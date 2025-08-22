Életveszélyesen bántalmaztak egy idős férfit az Üllői úti felüljárónál

A gyanúsítottat egy napon belül, a Gyáli úton fogták el a rendőrök.

Egy nap alatt elfogták a rendőrök azt a férfit, aki a gyanú szerint csütörtök hajnalban életveszélyesen bántalmazott egy idős embert az Üllői úti felüljáró közelében. A police.hu közleménye szerint az idős áldozatot a mentők kórházba vitték.

Csécsi Soma, a Budapesti Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője arról tájékoztatta az MTI-t, hogy egy 73 éves férfit bántalmaztak.

A rendőrök a beszerzett információk alapján még aznap éjszaka 22 óra 55 perckor elfogtak egy 34 éves férfit a Gyáli úton. K. Richárdot előállítását követően életveszélyt okozó testi elkövetésének gyanúja miatt a BRFK Életvédelmi Osztályon kihallgatták, majd őrizetbe vették.

A nyomozók kezdeményezik a férfi letartóztatását.

