Meghalt Gál Roland, az emberölési ügybe keveredett volt fideszes képviselő
Gál Roland 2006 és 2016 között volt Dunaújváros önkormányzati képviselője. 2018-ban három év börtönbüntetésre ítélték.
HVG
Súlyos betegség következtében 50 éves korában elhunyt Gál Roland, Dunaújváros egykori fideszes önkormányzati képviselője – számolt be róla a duol.hu. Gál 2006 óta volt önkormányzat képviselő a városban, egészen 2016 márciusáig, amikor önként mondott le mandátumáról, majd a párttagságát is visszaadta.
Gál 2013. május 1-jén egy dunaföldvári vállalkozó meggyilkolásának ügyében lett harmadrendű vádlott, a Szekszárdi Törvényszék pedig első fokon 3 év börtönbüntetést szabott ki rá. A képviselő a nyomozás során mondott le a mandátumáról.
Gál Antal és a későbbi áldozat, Molnár Antal üzlettársak voltak, de kapcsolatuk ellenségessé vált, miután a vállalkozó nem teljesítette hárommillió forint átadására tett ígéretét. Gál Antal, aki 2011-ben szabadult emberölés miatt kiszabott börtönbüntetéséből, elhatározta, hogy megleckézteti Molnárt.
A gyilkos 2013. április 30-án éjjel megkérte a börtönbüntetése alatt megismert Szabó Józsefet, hogy figyelje a vállalkozó dunaföldvári otthonát, és jelezze, ha egyedül van otthon, majd Gál Roland a helyszínre vitte őt. Gál Antal bemászott a házba, és megfojtotta Molnár Antalt.
A holttestet Gál Antal édesanyjának felújítás alatt lévő dunaújvárosi házához vitték, amelynek pincéjében a gyilkos bebetonozta. Az áldozat maradványait a rendőrség 2016 februárjában találta meg.
