Táskájánál fogva rántottak le egy 72 éves nőt a 4-es 6-os villamosról

Elfogták azt a fiatal nőt, aki még július végén a Mester utcai villamosmegállóban rátámadt egy 72 éves asszonyra – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

A rendőrség tájékoztatása szerint a támadó először ok nélkül belekötött az idős nőbe, majd megütötte, és a táskájánál fogva lerántotta a 4-es villamosról. Az asszony a földre zuhant és súlyos sérüléseket szenvedett, míg a támadója elmenekült a helyszínről.

A ferencvárosi nyomozók hamar azonosították az elkövetőt, a 21 éves K. Ramónát, akinek körözését is elrendelték. A fiatal nő végül nem messze a bűncselekmény helyszínétől bukott le: augusztus 23-án éjjel a rendőrök a 4-es 6-os villamos vonalán tartottak ellenőrzést, amikor igazoltatták, és kiderült, hogy őt keresik.

K. Ramónát elfogása után súlyos testi sértés bűntettével gyanúsították meg, kihallgatásán beismerő vallomást tett.