsolt a nemi szervére és annak környékére. A férfit 2018-ban ítélte jogerősen tizenegy év börtönre a bíróság, valamint örökre eltiltották orvosi hivatása gyakorlásától.

R. Lászlót február közepén vett bűnügyi őrizetbe a rendőrség azért, mert közel nyolc éven át zaklatta Renner Erikát, valamint a nő családját és jogi képviselőjét.