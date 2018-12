Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a641aac3-55f1-44b9-ba49-3f3884a6bb9e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jelentős mennyiségű, takarmányozásra szánt kacsatetemet találtak a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) ellenőrei a Bács-Kiskun megyei Tázláron egy sertéstartó gazdaságban.","shortLead":"Jelentős mennyiségű, takarmányozásra szánt kacsatetemet találtak a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih...","id":"20181204_kacsa_diszno_nebih_gazdasag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a641aac3-55f1-44b9-ba49-3f3884a6bb9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f39a59cb-87b8-4452-9921-d0306f0715dc","keywords":null,"link":"/kkv/20181204_kacsa_diszno_nebih_gazdasag","timestamp":"2018. december. 04. 10:50","title":"Gusztustalan gazdaság: kacsatetemeket etettek fel a disznókkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f73a3301-2d1e-4ba2-98b1-d66d7bcb8ac4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Összesen több mint 300 embert csaptak be, csaknem 100 milliós kárt okozva.","shortLead":"Összesen több mint 300 embert csaptak be, csaknem 100 milliós kárt okozva.","id":"20181203_Kamu_gyogymatracokkal_es_legtisztitokkal_vert_at_idoseket_egy_termekbemutatos_bunbanda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f73a3301-2d1e-4ba2-98b1-d66d7bcb8ac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d0beb9f-b431-4372-9039-b56791e2b704","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Kamu_gyogymatracokkal_es_legtisztitokkal_vert_at_idoseket_egy_termekbemutatos_bunbanda","timestamp":"2018. december. 03. 09:43","title":"Kamu gyógymatracokkal és légtisztítókkal vert át időseket egy termékbemutatós bűnbanda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47ec9f9c-8dca-44a9-8460-603579d09d19","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Minden olyan felvetés, hogy csak három év múlva fogják kifizetni a dolgozókat, marhaság – mondta a múlt héten Kósa Lajos. Most mégis lehetőséget adna rá.","shortLead":"Minden olyan felvetés, hogy csak három év múlva fogják kifizetni a dolgozókat, marhaság – mondta a múlt héten Kósa...","id":"20181203_Ures_igeret_volt_csupan_a_rabszolgatorveny_enyhitese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47ec9f9c-8dca-44a9-8460-603579d09d19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a27ba145-ed4d-4938-b682-6f5d462ccb03","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181203_Ures_igeret_volt_csupan_a_rabszolgatorveny_enyhitese","timestamp":"2018. december. 03. 15:24","title":"Üres ígéret volt csupán a \"rabszolgatörvény\" enyhítése?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c7490ac-3dc2-44b0-9fd7-b32e3ce542d2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szomszédok a férfi segélykiáltásaira figyeltek fel, de már hiába vitték kórházba.","shortLead":"A szomszédok a férfi segélykiáltásaira figyeltek fel, de már hiába vitték kórházba.","id":"20181203_Megolte_gondozojat_egy_haziallatkent_tartott_fekete_medve_Japanban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c7490ac-3dc2-44b0-9fd7-b32e3ce542d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fef08e39-859f-410e-9cfa-561fc4e9a430","keywords":null,"link":"/vilag/20181203_Megolte_gondozojat_egy_haziallatkent_tartott_fekete_medve_Japanban","timestamp":"2018. december. 03. 12:45","title":"Megölte gondozóját egy terápiás állatként tartott fekete medve Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A legnagyobb lengyel finomító tájékoztatta az Európai Bizottságot arról a tervéről, hogy ellenőrzése alá vonja a kisebb honbéli versenytársát, a Lotost.","shortLead":"A legnagyobb lengyel finomító tájékoztatta az Európai Bizottságot arról a tervéről, hogy ellenőrzése alá vonja a kisebb...","id":"20181202_A_PKN_Orlen_szemet_vetett_kisebb_rivalisara_a_Lotosra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4324910c-628a-4de4-9919-ec0638646be2","keywords":null,"link":"/kkv/20181202_A_PKN_Orlen_szemet_vetett_kisebb_rivalisara_a_Lotosra","timestamp":"2018. december. 02. 18:06","title":"A PKN Orlen szemet vetett kisebb riválisára, a Lotosra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76929a6b-5a3f-433c-ade0-0fbcd59e7129","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek a szó szerint alig használt brit sportkocsinak alaposan megkérik az árát. Euróban 4 milliós kiadásra számíthat az új tulajdonos.","shortLead":"Ennek a szó szerint alig használt brit sportkocsinak alaposan megkérik az árát. Euróban 4 milliós kiadásra számíthat...","id":"20181203_13_milliard_forint_a_legdragabb_itthon_hirdetett_hasznalt_auto_mclaren_p1_hipersportkocsi_hibrid","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76929a6b-5a3f-433c-ade0-0fbcd59e7129&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e82d617-2e41-4314-aa23-ff17910fb2f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20181203_13_milliard_forint_a_legdragabb_itthon_hirdetett_hasznalt_auto_mclaren_p1_hipersportkocsi_hibrid","timestamp":"2018. december. 03. 06:41","title":"1,3 milliárd forint a legdrágább itthon hirdetett használt autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea198efe-4654-44c4-973f-72cc5412e7fa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szálló por koncentrációja miatt már egészségtelen minősítést kapott a levegő. Máshol is vannak gondok.","shortLead":"A szálló por koncentrációja miatt már egészségtelen minősítést kapott a levegő. Máshol is vannak gondok.","id":"20181203_Szombathelyen_egyre_nehezebb_jo_nagy_levegot_venni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea198efe-4654-44c4-973f-72cc5412e7fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"072b0f93-966d-4938-9358-88e7bae9ddda","keywords":null,"link":"/elet/20181203_Szombathelyen_egyre_nehezebb_jo_nagy_levegot_venni","timestamp":"2018. december. 03. 13:32","title":"Szombathelyen egyre nehezebb jó nagy levegőt venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f93b1e1-9be8-4932-b36c-1c63c1b87520","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Élettel kell megtölteni a 2015-s párizsi klímamegállapodást annak érdekében, hogy két Celsius-fok alatt tartsuk a globális felmelegedést - e szavakkal fordult vasárnap a nemzetközi közösséghez Michal Kurtyka, az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezményének 24. éves, katowicei ülésének vezetője.","shortLead":"Élettel kell megtölteni a 2015-s párizsi klímamegállapodást annak érdekében, hogy két Celsius-fok alatt tartsuk...","id":"20181202_Kulcsfontossagu_klimatargyalasok_Katowiceben_a_vilag_utelagazashoz_erkezett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f93b1e1-9be8-4932-b36c-1c63c1b87520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9862251c-59c5-481c-ad81-c23cc156332a","keywords":null,"link":"/vilag/20181202_Kulcsfontossagu_klimatargyalasok_Katowiceben_a_vilag_utelagazashoz_erkezett","timestamp":"2018. december. 02. 19:45","title":"Kulcsfontosságú klímatárgyalások Katowicében: a világ útelágazáshoz érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]