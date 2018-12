Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6c383067-c48c-433c-b27f-8506a8d8b763","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jánosi Katalin, Nagy Imre unokája péntek reggel mindössze annyit írt ki közösségi oldalára, hogy egyelőre nem tud megszólalni. Péntek hajnalban, a sötétben vitték el Nagy Imre szobrát a Vértanúk teréről.","shortLead":"Jánosi Katalin, Nagy Imre unokája péntek reggel mindössze annyit írt ki közösségi oldalára, hogy egyelőre nem tud...","id":"20181228_Nagy_Imre_unokaja_Nem_tudok_megszolalni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c383067-c48c-433c-b27f-8506a8d8b763&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9f17066-470d-4512-b9ac-d5b0f2465a56","keywords":null,"link":"/itthon/20181228_Nagy_Imre_unokaja_Nem_tudok_megszolalni","timestamp":"2018. december. 28. 10:40","title":"Nagy Imre unokája: Nem tudok megszólalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5557e460-0876-4f88-898b-aa3ee4ee1bfa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hatósági eljárást színlelve raboltak ki egy sofőrt. ","shortLead":"Hatósági eljárást színlelve raboltak ki egy sofőrt. ","id":"20181228_Felmillio_forintert_keresi_a_rendorseg_a_kamu_egyenruhaban_rabolo_ferfiakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5557e460-0876-4f88-898b-aa3ee4ee1bfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"542c5035-0d85-4d91-8be9-36e3c57179e9","keywords":null,"link":"/itthon/20181228_Felmillio_forintert_keresi_a_rendorseg_a_kamu_egyenruhaban_rabolo_ferfiakat","timestamp":"2018. december. 28. 09:50","title":"Félmillió forintért keresi a rendőrség a kamu egyenruhában raboló férfiakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa67cfb1-46a5-4e93-bf8a-f3ee5995293e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha holnap délig utalnak, akkor még hozzájuthatnak az állami támogatásokhoz és az adójóváíráshoz. ","shortLead":"Ha holnap délig utalnak, akkor még hozzájuthatnak az állami támogatásokhoz és az adójóváíráshoz. ","id":"20181227_Holnap_delig_kell_utalni_a_Babakotvenyre_es_az_onkentes_nyugdijpenztarba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa67cfb1-46a5-4e93-bf8a-f3ee5995293e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8f09512-b0b6-4ad4-8097-936b312334d8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181227_Holnap_delig_kell_utalni_a_Babakotvenyre_es_az_onkentes_nyugdijpenztarba","timestamp":"2018. december. 27. 11:46","title":"Holnap délig kell utalni a Babakötvényre és az önkéntes nyugdíjpénztárba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d958ffae-4aee-4ebc-8ec5-afeeff55f0b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint elgondolkodott egy új böngészési megoldáson az Instagram, ami sokaknál később aktiválódott is: rövid ideig oldalirányba lehetett lapozni a képek között.","shortLead":"A jelek szerint elgondolkodott egy új böngészési megoldáson az Instagram, ami sokaknál később aktiválódott is: rövid...","id":"20181227_instagram_hirfolyam_bongeszes_fentrol_lefele_oldalazva","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d958ffae-4aee-4ebc-8ec5-afeeff55f0b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a958a93-d9f0-48d8-a049-dd2163ad39c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181227_instagram_hirfolyam_bongeszes_fentrol_lefele_oldalazva","timestamp":"2018. december. 27. 18:33","title":"Az Instagram véletlenül bekapcsolt egy újítást, amire mindenki felhördült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dbed390-3fe9-4249-910e-1e395df9e50c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdekes képet mutat a miniszterelnök közösségi médiás tevékenysége: a kötelezőn túl öt témáról közölt idén fotókat.","shortLead":"Érdekes képet mutat a miniszterelnök közösségi médiás tevékenysége: a kötelezőn túl öt témáról közölt idén fotókat.","id":"20181227_orban_viktor_facebook_kajafotozas_etelfotozas_menekultek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4dbed390-3fe9-4249-910e-1e395df9e50c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c59a91ef-375b-4c9b-8b86-f2e922cbb275","keywords":null,"link":"/tudomany/20181227_orban_viktor_facebook_kajafotozas_etelfotozas_menekultek","timestamp":"2018. december. 27. 10:33","title":"Kajafotók és menekültek uralják Orbán Viktor Facebook-oldalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77fa8afa-aedf-4ce6-8122-3acbd6362b4f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A pápai állam büntetőbírósága még senkit nem ítélt el ilyen ügyben, emiatt többen is bírálták.","shortLead":"A pápai állam büntetőbírósága még senkit nem ítélt el ilyen ügyben, emiatt többen is bírálták.","id":"20181227_A_Vatikan_bankjaban_mosta_a_penzt_egy_olasz_vallalkozo_iteletevel_tortenelmet_irt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77fa8afa-aedf-4ce6-8122-3acbd6362b4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79b41bba-bc1e-4ecc-ae2f-b0654cf9c3a0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181227_A_Vatikan_bankjaban_mosta_a_penzt_egy_olasz_vallalkozo_iteletevel_tortenelmet_irt","timestamp":"2018. december. 27. 16:23","title":"A Vatikán bankjában mosta a pénzt egy olasz vállalkozó, ítéletével történelmet írt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c3a5c6a-448b-41ea-b143-668c54f7389f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A férfit karácsony napján tűnt el, hajókkal és helikopterekkel is keresték, de hiába. ","shortLead":"A férfit karácsony napján tűnt el, hajókkal és helikopterekkel is keresték, de hiába. ","id":"20181227_A_tengerbe_zuhanhatott_egy_eloadomuvesz_a_vilag_legnagyobb_oceanjaro_hajojarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c3a5c6a-448b-41ea-b143-668c54f7389f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48a78c3f-7885-4cb1-a132-1692a76cad5e","keywords":null,"link":"/elet/20181227_A_tengerbe_zuhanhatott_egy_eloadomuvesz_a_vilag_legnagyobb_oceanjaro_hajojarol","timestamp":"2018. december. 27. 17:06","title":"A tengerbe zuhanhatott egy előadóművész a világ legnagyobb óceánjáró hajójáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43306bd5-50c2-4844-af00-16b11df6a358","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az Egyesült Államokban (és még pár országban) tiltólistára kerültek a Huawei eszközei, a kínai cég telefonjai igen népszerűek. Karácsony környékén fontos mérföldkőhöz érkezett a cég.","shortLead":"Bár az Egyesült Államokban (és még pár országban) tiltólistára kerültek a Huawei eszközei, a kínai cég telefonjai igen...","id":"20181227_huawei_200_millio_telefon_eladasa_2018_ertekesitesi_adatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43306bd5-50c2-4844-af00-16b11df6a358&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ba7f360-f125-4a6e-a823-52bff4a33016","keywords":null,"link":"/tudomany/20181227_huawei_200_millio_telefon_eladasa_2018_ertekesitesi_adatok","timestamp":"2018. december. 27. 12:03","title":"Mit nekünk Amerika: ünnepelnek a Huaweinél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]