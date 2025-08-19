24.hu: Nem rúgják ki az Integritás Hatóság elnökét

„Az Állami Számvevőszék elnöke nem nyújtott be keresetet. Amennyiben a jövőben újabb, a keresetindítás szempontjából releváns információk merülnek fel, az ÁSZ elnöke újra mérlegeli a keresetindítás lehetőségét” – árulta el a számvevőszék a 24.hu kérdésére.

Az elnököt hűtlen kezeléssel gyanúsítják, mert az ügyészség szerint a felesége jogellenesen használt magáncélra hivatali autót, amelyet az IH közpénzből bérelt – ezzel pedig 14 milliós kárt okozott.

„Az Állami Számvevőszék elnöke, Windisch László nem nyújtott be keresetet. Amennyiben a jövőben újabb, a keresetindítás szempontjából releváns információk merülnek fel, az ÁSZ elnöke újra mérlegeli a keresetindítás lehetőségét” – árulta el most a számvevőszék.

Az IH elnökére vonatkozó jogszabályok szerint ugyanis, ha Biró hivatali bűncselekménnyel összefüggő büntetőeljárás részesévé válik, akkor kezdeményezhető a felmentése. Márpedig Biró büntetőeljárás részesévé vált már a január 16-i első meggyanúsításával. Erre hivatkozva Biró elmozdítása megindítható azzal, hogy az ÁSZ elnöke ennek érdekében közigazgatási pert indít, de a végső szót a bíróság mondja ki.

„A Központi Nyomozó Főügyészség az ügyben nyomozást rendelt el, amely büntetőeljárás jelenleg is folyamatban van. Kényszerintézkedés elrendelésére nem került sor, az eljárásról további tájékoztatás nem adható” – írták a lap megkeresésére.

Ahogy azt korábban megírtuk, az, hogy nem fordult bírósághoz az ÁSZ-elnök Biró elmozdítása ügyében, nem jelenti azt, hogy nem is fog. A hűtlen kezeléssel vádolt Biró korábban tagadta a vádakat, a gyanúsítás ellen panaszt tett, és szabadlábon védekezik.