[{"available":true,"c_guid":"a3ee3407-7803-48bb-9030-cfbcc47c4b95","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezt az igen komoly terepjáró képességekkel megáldott orosz járművet nem pont keresztben menésre találták ki. De adott esetben arra is alkalmas.","shortLead":"Ezt az igen komoly terepjáró képességekkel megáldott orosz járművet nem pont keresztben menésre találták ki. De adott...","id":"20181025_ki_mondta_hogy_egy_hatkerekuvel_ne_lehetne_driftelni_video_orosz_szovjet_ural","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3ee3407-7803-48bb-9030-cfbcc47c4b95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f254dd88-db48-49b8-b27c-7685a45b1bee","keywords":null,"link":"/cegauto/20181025_ki_mondta_hogy_egy_hatkerekuvel_ne_lehetne_driftelni_video_orosz_szovjet_ural","timestamp":"2018. október. 25. 13:21","title":"Ki mondta, hogy egy hatkerekűvel ne lehetne driftelni? Videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f457cef6-9e02-43ea-b7cb-c381a3c0223d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezúttal is a Balásy–Csetényi–Kuna hármas nyert, de van egy kis csavar a történetben.","shortLead":"Ezúttal is a Balásy–Csetényi–Kuna hármas nyert, de van egy kis csavar a történetben.","id":"20181024_Negy_honap_alatt_tobb_mint_18_milliardot_koltott_propagandara_Rogan_hivatala","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f457cef6-9e02-43ea-b7cb-c381a3c0223d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f98f5ac-0964-4fcb-a05b-d4116b93ff2c","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_Negy_honap_alatt_tobb_mint_18_milliardot_koltott_propagandara_Rogan_hivatala","timestamp":"2018. október. 24. 12:28","title":"Négy hónap alatt több mint 18 milliárdot költött propagandára Rogán hivatala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16e4b0d6-c53a-4205-8e77-c1e7bcf070a7","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A szakítás is egy krízishelyzet, és mint minden krízisből, ebből is fakadhat növekedés – vallja Pálinkás-Panyi Anna pszichológus, aki a Margó Irodalmi Fesztivál és Könyvvásár vendégeként beszélt a kapcsolati válságokból való kilábalásról. A nemrég megjelent Szakítási napló című kötet szerzője kitért a hullámzó lelkiállapotokra és arra, mi segít leginkább a feldolgozásban.","shortLead":"A szakítás is egy krízishelyzet, és mint minden krízisből, ebből is fakadhat növekedés – vallja Pálinkás-Panyi Anna...","id":"20181025_670_szakitasi_tortenet_bizonyitja_hogy_szerelmi_csalodas_utan_is_kell_a_gyaszev","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16e4b0d6-c53a-4205-8e77-c1e7bcf070a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5b23d22-4512-4253-b61e-58ac2108b074","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181025_670_szakitasi_tortenet_bizonyitja_hogy_szerelmi_csalodas_utan_is_kell_a_gyaszev","timestamp":"2018. október. 25. 19:30","title":"670 szakítás bizonyítja, hogy szerelmi csalódás után is kell a gyászév","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c6f8d68-41f4-4ccc-8dda-a926d3efc251","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már kétszer megműtötték, harmadszor is meg kell.","shortLead":"Már kétszer megműtötték, harmadszor is meg kell.","id":"20181024_Meg_egyszer_meg_kell_muteni_a_Cegleden_megeroszakolt_kislanyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c6f8d68-41f4-4ccc-8dda-a926d3efc251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0a6de6e-72ac-4709-93a6-fa5ce4629e6f","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_Meg_egyszer_meg_kell_muteni_a_Cegleden_megeroszakolt_kislanyt","timestamp":"2018. október. 24. 13:40","title":"Még egyszer meg kell műteni a Cegléden megerőszakolt kislányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c3ede71-ff3e-4c8e-94d0-8e1f52eb7399","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mivel vihar volt a cataniai reptéren múlt pénteken, a Budapestről oda tartó Wizz Air-gép Palermoban szállt le. A légitársaság nem gondoskodott Budapestre induló ellenjáratról, de a Palermóban letett utasokat is négy órán át váratta a metsző hidegben. Sokan napokkal később, saját költségen jutottak haza Budapestre, és összefogtak, azt ígérik, beperelik a légitársaságot.","shortLead":"Mivel vihar volt a cataniai reptéren múlt pénteken, a Budapestről oda tartó Wizz Air-gép Palermoban szállt le...","id":"20181024_Tobb_szaz_budapesti_utassal_szurt_ki_a_Wizz_Air_tobben_kozos_pert_terveznek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c3ede71-ff3e-4c8e-94d0-8e1f52eb7399&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdf48a0f-c404-4c9f-b0c5-f883d96e9d99","keywords":null,"link":"/kkv/20181024_Tobb_szaz_budapesti_utassal_szurt_ki_a_Wizz_Air_tobben_kozos_pert_terveznek","timestamp":"2018. október. 24. 16:01","title":"Több száz budapesti utassal szúrt ki a Wizz Air, többen közös pert terveznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59dc6271-8e57-48ac-b64e-711ff3710094","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az indoklás szerint majd bemutatják a \"reális magyar álláspontot\". Néhány hete még másról beszélt az álláspontot bemutatni kívánó kormány képviselője.","shortLead":"Az indoklás szerint majd bemutatják a \"reális magyar álláspontot\". Néhány hete még másról beszélt az álláspontot...","id":"20181025_Betiltana_a_Fidesz_a_muanyag_zacskokat_de_azert_leszavazta_az_errol_szolo_javaslatot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59dc6271-8e57-48ac-b64e-711ff3710094&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e49e5038-b223-47c7-92fb-1e83984e413f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181025_Betiltana_a_Fidesz_a_muanyag_zacskokat_de_azert_leszavazta_az_errol_szolo_javaslatot","timestamp":"2018. október. 25. 11:38","title":"Betiltaná a Fidesz a műanyag zacskókat, de nem szavazta meg az erről szóló javaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aab43fdb-57cd-484c-9c33-19f5dd415486","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Gyalog, biciklivel is szabad az út Burgenlandba, autóval viszont nem. ","shortLead":"Gyalog, biciklivel is szabad az út Burgenlandba, autóval viszont nem. ","id":"20181024_Stop_autosok_Ausztria_lezarta_a_magyar_hataratkelok_felet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aab43fdb-57cd-484c-9c33-19f5dd415486&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a40bf055-56d0-46c5-94d9-c018a5a27c76","keywords":null,"link":"/cegauto/20181024_Stop_autosok_Ausztria_lezarta_a_magyar_hataratkelok_felet","timestamp":"2018. október. 24. 21:54","title":"Stop, autósok: Ausztria lezárta a magyar határátkelők felét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f13d1935-b823-44c8-9d41-ca9e09a9c993","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"„Fent” botrányosan sokat keresnek, miközben „lent” minden hatodik francia szociális bérlakásban él.","shortLead":"„Fent” botrányosan sokat keresnek, miközben „lent” minden hatodik francia szociális bérlakásban él.","id":"20181025_Macronnak_nem_Orban_a_mumusa_hanem_valami_egeszen_mas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f13d1935-b823-44c8-9d41-ca9e09a9c993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc23019c-1f7e-4f6c-920f-a236a309a3a6","keywords":null,"link":"/kkv/20181025_Macronnak_nem_Orban_a_mumusa_hanem_valami_egeszen_mas","timestamp":"2018. október. 25. 14:13","title":"Macronnak nem Orbán a mumusa, hanem valami egészen más","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]