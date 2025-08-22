Mellár Tamás visszalép a Tisza Párt javára

A közgazdász szerint csak így győzhet az ellenzék a jövő évi választásokon.

  • HVG
Mellár Tamás visszalép a Tisza Párt javára

Mellár Tamás országgyűlési képviselő nem indul a 2026-os választáson, hogy győzelemhez segítse a Tiszát – árulta el a Magyar Hangnak.

A közgazdászprofesszor úgy gondolja, hogy nem szabad megosztani a szavazatokat az ellenzéki oldalon. Szerinte csak akkor sikerülhet leváltani a jelenlegi kormányt, ha egyetlen nagy tömb lép fel velük szemben, amire a legnagyobb esélye a Tisza Pártnak van.

Nem rólam szól ez a történet, hanem sokkal inkább arról, hogy össze kellene végre fogni, mert ami ma Magyarországon van, az félelmetes, lassan orosz gyarmat leszünk

– mondta a lapnak Mellár, aki Baranya 1. számú egyéni országgyűlési választókerületének képviselője.

Azonban nincs mindenki ezen a véleményen. A Demokratikus Koalícióban Gyurcsány Ferenc után a párt vezetését átvevő Dobrev Klára és a többi politikus is számtalanszor egyértelművé tette: hiába döntött például a Momentum is arról, hogy az esélyesebb elől félreáll, a DK ragaszkodik ahhoz, hogy mind a 106 egyéni körzetben saját jelöltet indít.

Mellár Tamás júliusban írt a HVG-n Magyarország gazdasági helyzetéről.

Mellár Tamás: Bezárult a kör, csapdában a magyar gazdaság

Ha valaki végignézi az elmúlt három esztendő makrogazdasági számait és a költségvetési tervek teljesüléseit, akkor minden bizonnyal egyet ért azzal a megállapítással, hogy valami komoly baj van a magyar gazdasággal. De ha még kétségei merülnének fel, akkor nézze meg a 2025-ös év első negyedéves számait és láthatja, nincs semmi túlzás ebben az értékelésben.

2025 34. lapszám