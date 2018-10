Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Szeptemberben 251 000 nyilvántartott álláskereső volt, több mint 17 ezerrel kevesebb, mint egy éve. A 127 ezer álláslehetőség háromnegyede betöltetlen maradt.

","shortLead":"Szeptemberben 251 000 nyilvántartott álláskereső volt, több mint 17 ezerrel kevesebb, mint egy éve. Több mint 80 ezer állás maradt betöltetlenül szeptemberben A Walabot Home képes detektálni, ha valaki, például egy idős ember elesett az otthonában. A rendszert úgy tervezték, hogy baj esetén azonnal riasszon. Ez a falra ragasztható segélyhívó minden idős ember életét biztonságosabbá teheti Megint nem készült fel a MÁV-Start a várhatóra, miszerint több kocsi kell egy hosszú hétvége napjain, mint máskor. Az ok megint a vészesen elöregedett járműállományban, a fogyatkozó üzemképes kocsik számában keresendő. Most sem készült fel az ünnepekre a MÁV-Start, 50 intercityre fogyott el a helyjegy Ha valaki ilyen különleges színben rendeli meg új autóját, azzal garantáltan mindig az érdeklődés középpontjába fog kerülni. A világ legdrágább gyári fényezése, amiből kijön akár 6 új Suzuki Vitara is Az Alkotmánybíróság elmeszelte a kúttörvényt, amely enyhített a két évvel korábbi jogszabály feltételein. Így ma a helyzet az, hogy minden egyes fúrt kutat be kell jelenteni. Nem fog menni. Százezreket tart teljes bizonytalanságban a kúttörvénykáosz A Nerial nevű stúdió programjában ugyanúgy megtalálhatók a Trónok harca jól ismert szereplői, a stílus azonban kissé szokatlan lehet. Szereti a Trónok harcát? Mobilokra is megjelent a népszerű fantasy kártyás játéka Az eddigi információk szerint működött a fénysorompó, sőt a félkarú sorompóberendezés is működött, mégis a sínekre hajtott egy autó. Először azt sem tudták, hogy egy vagy két autó maradványait kell-e keresni. Fotók jöttek a súlyos balesetről, ahol 4 ember halt meg a vonat elé hajtó autóban