Emelőkosárral kellett lehozni egy embert a Gellért-hegyről

A fővárosi tűzoltók szombat késő este sikeresen lehoztak egy bajba jutott embert a Gellért-hegyről – közölte a katasztrófavédelem.

Az érintett a Gellért-szobornál zuhant le, és körülbelül huszonöt–harminc méteres magasságban rekedt a hegyoldalon. A tűzoltóknak előbb meg kellett találniuk, pontosan hol is tartózkodik, majd kötéltechnikával megközelítették, végül emelőkosárral juttatták biztonságos helyre.

A tűzoltók magasból mentőről, hőkamerával is keresték, végül egy alpintechnikával leereszkedő tűzoltó találta meg, nagyjából ötven méterre a feljárattól. A mentést az is nehezítette, hogy előbb a sűrű növényzetet is ritkítani kellett, hogy elérjék a sérültet.

A nyitókép forrása: MTI / Szigetváry Zsolt.