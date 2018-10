Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"acad40ae-acc2-46a1-af01-ae4920ffd0d0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A vád szerint 8,3 milliárd forintnak megfelelő vont tüntetett el, de hatalmával is szívesen visszaélt. Már Ri Mjong Baknak már utódját is börtönbe vágták, szintén korrupció miatt. ","shortLead":"A vád szerint 8,3 milliárd forintnak megfelelő vont tüntetett el, de hatalmával is szívesen visszaélt. Már Ri Mjong...","id":"20181005_15_ev_bortont_kapott_korrupcio_miatt_a_volt_delkoreai_elnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=acad40ae-acc2-46a1-af01-ae4920ffd0d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f5473cc-3b81-43c6-96f5-b59104cb4104","keywords":null,"link":"/vilag/20181005_15_ev_bortont_kapott_korrupcio_miatt_a_volt_delkoreai_elnok","timestamp":"2018. október. 05. 11:14","title":"15 év börtönt kapott korrupció miatt a volt dél-koreai elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31cacaee-7b97-4a1f-a2c3-fb94a0a16d46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181004_horthy_miklos_takaro_mihaly_pim","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31cacaee-7b97-4a1f-a2c3-fb94a0a16d46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68fbc2d6-1421-4785-aeb2-06d56449acec","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_horthy_miklos_takaro_mihaly_pim","timestamp":"2018. október. 04. 17:09","title":"Odavan Horthyért a leendő új kulturális intézményvezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f84d2cea-4c24-47f8-95b0-d383e5d7a168","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181005_Habony_lapja_ujsagirot_keres_130_netto_fizetes_irni_nem_kell_tudni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f84d2cea-4c24-47f8-95b0-d383e5d7a168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c09c5160-7417-402d-b5e8-f973ce1d1c4a","keywords":null,"link":"/itthon/20181005_Habony_lapja_ujsagirot_keres_130_netto_fizetes_irni_nem_kell_tudni","timestamp":"2018. október. 05. 09:09","title":"Habony lapja újságírót keres: 130 ezres nettó fizetés, íráskészség nem kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c0f932e-a35b-41be-8625-a957a6d6d848","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BMW Csoport szeretné elkerülni a Brexit környékén kialakuló esetleges káoszt, ezért egy rövid ideig sem Minit, sem pedig Rolls-Royce-t nem gyártanak majd.","shortLead":"A BMW Csoport szeretné elkerülni a Brexit környékén kialakuló esetleges káoszt, ezért egy rövid ideig sem Minit, sem...","id":"20181004_bmw_mini_rolls_royce_brexit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c0f932e-a35b-41be-8625-a957a6d6d848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f036aeba-abbe-4f49-b134-4b84919836a6","keywords":null,"link":"/cegauto/20181004_bmw_mini_rolls_royce_brexit","timestamp":"2018. október. 04. 10:21","title":"Leállítja két legfontosabb gyárát a BMW a Brexit után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f647439-fbe6-4e05-8607-a7aea457b5f2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az üzemtől nem messze találták meg a holttestüket.","shortLead":"Az üzemtől nem messze találták meg a holttestüket.","id":"20181004_Ketten_meghaltak_egy_brit_baromfiuzemben_egy_ismeretlen_kemiai_anyag_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f647439-fbe6-4e05-8607-a7aea457b5f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c8c3c61-33ce-48b0-93e0-764d81f25cf7","keywords":null,"link":"/vilag/20181004_Ketten_meghaltak_egy_brit_baromfiuzemben_egy_ismeretlen_kemiai_anyag_miatt","timestamp":"2018. október. 04. 14:26","title":"Ketten meghaltak egy brit baromfiüzemben egy ismeretlen kémiai anyag miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c90a6b1-9388-49b6-aa32-b2f3075bdaca","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Utah államban tartóztatták le, ricinnel mérgezett levelek feladásával vádolják. ","shortLead":"Utah államban tartóztatták le, ricinnel mérgezett levelek feladásával vádolják. ","id":"20181004_feher_haz_pentagon_ricin_mergezett_level_letartoztatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c90a6b1-9388-49b6-aa32-b2f3075bdaca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f910fd3-c57e-490b-969c-80e5e5f38639","keywords":null,"link":"/vilag/20181004_feher_haz_pentagon_ricin_mergezett_level_letartoztatas","timestamp":"2018. október. 04. 05:37","title":"Elfogták a férfit, aki mérget küldött a Pentagonba és a Fehér Házba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62a543e7-7982-4059-8e13-98da1cc1e6cd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bemutatta a vezeték nélküli internetes hálózatok újabb generációját az iparágbéli fejlesztéseket összefogó szövetség.","shortLead":"Bemutatta a vezeték nélküli internetes hálózatok újabb generációját az iparágbéli fejlesztéseket összefogó szövetség.","id":"20181004_wifi_6_szabvany_801_11_ax_technologia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62a543e7-7982-4059-8e13-98da1cc1e6cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c27033c-18bb-4349-9498-61ea2b81e30a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181004_wifi_6_szabvany_801_11_ax_technologia","timestamp":"2018. október. 04. 08:03","title":"Wifit használ otthon? Készüljön, jön az új, gyorsabb és stabilabb Wi-Fi 6","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"658861b0-2bbb-4d77-982f-2c578333d47d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A boltosok éves bérköltsége ezer milliárd forint felett lesz, a bérnövekedés tempója felülmúlja a forgalomnövekedést - nem is bírja mindenki a tempót.","shortLead":"A boltosok éves bérköltsége ezer milliárd forint felett lesz, a bérnövekedés tempója felülmúlja a forgalomnövekedést...","id":"20181004_Egy_vagyont_hagyunk_majd_karacsony_elott_a_boltokban_rajtuk_viszont_ez_sem_segit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=658861b0-2bbb-4d77-982f-2c578333d47d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ff79847-ce30-471d-9f84-7b576f7405b0","keywords":null,"link":"/kkv/20181004_Egy_vagyont_hagyunk_majd_karacsony_elott_a_boltokban_rajtuk_viszont_ez_sem_segit","timestamp":"2018. október. 04. 11:14","title":"Egy vagyont hagyunk majd karácsony előtt a boltokban, rajtuk viszont ez sem segít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]