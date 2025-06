Varga Judit és Windisch László először posztoltak közös képet a Facebookon

Varga Judit volt igazságügyi miniszter, Magyar Péter volt felesége és annak új párja, Windisch László, az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnöke nyaralni mentek, és erről a Facebookon is megemlékeztek, először posztolva közös képet a közösségi médiában. Windisch a bejegyzésben arról is írt, hogy egy éve akut myeloid leukémiával diagnosztizálták.

László Windisch Talán sorstásaimnak bíztatást, kapaszkodót jelenthet. Még nincs egy éve, hogy akut myeloid leukémia egy fajtájával diagnosztizáltak. Volt minden….kemoterápia, arzén, művese kezelések, sok hét…

„Volt minden…. Kemoterápia, arzén, művese kezelések, sok hét kórház, utána még 7 hónap mindennapos kezelés. Voltak hullámvölgyek, nehéz hetek. De most épp az Alpokból biciklizünk a tenger felé. Süt a nap, a világ és az élet gyönyörű!” – írja az ÁSZ elnök.

A kegyelmi botrány miatt a közélettől visszavonult Vargát tavaly márciusban fotózták le először Windischsel egy ötcsillagos szálloda bárjában, ahol kéz a kézben társalogtak.

A pár tavaly júliusban közös asztaloscéget is alapított, Varga Judit pedig nemrégiben egy fiókos szekrénnyel pózolva jelentette be, hogy vizsgáját letéve immár hivatalosan is asztalos lett.

