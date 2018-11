Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"499c7140-540b-4fb0-a67c-1b1ebaa466c9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világ legmagasabban fekvő településének, a perui La Rinconadának lakóit vizsgálja egy francia–olasz kutatócsoport, amely az emberi szervezet alkalmazkodási képességeinek határait akarja megismerni.","shortLead":"A világ legmagasabban fekvő településének, a perui La Rinconadának lakóit vizsgálja egy francia–olasz kutatócsoport...","id":"20181109_magasan_fekvo_telepulesek_hatasa_emberi_szervezet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=499c7140-540b-4fb0-a67c-1b1ebaa466c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f564228-95ae-4784-8115-3697e5d6fcb9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181109_magasan_fekvo_telepulesek_hatasa_emberi_szervezet","timestamp":"2018. november. 09. 15:03","title":"14 tudós orvos indul el átvizsgálni a várost, ahol 5100 méter magasan élnek emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea1fc67-c583-426a-bc30-7b8d41736d4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Zoom.hu szerint a hanyag csomagolás és tárolás miatt a nyomokkal szinte semmit nem tudnak már kezdeni a szakértők, így az sem biztos, hogy minden kétséget kizáróan be lehet bizonyítani, hogy a gyanúsított, R. Szilveszter megerőszakolta Gyurik Krisztinát.","shortLead":"A Zoom.hu szerint a hanyag csomagolás és tárolás miatt a nyomokkal szinte semmit nem tudnak már kezdeni a szakértők...","id":"20181109_Soroksari_gyilkossag_nem_megfeleloen_kezeltek_a_genetikai_bizonyitekokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ea1fc67-c583-426a-bc30-7b8d41736d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b70148ca-2f33-4947-b868-7b897588dc8b","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_Soroksari_gyilkossag_nem_megfeleloen_kezeltek_a_genetikai_bizonyitekokat","timestamp":"2018. november. 09. 18:43","title":"Soroksári gyilkosság: nem megfelelően kezelték a genetikai bizonyítékokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"798facb1-b609-4a26-8b8b-b5680693a1fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független országgyűlési képviselő szerint ez csak konkrét munkával sikerülhet, a pártpolitikai viták vagy egyeztetések nem vezetnek eredményre.","shortLead":"A független országgyűlési képviselő szerint ez csak konkrét munkával sikerülhet, a pártpolitikai viták vagy...","id":"20181109_szel_bernadett_populizmus_orban_viktor_donald_trump_ellenzek_politika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=798facb1-b609-4a26-8b8b-b5680693a1fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"467f624b-d65c-4fca-9a0a-44dcd9e1647e","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_szel_bernadett_populizmus_orban_viktor_donald_trump_ellenzek_politika","timestamp":"2018. november. 09. 10:54","title":"Szél Bernadett új utakat keres a populistákkal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a24d4406-40b5-4d6b-ba60-f9c73f727d9f","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kkv","description":"Nem igaz, hogy családokat szétültetünk - mondja a Wizz Air foglalási rendszeréről a cég alapító-vezetője, aki a HVG-nek interjúban arról is beszélt, miért nem bánja, hogy kemény vezetőnek tartják, és arról is, hogy miért nem érzi úgy, hogy - volt malévosként - ő ásta meg a Malév sírját.","shortLead":"Nem igaz, hogy családokat szétültetünk - mondja a Wizz Air foglalási rendszeréről a cég alapító-vezetője, aki a HVG-nek...","id":"20181109_Senki_nem_akarna_azon_a_repulogepen_ulni_amit_en_vezetek__Varadi_Jozsef_Wizz_Air_alapito_portreja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a24d4406-40b5-4d6b-ba60-f9c73f727d9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e992fa8-80fc-429e-80af-3a547c81789c","keywords":null,"link":"/kkv/20181109_Senki_nem_akarna_azon_a_repulogepen_ulni_amit_en_vezetek__Varadi_Jozsef_Wizz_Air_alapito_portreja","timestamp":"2018. november. 