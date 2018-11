Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e73b868-81d5-4343-be28-2f83adcbc7ce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Végre végigvonult a Victoria’s Secret kifutóján. Meg kellett dolgoznia érte.","shortLead":"Végre végigvonult a Victoria’s Secret kifutóján. Meg kellett dolgoznia érte.","id":"20181109_Palvin_Barbara_vegre_vegigvonult_a_Victorias_Secret_kifutojan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e73b868-81d5-4343-be28-2f83adcbc7ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67d5064a-4bc9-4509-b43c-560ccd790580","keywords":null,"link":"/elet/20181109_Palvin_Barbara_vegre_vegigvonult_a_Victorias_Secret_kifutojan","timestamp":"2018. november. 09. 15:19","title":"Palvin Barbara fehérneműben váltotta valóra régi álmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cf8c603-ca08-4ced-b494-2461a767646e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar csapat tizenhárom éve állandó résztvevője a tornának. ","shortLead":"A magyar csapat tizenhárom éve állandó résztvevője a tornának. ","id":"20181109_hajlektalan_valogatott_foci_mexiko","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2cf8c603-ca08-4ced-b494-2461a767646e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad7ed96d-169a-45a0-9b4d-661813afee08","keywords":null,"link":"/sport/20181109_hajlektalan_valogatott_foci_mexiko","timestamp":"2018. november. 09. 10:21","title":"Újra ott lesz a vb-n a magyar hajléktalanok futballválogatottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70eff854-9b59-4a69-bd43-4f4bab0edede","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik utas videózta le, ahogy valószínűleg éppen chatel valakivel, a rendőrség eljárást indított ellene.","shortLead":"Az egyik utas videózta le, ahogy valószínűleg éppen chatel valakivel, a rendőrség eljárást indított ellene.","id":"20181109_Vezetes_kozben_a_mobiljat_nyomkodta_egy_Bajara_tarto_busz_soforje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70eff854-9b59-4a69-bd43-4f4bab0edede&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddfcf0d7-d120-4547-93b2-ef1295fb3341","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_Vezetes_kozben_a_mobiljat_nyomkodta_egy_Bajara_tarto_busz_soforje","timestamp":"2018. november. 09. 17:28","title":"Vezetés közben a mobilját nyomkodta egy Bajára tartó busz sofőrje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4293075-6a01-4452-a8e0-57f9606c305e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A mosás során a műszálas ruhákról is rengeteg mikroszemcse dörzsölődik le, de néhány trükkel ezt enyhíteni lehet. ","shortLead":"A mosás során a műszálas ruhákról is rengeteg mikroszemcse dörzsölődik le, de néhány trükkel ezt enyhíteni lehet. ","id":"20181109_Mar_az_otthoni_mosasnal_is_tehetunk_valamit_az_oceanok_szennyezese_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4293075-6a01-4452-a8e0-57f9606c305e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc07f609-dc53-4c99-b5fc-b467443e7aef","keywords":null,"link":"/elet/20181109_Mar_az_otthoni_mosasnal_is_tehetunk_valamit_az_oceanok_szennyezese_ellen","timestamp":"2018. november. 09. 20:45","title":"Már az otthoni mosásnál is tehetünk valamit az óceánok szennyezése ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8ea8a4d-29e8-408f-84aa-8512c0bbeccc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iskola igazgatója és a helyettese szerette volna kiegészíteni a keresetét, így Ethereum-bányászatba fogott. A zaj és az informatikai rendszer lassulása viszont lebuktatta őket.","shortLead":"Az iskola igazgatója és a helyettese szerette volna kiegészíteni a keresetét, így Ethereum-bányászatba fogott. A zaj és...","id":"20181110_kina_kriptopenz_ethereum_kriptopenz_banyaszat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8ea8a4d-29e8-408f-84aa-8512c0bbeccc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4650ce54-2176-4616-9d9a-74f43cb8e00b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181110_kina_kriptopenz_ethereum_kriptopenz_banyaszat","timestamp":"2018. november. 