[{"available":true,"c_guid":"b1eb8231-8661-49c2-9a3e-0f700d2bbe55","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A válogatottba visszakerülő Dzsudzsák Balázs az Arab Emírségekben focizik, az al-Ittihad Kalba együttesénél. Egy csapattársa, aki korábban az MTK-nál játszott, elárulta, hogyan kezelik a szélsőt.","shortLead":"A válogatottba visszakerülő Dzsudzsák Balázs az Arab Emírségekben focizik, az al-Ittihad Kalba együttesénél...","id":"20181109_Felistenkent_neznek_Dzsudzsakra_arab_csapatanal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1eb8231-8661-49c2-9a3e-0f700d2bbe55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8fbfc4d-6357-45f0-90a1-0344976a6762","keywords":null,"link":"/sport/20181109_Felistenkent_neznek_Dzsudzsakra_arab_csapatanal","timestamp":"2018. november. 09. 11:26","title":"Félistenként néznek Dzsudzsákra arab csapatánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"763b7004-12b4-48d8-8f0c-b31215f74237","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Hermina hol azzal került a hírekbe, hogy hamis fotókkal reklámozta fejlesztéseit, hol az állítólag már fizető vevői alól húzta ki a lakásokat, de nyomozás folyik ellene egy szürreális állványlopási ügyben is. ","shortLead":"A Hermina hol azzal került a hírekbe, hogy hamis fotókkal reklámozta fejlesztéseit, hol az állítólag már fizető vevői...","id":"20181109_Ha_igazak_a_GVH_vadjai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=763b7004-12b4-48d8-8f0c-b31215f74237&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91bd4847-c230-4b5f-bdb6-e849fb411ed1","keywords":null,"link":"/kkv/20181109_Ha_igazak_a_GVH_vadjai","timestamp":"2018. november. 09. 11:58","title":"A rendőrség után a GVH is rászállt a sok vevő által bepanaszolt építőipari cégre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c54c9635-11f3-444d-9734-e5f67caf19be","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A legyőzött ellenfél, a PAOK edzője szerint mindkét találkozón csak ők próbáltak futballozni, a fehérváriak csak \"találták\" a góljaikat.","shortLead":"A legyőzött ellenfél, a PAOK edzője szerint mindkét találkozón csak ők próbáltak futballozni, a fehérváriak csak...","id":"20181109_vidi_paok_europa_liga_golok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c54c9635-11f3-444d-9734-e5f67caf19be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"257e4216-f0ab-45c8-9b27-f9ecc6431b8d","keywords":null,"link":"/sport/20181109_vidi_paok_europa_liga_golok","timestamp":"2018. november. 09. 12:07","title":"Tényleg nem focizott a Vidi? Nézze meg a góljait!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20e15d2d-9844-4c4d-8d45-37ff76bbaaf4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Oroszországnak nem lesz más választása, mint a válaszcsapáséról áttérni az első csapás doktrínájára, ha az Egyesült Államok az európai rakétatelepítés mellett dönt – jelentette ki Viktor Jeszin vezérezredes, az orosz hadászati rakétaerők törzsének volt parancsnoka (1994-1996) a Zvezda című hetilapnak adott interjújában.","shortLead":"Oroszországnak nem lesz más választása, mint a válaszcsapáséról áttérni az első csapás doktrínájára, ha az Egyesült...","id":"20181109_Oroszorszag_atter_a_megelozo_nuklearis_csapas_doktrinajara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20e15d2d-9844-4c4d-8d45-37ff76bbaaf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70232f86-6b43-4b60-a095-a31a860f4ca8","keywords":null,"link":"/vilag/20181109_Oroszorszag_atter_a_megelozo_nuklearis_csapas_doktrinajara","timestamp":"2018. november. 09. 13:08","title":"Oroszország áttér a megelőző nukleáris csapás doktrinájára?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb608f0d-d358-40ae-b2b9-49c25d0ce355","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ráadásul már évek óta. És élvezik.","shortLead":"Ráadásul már évek óta. És élvezik.","id":"20181109_Csernobilba_jar_vakaciozni_egy_pecsi_hazaspar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb608f0d-d358-40ae-b2b9-49c25d0ce355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc79dc3a-691e-46b4-b1a0-642279cacb22","keywords":null,"link":"/elet/20181109_Csernobilba_jar_vakaciozni_egy_pecsi_hazaspar","timestamp":"2018. november. 09. 11:48","title":"Csernobilba jár vakációzni egy pécsi házaspár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"847e1192-6709-4692-a87d-33513bbcb2c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kollégánk arról számolt be, hogy a fővárosi Pusztaszeri úton teljesen kiégett egy autó szombaton kora este.","shortLead":"Kollégánk arról számolt be, hogy a fővárosi Pusztaszeri úton teljesen kiégett egy autó szombaton kora este.","id":"20181110_Kiegett_egy_auto_a_Pusztaszeri_uton__foto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=847e1192-6709-4692-a87d-33513bbcb2c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c5b2c91-44d5-4ebe-a0cc-6ddbfc2eabcf","keywords":null,"link":"/itthon/20181110_Kiegett_egy_auto_a_Pusztaszeri_uton__foto","timestamp":"2018. november. 10. 18:24","title":"Kiégett egy autó a Pusztaszeri úton – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff32a5a8-24c3-473f-b783-e778f52c73de","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Pénteken, öthetes korukban mutatták be a münsteri állatkertben született három gepárdkölyköt, akiket Isantya nevű anyjuk még október 4-én hozott világra. ","shortLead":"Pénteken, öthetes korukban mutatták be a münsteri állatkertben született három gepárdkölyköt, akiket Isantya nevű...","id":"20181109_Fotok_Tunderi_bolyhos_kis_gepardok_szulettek_Nemetorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff32a5a8-24c3-473f-b783-e778f52c73de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"786e775b-ebe7-4caa-955b-a8c10dbcb7de","keywords":null,"link":"/elet/20181109_Fotok_Tunderi_bolyhos_kis_gepardok_szulettek_Nemetorszagban","timestamp":"2018. november. 09. 20:59","title":"Fotók: Tündéri bolyhos kis gepárdok születtek Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8ea8a4d-29e8-408f-84aa-8512c0bbeccc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iskola igazgatója és a helyettese szerette volna kiegészíteni a keresetét, így Ethereum-bányászatba fogott. A zaj és az informatikai rendszer lassulása viszont lebuktatta őket.","shortLead":"Az iskola igazgatója és a helyettese szerette volna kiegészíteni a keresetét, így Ethereum-bányászatba fogott. A zaj és...","id":"20181110_kina_kriptopenz_ethereum_kriptopenz_banyaszat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b8ea8a4d-29e8-408f-84aa-8512c0bbeccc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4650ce54-2176-4616-9d9a-74f43cb8e00b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181110_kina_kriptopenz_ethereum_kriptopenz_banyaszat","timestamp":"2018. november. 10. 14:03","title":"Magas volt az áramszámla, két tanár nekiállt az iskolában kriptopénzt bányászni Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]