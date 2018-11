A Brazíliában született, libanoni származású Carlos Ghosn, akinek neje amerikai, igazi világpolgár és az autóipar egyik koronázatlan királya. Ő volt az első külföldi, akire a japánok rábízták egyik fontos cégüket és csodát tett: a Nissan újra az élvonalba került. Sőt a Mitsubishi-vel és a francia Renault-val együtt létrejött a világ második legnagyobb autógyártó cége, az élén természetesen Carlos Ghosn-nal, akinek 2022-ig tartó szerződése van. Célja pedig az, hogy visszafordíthatatlanná tegye a három autógyár egyesülését. Carlos Ghosn menedzseri képességeit senki sem vitatja, de annál inkább kérdőjelezik meg a mohóságát.



Nem keresett kicsit túlságosan sokat a sztár menedzser?



A japán ügyészek 177 millió dollár lenyúlásával gyanúsítják Carlos Ghosn-t, akit japán sajtóhírek szerint őrizetbe vettek. Ezt a nem épp jelentéktelen összeget eltitkolta a részvényesek és a japán állam elől. Névtelen bejelentő információi nyomán indult meg a belső vizsgálat, melynek eredménye katasztrofális Carlos Ghosn számára. A Nissan azonnali elbocsátásról döntött nemcsak az ő esetében hanem jobbkezét, Greg Kellyt is kirúgták. A cég elnézést kér a részvényesektől és a japán államtól azért, hogy éveken át "nem vette észre" a nagyfőnök pénzügyi manővereit. Mennyit keresett Carlos Ghosn?



Mindhárom autógyártól óriási pénzeket kapott



A japán Nikkei.com szerint a Nissan az elmúlt évben 735 millió jennel honorálta Carlos Ghosn szolgálatait - ez 6,52 millió dollárt jelent. A Mitsubishi 227 millió jennel hálálta meg a csúcsmenedzser éves teljesítményét. Párizsban a Renault 7,4 millió eurót utalt a nagyfőnök számlájára. Ez így összeadva nem tűnik kevésnek. A francia pénzügyminiszter is így gondolta, ezért a felháborodás láttán arra kérte Carlos Ghosn-t, hogy 30%-kal csökkentse a Renault-tól kapott bónusz értékét. Ezt végül Carlos Ghosn fogcsikorgatva megtette, hiszen a Renault részvényesi körében még mindig ott van a francia állam 15%-kal. (a Renault műveket még De Gaulle tábornok államosította a második világháború után, mert a tulajdonos együttműködött a nácikkal. Az állam azután fokozatosan eladta a részvényeit, így maradt 15%. A szerk.)



Miért kellett ilyen csillagászati jövedelmek mellett még ügyeskedni is?



A menedzseri munkánál csakis a pénzt szerette jobban Carlos Ghosn, aki nyugdíjazására készült. Bár a szerződése 2022-ig érvényes, de előbb távozni akart. Csak előbb még meg akarta koronázni élete főművét a francia-japán autóóriás teljes egyesülését. Az idő nem neki dolgozott, a japán ügyészség lecsapott és nagy valószínűséggel Franciaországban sem ússza meg a vizsgálatot. A globalizáció hőse, aki két teljesen különböző kultúra, a francia és a japán között épített hidat, csúfosan megbukott. A mohósága lett a veszte. Valószínűleg persze a vetélytársak is tettek róla, hogy ne legyen teljes siker a három autógyár egyesülése. De hát a bizniszben ez már csak így szokás Japánban vagy Franciaországban is: aki túlságosan sikeres, az nagyon sok érdeket sért. Carlos Ghosn a mohósága áldozata lett, még az is lehet, hogy börtönbe kell mennie. Dicstelen vég egy szupersztár számára, aki az autóipar koronázatlan királya volt még nem is oly rég. (via Nikkei Asian Review)