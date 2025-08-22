Mellár Tamás visszalép a Tisza Párt javára

Mellár Tamás országgyűlési képviselő nem indul a 2026-os választáson, hogy győzelemhez segítse a Tiszát – árulta el a Magyar Hangnak.

A közgazdászprofesszor úgy gondolja, hogy nem szabad megosztani a szavazatokat az ellenzéki oldalon. Szerinte csak akkor sikerülhet leváltani a jelenlegi kormányt, ha egyetlen nagy tömb lép fel velük szemben, amire a legnagyobb esélye a Tisza Pártnak van.

Nem rólam szól ez a történet, hanem sokkal inkább arról, hogy össze kellene végre fogni, mert ami ma Magyarországon van, az félelmetes, lassan orosz gyarmat leszünk

– mondta a lapnak Mellár, aki Baranya 1. számú egyéni országgyűlési választókerületének képviselője.

Azonban nincs mindenki ezen a véleményen. A Demokratikus Koalícióban Gyurcsány Ferenc után a párt vezetését átvevő Dobrev Klára és a többi politikus is számtalanszor egyértelművé tette: hiába döntött például a Momentum is arról, hogy az esélyesebb elől félreáll, a DK ragaszkodik ahhoz, hogy mind a 106 egyéni körzetben saját jelöltet indít.

