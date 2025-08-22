Rongálás miatt kellett bíróság elé állniuk a Momentum kordonbontó képviselőinek

Egy 2023-as kordonbontás miatt kellett bíróság elé állnia a Momentum négy országgyűlési képviselőjének. Gelencsér Ferenc, Bedő Dávid, Hajnal Miklós és Tóth Endre (képünkön), valamint a párt egy aktivistája ellen csoportosan elkövetett rongálás miatt indítottak szabálysértési eljárást.

A párt közleménye szerint ugyanakkor meggyőződésük, hogy azzal, hogy elbontották az illegálisan kihelyezett kordonokat, semmi törvénybe ütközőt nem követtek el. Ráadásul az ügy két nap múlva úgyis elévül, mivel a kordonbontás 2023. augusztus 24-én történt. Érdekesség, hogy a rendőrség először tévesen egy augusztus 23-i kordonbontás miatt kezdett nyomozni, amikor nem is volt kordonbontás.

A tárgyalás utáni élő bejelentkezésében Gelencsér Ferenc azt mondta: 2007-ben Orbán Viktor kordont bontott, ellene mégsem indult semmilyen eljárás. Ráadásul „nem azoknak kellene bíróság előtt állniuk, akik elbontották a hazugság kordonjait, hanem azoknak, akik 15 éve fosztják ki ezt az országot”.

A pénteki tárgyalás ítélethirdetés nélkül ért véget, újabb tárgyalási napot tűznek majd ki.