10. 14:03","title":"Magas volt az áramszámla, két tanár nekiállt az iskolában kriptopénzt bányászni Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae8f5683-6eee-4bad-8a8c-2ae63c0c37aa","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Rossz iskolai eredmények, ágybavizelés, gondok az olvasás- és írástanulásban, úszásban, biciklizésben. Egy láthatatlan népbetegség, a megmaradt csecsemőkori reflexek rengeteg gondot okoznak gyerek- és felnőttkorban: rengeteg autizmussal, diszlexiával, diszgráfiával hiperaktivitással kezelt, diagnosztizált gyerek és szüleik keserves élete vehet fordulatot, ha ezeket leépítik. A problémára több hazai szakember kínál megoldást, egyikükkel beszélgettünk, aki épp a csoportos terápiát vizsgálja – aminek alig van eszközigénye, a közoktatásban mindenki számára könnyedén elérhetővé lehetne tenni.","shortLead":"Rossz iskolai eredmények, ágybavizelés, gondok az olvasás- és írástanulásban, úszásban, biciklizésben. Egy láthatatlan...","id":"20181109_Sarlos_Erzsebet_Mennyi_eletet_lehetne_helyretenni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae8f5683-6eee-4bad-8a8c-2ae63c0c37aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c15e1eee-f693-4624-ae8d-dd23946a9b35","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_Sarlos_Erzsebet_Mennyi_eletet_lehetne_helyretenni","timestamp":"2018. november. 09. 11:15","title":"Sarlós Erzsébet: Sok gyerek életét rendbe lehetne tenni ezzel a terápiával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"734de27f-ae29-499a-9cfd-a23ffe24a49f","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"Attila, a hunok királya és Drakula is az „ősük” volt, ha úgy alakult, vidáman ugratták egymást Mária Teréziával, udvaruknál pedig nem kisebb kaliberű zeneszerző tevékenykedett, mint Joseph Haydn. Ők voltak a híres Esterházyak. Ám ismerjük-e őket igazán, különösen a róluk fennmaradt, nem egyszer szórakoztató anekdotákat? ","shortLead":"Attila, a hunok királya és Drakula is az „ősük” volt, ha úgy alakult, vidáman ugratták egymást Mária Teréziával...","id":"feelaustria_20181030_5_sosem_hallott_tortenet_az_Esterhazy_csaladrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=734de27f-ae29-499a-9cfd-a23ffe24a49f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95ed4c15-3066-4c94-ab9e-b48259518009","keywords":null,"link":"/brandchannel/feelaustria_20181030_5_sosem_hallott_tortenet_az_Esterhazy_csaladrol","timestamp":"2018. november. 10. 07:30","title":"5 sosem hallott történet az Esterházy családról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"46648010-47e4-4d77-8a24-a2a93aeb3adc","c_partnertag":"feelaustria"},{"available":true,"c_guid":"a24d4406-40b5-4d6b-ba60-f9c73f727d9f","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kkv","description":"Nem igaz, hogy családokat szétültetünk - mondja a Wizz Air foglalási rendszeréről a cég alapító-vezetője, aki a HVG-nek interjúban arról is beszélt, miért nem bánja, hogy kemény vezetőnek tartják, és arról is, hogy miért nem érzi úgy, hogy - volt malévosként - ő ásta meg a Malév sírját.","shortLead":"Nem igaz, hogy családokat szétültetünk - mondja a Wizz Air foglalási rendszeréről a cég alapító-vezetője, aki a HVG-nek...","id":"20181109_Senki_nem_akarna_azon_a_repulogepen_ulni_amit_en_vezetek__Varadi_Jozsef_Wizz_Air_alapito_portreja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a24d4406-40b5-4d6b-ba60-f9c73f727d9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e992fa8-80fc-429e-80af-3a547c81789c","keywords":null,"link":"/kkv/20181109_Senki_nem_akarna_azon_a_repulogepen_ulni_amit_en_vezetek__Varadi_Jozsef_Wizz_Air_alapito_portreja","timestamp":"2018. november. 09. 17:30","title":"Váradi József Wizz Air-alapító: Senki nem ülne a repülőgépen, amelyet én vezetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]