Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"90c87bd2-d0c7-4dc9-a64b-d520e87eef3c","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A magyar közélet idei egyik legintenzívebb hete van mögöttünk. A CEU Bécsbe költözik, egyetlen masszív tömbbé állt össze a fideszes média, a kormány pénzelvonással büntetné az MTA-t, miközben 400 órára emelnék a túlórát. Ez a hvg.hu heti belpolitikai összefoglalója.","shortLead":"A magyar közélet idei egyik legintenzívebb hete van mögöttünk. A CEU Bécsbe költözik, egyetlen masszív tömbbé állt...","id":"20181209_Mindent_felfalna_a_gomboc_egyetemet_sajtot_munkasokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90c87bd2-d0c7-4dc9-a64b-d520e87eef3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e7f2e8e-1356-4a9d-ba69-c5bf8e1305c3","keywords":null,"link":"/itthon/20181209_Mindent_felfalna_a_gomboc_egyetemet_sajtot_munkasokat","timestamp":"2018. december. 09. 17:30","title":"Mindent felfal a gömböc: egyetemet, sajtót, munkásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c846443-1006-47cc-add5-423f5cc1169d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Különben nem lesz elég pénze az önkormányzatnak.","shortLead":"Különben nem lesz elég pénze az önkormányzatnak.","id":"20181210_Hiaba_akar_a_kormany_szabadulni_a_kozmunkasoktol_a_polgarmesterek_foggalkorommel_ragaszkodnak_hozzajuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c846443-1006-47cc-add5-423f5cc1169d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"691ccb58-f843-456d-8162-691b117342b6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181210_Hiaba_akar_a_kormany_szabadulni_a_kozmunkasoktol_a_polgarmesterek_foggalkorommel_ragaszkodnak_hozzajuk","timestamp":"2018. december. 10. 16:02","title":"Hiába akar a kormány szabadulni a közmunkásoktól, a polgármesterek foggal-körömmel ragaszkodnak hozzájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81160c5d-a7e1-46a6-9cf3-2637acbb36fb","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Nem egyszerű a csapatépítés egy olyan cégnél, ahol a munkatársak a világ több pontján dolgoznak. A Skyscannernél érdeklődtünk csapatépítési módszereik iránt.","shortLead":"Nem egyszerű a csapatépítés egy olyan cégnél, ahol a munkatársak a világ több pontján dolgoznak. A Skyscannernél...","id":"20181211_Az_ertekeken_joval_nehezebb_valtoztatni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81160c5d-a7e1-46a6-9cf3-2637acbb36fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c91d2c16-20ac-4685-b96e-85cf768ec2f6","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181211_Az_ertekeken_joval_nehezebb_valtoztatni","timestamp":"2018. december. 11. 13:15","title":"Hogyan kerülhető el a súrlódás a csapaton belül?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61bda14f-ff7c-4276-b3ee-0800680743e5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn általában 4 és 9 fok között várható.","shortLead":"A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn általában 4 és 9 fok között várható.","id":"20181209_Zaporeso_hozapor_viharos_szel_is_johet_hetfon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61bda14f-ff7c-4276-b3ee-0800680743e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e2c6397-37ab-49c0-9060-af45ebc96800","keywords":null,"link":"/itthon/20181209_Zaporeso_hozapor_viharos_szel_is_johet_hetfon","timestamp":"2018. december. 09. 16:02","title":"Záporeső, hózápor, viharos szél is jöhet hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e82ea8b6-cbd1-4813-9d20-0013b3f3415a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elvesztette a TVR ellen indított pert a Beatrice-riportot készítő újságíró.



","shortLead":"Elvesztette a TVR ellen indított pert a Beatrice-riportot készítő újságíró.



","id":"20181210_Pert_vesztett_a_Beatricebotranyt_kirobbanto_ujsagiro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e82ea8b6-cbd1-4813-9d20-0013b3f3415a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03023839-f0d6-4f81-94b2-4391f5ae8bbd","keywords":null,"link":"/kultura/20181210_Pert_vesztett_a_Beatricebotranyt_kirobbanto_ujsagiro","timestamp":"2018. december. 10. 14:27","title":"Pert vesztett a Beatrice-botrányt kirobbantó újságíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4276d83-82a3-4212-999e-1689f5ae7c95","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség befejezte a nyomozást. ","shortLead":"A rendőrség befejezte a nyomozást. ","id":"20181211_Mar_az_ugyeszseg_elott_van_az_ultrafutono_tamadojanak_ugye","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4276d83-82a3-4212-999e-1689f5ae7c95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c839f3b1-221e-46fb-9f80-b264ac33eeed","keywords":null,"link":"/itthon/20181211_Mar_az_ugyeszseg_elott_van_az_ultrafutono_tamadojanak_ugye","timestamp":"2018. december. 11. 11:26","title":"Már az ügyészség előtt van az ultrafutónő támadójának ügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4dc2fa3-5d44-4f8d-8b71-5aac3a9938b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyújtogatott, eközben fogtak el egy 43 éves magyar nőt az osztrák rendőrök. Meglepetésükre kihallgatásán egy gyilkosságot is beismert. Az évek óta Villachban élő asszony azt mondta, hogy két társával boszorkányok, és szolgáltatásaikért pénzt kérnek. Egy idős nő azonban nem akart fizetni, ezért megölte.\r

","shortLead":"Gyújtogatott, eközben fogtak el egy 43 éves magyar nőt az osztrák rendőrök. Meglepetésükre kihallgatásán...","id":"20181209_Magyar_boszorkany_olhetett_Ausztriaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4dc2fa3-5d44-4f8d-8b71-5aac3a9938b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2720cfc-5745-4481-88c1-42462ad26f2e","keywords":null,"link":"/itthon/20181209_Magyar_boszorkany_olhetett_Ausztriaban","timestamp":"2018. december. 09. 18:19","title":"Magyar „boszorkány” ölhetett Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71205dc2-3103-4e69-9e73-4d4f52c67430","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Augusztus óta gyűjtötte az adatokat a Bennu nevű aszteroidáról a NASA űrszondája, most meg is lett az eredmény.","shortLead":"Augusztus óta gyűjtötte az adatokat a Bennu nevű aszteroidáról a NASA űrszondája, most meg is lett az eredmény.","id":"20181211_nasa_osiris_rex_bennu_aszteroida_viz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71205dc2-3103-4e69-9e73-4d4f52c67430&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b083868d-0d51-42fc-86c9-b5d60f1de21b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181211_nasa_osiris_rex_bennu_aszteroida_viz","timestamp":"2018. december. 11. 08:33","title":"Vizet talált a NASA űrszondája az aszteroidán, amire le fog szállni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]