09. 17:30","title":"Váradi József Wizz Air-alapító: Senki nem ülne a repülőgépen, amelyet én vezetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c443d4c0-b43a-4a1b-a07d-0e034f662e2f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kína állami sajtóügynöksége olyan, kizárólag gép által irányított hírolvasókkal kezdett kísérletezni, akik 24 órát is képesek a monitor előtt tölteni, anélkül, hogy elfáradnának. ","shortLead":"Kína állami sajtóügynöksége olyan, kizárólag gép által irányított hírolvasókkal kezdett kísérletezni, akik 24 órát is...","id":"20181109_hszinhua_hirugynokseg_szello_istvan_hirados_hirolvaso_mesterseges_intelligencia_videohamisito_szoftver","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c443d4c0-b43a-4a1b-a07d-0e034f662e2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c20d6e5-94ca-4118-9b5d-8563a2c65ebb","keywords":null,"link":"/tudomany/20181109_hszinhua_hirugynokseg_szello_istvan_hirados_hirolvaso_mesterseges_intelligencia_videohamisito_szoftver","timestamp":"2018. november. 09. 12:03","title":"Kína megcsinálta soha el nem fáradó Szellő Istvánját: a mesterséges intelligencia mondja a híreket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"143088d7-de6c-4b2d-b67d-a2d9bd9c28f2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Magyar Kézilabda-szövetség rendkívüli küldöttgyűlésén Kocsis Máté elnök beszélt a 2022-es magyar–szlovák közös rendezésű Európa-bajnokságról, és bejelentette: Budapesten épülhet meg a tornára Európa legnagyobb kézilabdacsarnoka.","shortLead":"A Magyar Kézilabda-szövetség rendkívüli küldöttgyűlésén Kocsis Máté elnök beszélt a 2022-es magyar–szlovák közös...","id":"20181109_20_ezres_kezilabda_stadion_epul_Budapesten_Europa_legnagyobbja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=143088d7-de6c-4b2d-b67d-a2d9bd9c28f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b00ce161-7366-4f02-9ff7-fae695ca0d06","keywords":null,"link":"/sport/20181109_20_ezres_kezilabda_stadion_epul_Budapesten_Europa_legnagyobbja","timestamp":"2018. november. 09. 08:53","title":"20 ezres kézilabda-stadion épül Budapesten, Európa legnagyobbja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b36445fd-2afb-4878-a0d0-eeb474418925","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181110_A_ketfarkuak_kifogytak_a_poenokbol_Habony_lapjanak_az_uszitasa_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b36445fd-2afb-4878-a0d0-eeb474418925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59cee5fa-3893-4eb1-8b2b-e6192fcac4f8","keywords":null,"link":"/elet/20181110_A_ketfarkuak_kifogytak_a_poenokbol_Habony_lapjanak_az_uszitasa_utan","timestamp":"2018. november. 10. 10:21","title":"A kétfarkúak kifogytak a poénokból Habony lapjának az uszítása után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7a49244-67a6-4a0a-8d79-f66765d04d79","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Lesodródott az útról és kidöntött egy villanyoszlopot egy gépkocsi a X. kerületi Gyömrői úton. ","shortLead":"Lesodródott az útról és kidöntött egy villanyoszlopot egy gépkocsi a X. kerületi Gyömrői úton. ","id":"20181108_Kidontott_egy_oszlopot_egy_auto_a_Gyomroi_uton__fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7a49244-67a6-4a0a-8d79-f66765d04d79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c03f0ea-ddce-4187-b548-b4d06cc9aea1","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181108_Kidontott_egy_oszlopot_egy_auto_a_Gyomroi_uton__fotok","timestamp":"2018. november. 08. 15:32","title":"Kidöntött egy oszlopot egy autó a Gyömrői úton – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]