Tűz ütött ki a székesfehérvári hulladéklerakóban

„Az első információk szerint nagyjából 1500-2000 négyzetméteren ég a szemét a Székesfehérvár északkeleti határánál, a 811-es főút szomszédságában lévő hulladéklerakóban” – írta a Katasztrófavédelem vasárnap reggel hétkor.

A tűzhöz négy székesfehérvári, egy-egy siófoki és veszprémi hivatásos egységet, a Fejér vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot, valamint a Veszprém vármegyei katasztrófavédelmi mobil labort riasztották. Öt vízsugárral és két erőgép segítségével próbálják eloltani a tüzet.

A székesfehérvári önkormányzat arról ír a Facebookon, hogy ez nem az első eset, hogy tűz keletkezik a hulladéklerakóban. És hozzáteszik, hogy a terület természeti állapotának visszaállítására van szükség: „a hulladéklerakónak a rekultivált területein ugyanis szinte kizárt az ilyen tüzek keletkezése. Ez a munka a jövő évben eléri azt a fázist, hogy az ilyen típusú tüzek nem tudnak majd kialakulni” – fogalmaznak a bejegyzésben.

A nyitóképen egy korábbi tűzeset látható. Forrás: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Facebook-oldala.