Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"23deaeef-9825-4102-9bd2-5fe6885ec99f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A lány léggömbbel című alkotás eredetileg egymillió fontért kelt el, de miután cafatokra szaggatta magát, becsüsök szerint már kétmilliót is érhet.","shortLead":"A lány léggömbbel című alkotás eredetileg egymillió fontért kelt el, de miután cafatokra szaggatta magát, becsüsök...","id":"20181009_Megsemmisitette_magat_most_mar_ketszer_annyit_er_Banksy_muve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23deaeef-9825-4102-9bd2-5fe6885ec99f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9491671b-efaf-4cc6-ac78-e18fa89f169d","keywords":null,"link":"/elet/20181009_Megsemmisitette_magat_most_mar_ketszer_annyit_er_Banksy_muve","timestamp":"2018. október. 09. 05:22","title":"Most, hogy megsemmisítette magát, már kétszer annyit ér Banksy műve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3762dc11-cf95-4e06-a441-49a3fc8e605f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A diákok nem tanulják majd olyan részletesen az egyetemes történelmet, mint eddig, helyette inkább az egyes események feldolgozására jut több idő.","shortLead":"A diákok nem tanulják majd olyan részletesen az egyetemes történelmet, mint eddig, helyette inkább az egyes események...","id":"20181009_Kevesebb_lehet_a_tortenelem_tananyag_az_uj_NATban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3762dc11-cf95-4e06-a441-49a3fc8e605f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1708248-706c-4939-8622-fd7502f0281a","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_Kevesebb_lehet_a_tortenelem_tananyag_az_uj_NATban","timestamp":"2018. október. 09. 09:12","title":"Kevesebb lehet a történelem tananyag az új NAT-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2dc400c-8f1b-401e-a66c-5a94081c0bcc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az esetről a Pesten hallottam Facebook-csoportban számolt be egy szemtanú. Azt írta, hogy egy nő néhány éves és még babakocsis gyerekével próbált felszállni a szentendrei Pannóniatelep HÉV-állomásra 8 óra 7 perckor érkező, Budapest felé tartó szerelvényre.","shortLead":"Az esetről a Pesten hallottam Facebook-csoportban számolt be egy szemtanú. Azt írta, hogy egy nő néhány éves és még...","id":"20181009_szentendrei_hev_mav_hev_peron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2dc400c-8f1b-401e-a66c-5a94081c0bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5d009a4-fe48-4ded-8b10-39bfe236ddf3","keywords":null,"link":"/cegauto/20181009_szentendrei_hev_mav_hev_peron","timestamp":"2018. október. 09. 18:39","title":"Elvitte a HÉV a gyereket, az anyuka meg a tesó a peronon maradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ecc64ee-1c2c-47c0-8735-fc087752b2a1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Hétfőn Budapestre érkezett Erdogan elnök delegációja, a reptérre vezető út lezárása miatt óriási káosz alakult ki a környéken.","shortLead":"Hétfőn Budapestre érkezett Erdogan elnök delegációja, a reptérre vezető út lezárása miatt óriási káosz alakult ki...","id":"20181008_Akkora_dugot_okoztak_Erdoganek_hogy_valaki_az_ut_kozepen_indult_el_a_el_a_repter_fele","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ecc64ee-1c2c-47c0-8735-fc087752b2a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d14c9732-1d59-40d7-aafb-9174c7ac66a6","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181008_Akkora_dugot_okoztak_Erdoganek_hogy_valaki_az_ut_kozepen_indult_el_a_el_a_repter_fele","timestamp":"2018. október. 08. 14:01","title":"Akkora dugót okoztak Erdoganék, hogy valaki bőröndjét az út közepén húzva indult el a reptérre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33866eb4-4256-48cc-8d8a-f951af85c740","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Általános sztrájkolnak hirdettek a közlekedésiek, sok repülőjáratot is törölhetnek.","shortLead":"Általános sztrájkolnak hirdettek a közlekedésiek, sok repülőjáratot is törölhetnek.","id":"20181008_Franciaorszag_holnap_megbenul_igy_elheti_tul_ha_arra_jar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33866eb4-4256-48cc-8d8a-f951af85c740&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"830c6047-44a2-4482-870b-c19d073e8cad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181008_Franciaorszag_holnap_megbenul_igy_elheti_tul_ha_arra_jar","timestamp":"2018. október. 08. 14:07","title":"Franciaország holnap megbénul, így élheti túl, ha arra jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7d264d3-80b2-486f-a7c1-f901d3274933","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az októberi tapasztalatok alapján nem csökkent a kereslet sem a lakáspiacon, sem a hozzá kapcsolódó jelzáloghitel-piacon. Az összezavarodott, segítséget kérő ügyfelekkel a pénzügyi közvetítők biztosan jól járnak majd.","shortLead":"Az októberi tapasztalatok alapján nem csökkent a kereslet sem a lakáspiacon, sem a hozzá kapcsolódó...","id":"20181008_Hiaba_szigoritottak_az_adossagfeket_porog_a_jelzaloghitelpiac_a_kozvetitok_pedig_nagyon_jol_jarnak_ezzel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7d264d3-80b2-486f-a7c1-f901d3274933&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a1ff962-d55e-4f38-a485-2b077416a486","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181008_Hiaba_szigoritottak_az_adossagfeket_porog_a_jelzaloghitelpiac_a_kozvetitok_pedig_nagyon_jol_jarnak_ezzel","timestamp":"2018. október. 08. 11:40","title":"Hiába szigorították az adósságféket, pörög a jelzáloghitel-piac, a közvetítők pedig nagyon jól járnak ezzel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ede63cef-667d-41f8-b096-1d4063c8dcdc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az egykor virágzó, ma szegregátumként működő bányatelepen, a Bagoly-lyukon nem kézenfekvő módon számolnák fel a szegénységet.","shortLead":"Az egykor virágzó, ma szegregátumként működő bányatelepen, a Bagoly-lyukon nem kézenfekvő módon számolnák fel...","id":"20181008_Furdoszobak_helyett_valami_egeszen_mast_adott_a_banyatelepieknek_a_melyszegenysegben_felnott_epitesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ede63cef-667d-41f8-b096-1d4063c8dcdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ced53448-f0ed-49c2-af66-ad8a743a08ab","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181008_Furdoszobak_helyett_valami_egeszen_mast_adott_a_banyatelepieknek_a_melyszegenysegben_felnott_epitesz","timestamp":"2018. október. 08. 12:16","title":"Fürdőszobák helyett valami egészen mást adott a bányatelepieknek a mélyszegénységben felnőtt építész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81bc80e7-30d0-416c-b24c-d70b8c5115d7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Húszmillió forintnál is többet ért a NAV fogása.","shortLead":"Húszmillió forintnál is többet ért a NAV fogása.","id":"20181009_Tizenotezer_doboz_csempeszett_cigarettat_talalt_a_NAV_egy_erdeszhazban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81bc80e7-30d0-416c-b24c-d70b8c5115d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53d98186-120d-4adf-9568-a98a57def3cf","keywords":null,"link":"/kkv/20181009_Tizenotezer_doboz_csempeszett_cigarettat_talalt_a_NAV_egy_erdeszhazban","timestamp":"2018. október. 09. 09:17","title":"Tizenötezer doboz csempészett cigarettát talált a NAV egy erdészházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]