[{"available":true,"c_guid":"654488b2-3075-4b21-a771-652bedb7d2f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lány arcának jobb oldala még ma sem működik rendesen, édesanyja be akarja perelni a kórházat.","shortLead":"A lány arcának jobb oldala még ma sem működik rendesen, édesanyja be akarja perelni a kórházat.","id":"20181128_Ketszer_kuldtek_haza_a_surgossegirol_a_fiatalt_mikozben_virusos_agyhartyagyulladasa_volt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=654488b2-3075-4b21-a771-652bedb7d2f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57445319-6216-493f-8356-82609e5dca3c","keywords":null,"link":"/itthon/20181128_Ketszer_kuldtek_haza_a_surgossegirol_a_fiatalt_mikozben_virusos_agyhartyagyulladasa_volt","timestamp":"2018. november. 28. 20:26","title":"Kétszer küldték haza a sürgősségiről a fiatalt, miközben vírusos agyhártyagyulladása volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb9a440c-6a79-49fd-a274-7f33ef209a59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy olcsó és meglepően kézenfekvő gyógymódban találták meg a fiatalság forrását a Salford Egyetem munkatársai.","shortLead":"Egy olcsó és meglepően kézenfekvő gyógymódban találták meg a fiatalság forrását a Salford Egyetem munkatársai.","id":"20181129_salford_egyetem_kutatasa_azithromycin_oreg_sejtek_elpusztitasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb9a440c-6a79-49fd-a274-7f33ef209a59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6f1c468-6095-428b-9fb3-4f7b030eb771","keywords":null,"link":"/tudomany/20181129_salford_egyetem_kutatasa_azithromycin_oreg_sejtek_elpusztitasa","timestamp":"2018. november. 29. 08:03","title":"Váratlan fordulat: antibiotikummal legyőzhető az öregedés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Erzsébet körút és a Wesselényi utca kereszteződésében egy villamos és egy kisteherautó ütközött össze.","shortLead":"Az Erzsébet körút és a Wesselényi utca kereszteződésében egy villamos és egy kisteherautó ütközött össze.","id":"20181129_baleset_wesselenyi_utca_erzsebet_korut_nagykorut_dugo_villamos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b37c52e7-0906-4924-83ab-e905114a59ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20181129_baleset_wesselenyi_utca_erzsebet_korut_nagykorut_dugo_villamos","timestamp":"2018. november. 29. 09:38","title":"Beállt a Nagykörút egy baleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a07a730-42c4-4082-9cb7-307c338863e3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kosarak nem fordultak át megfelelően, így sokan annak tetején ülve, vagy arról lelógva várták, hogy megmentsék őket.","shortLead":"A kosarak nem fordultak át megfelelően, így sokan annak tetején ülve, vagy arról lelógva várták, hogy megmentsék őket.","id":"20181129_Az_eletukert_kapaszkodtak_egy_meghibasodott_oriaskerek_utasai_Indoneziaban__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a07a730-42c4-4082-9cb7-307c338863e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e50f4aaa-77bc-4000-bffc-f219988eab1e","keywords":null,"link":"/elet/20181129_Az_eletukert_kapaszkodtak_egy_meghibasodott_oriaskerek_utasai_Indoneziaban__video","timestamp":"2018. november. 29. 15:26","title":"Az életükért kapaszkodtak egy meghibásodott óriáskerék utasai Indonéziában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c0f297-e87f-48eb-872b-db7b46e70b1e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rádiós kiakadt egy farkas kilövése miatt a vadászokra, Tibi atya kiakadt emiatt Balázsra. Ám ő nem hagyta magát.\r

