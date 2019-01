Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"58229b14-b4f2-4448-9555-32770e641137","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Újévi interjúban magyarázza az ÁSZ-elnök, miért jó a túlóratörvény, és miért hihette néha azt a közvélemény, hogy a túlárazás korrupciót jelent.","shortLead":"Újévi interjúban magyarázza az ÁSZ-elnök, miért jó a túlóratörvény, és miért hihette néha azt a közvélemény...","id":"20190102_Domokos_Laszlo_a_tuloratorvenytol_feheredik_a_gazdasag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58229b14-b4f2-4448-9555-32770e641137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"639f2c85-3927-41d4-b621-19def5e00d7f","keywords":null,"link":"/kkv/20190102_Domokos_Laszlo_a_tuloratorvenytol_feheredik_a_gazdasag","timestamp":"2019. január. 02. 07:47","title":"Domokos László: A túlóratörvénytől fehéredik a gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c11eb7a-b5c6-40e3-a7fa-c4ad7269ccb3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államtitkár szerint nehéz lehet azoknak, akik valamiért nem tudják támogatni a kormánypártokat.","shortLead":"Az államtitkár szerint nehéz lehet azoknak, akik valamiért nem tudják támogatni a kormánypártokat.","id":"20190102_Novak_Katalin_a_tuntetoknek_valosagshowt_jatszanak_az_utcan_szineszkednek_es_provokalnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c11eb7a-b5c6-40e3-a7fa-c4ad7269ccb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca5d4bec-4fc6-47ca-a22b-0cacc96d3ea0","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_Novak_Katalin_a_tuntetoknek_valosagshowt_jatszanak_az_utcan_szineszkednek_es_provokalnak","timestamp":"2019. január. 02. 12:16","title":"Novák Katalin a tüntetőknek: Valóságshow-t játszanak az utcán, színészkednek és provokálnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4a86e5a-5b29-496c-9793-32a04022f8d1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Akár hatmillió forintnak megfelelő bírságot is kaphat, akit másodszor is rajtakapnak.","shortLead":"Akár hatmillió forintnak megfelelő bírságot is kaphat, akit másodszor is rajtakapnak.","id":"20181231_Buntetest_kap_Izraelben_az_akit_prostitualttal_kapnak_el","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4a86e5a-5b29-496c-9793-32a04022f8d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df18145f-338a-418b-a9b7-f471072f9a93","keywords":null,"link":"/vilag/20181231_Buntetest_kap_Izraelben_az_akit_prostitualttal_kapnak_el","timestamp":"2018. december. 31. 20:58","title":"Büntetést kap Izraelben az, akit prostituálttal kapnak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aace0ea2-c59d-4189-bc22-0a2474b64097","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyikük készpénzt, míg a másik tabletet lopott. ","shortLead":"Egyikük készpénzt, míg a másik tabletet lopott. ","id":"20181231_Besurrano_tolvajokat_keres_a_rendorseg__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aace0ea2-c59d-4189-bc22-0a2474b64097&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f3dd294-2aa0-4d7d-84ec-579381598011","keywords":null,"link":"/itthon/20181231_Besurrano_tolvajokat_keres_a_rendorseg__video","timestamp":"2018. december. 31. 19:40","title":"Besurranó tolvajokat keres a rendőrség - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"941d5c93-8a0c-4033-87f4-96758064ec67","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az oroszok állítása szerint eplusztíthatatlan rakétát fejlesztettek ki, tesztjéről egy videót is közzétettek.","shortLead":"Az oroszok állítása szerint eplusztíthatatlan rakétát fejlesztettek ki, tesztjéről egy videót is közzétettek.","id":"20190101_avangard_hiperszonikus_interkontinentalis_ballisztikus_raketa_kiloves_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=941d5c93-8a0c-4033-87f4-96758064ec67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb826e50-5bf0-48e8-9092-668aaf93b7b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190101_avangard_hiperszonikus_interkontinentalis_ballisztikus_raketa_kiloves_video","timestamp":"2019. január. 01. 08:03","title":"Videón a pillanat, amikor kilövik Putyin új szuperrakétáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df8efc68-42d2-40a7-a377-56f6c4f6d491","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem zavarta őket a januári hideg sem.","shortLead":"Nem zavarta őket a januári hideg sem.","id":"20190101_Batrak_vagy_orultek_Ujevi_furdozes_Nagymarosnal_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df8efc68-42d2-40a7-a377-56f6c4f6d491&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d503b79a-f72b-44bf-823b-a868b598a611","keywords":null,"link":"/elet/20190101_Batrak_vagy_orultek_Ujevi_furdozes_Nagymarosnal_is","timestamp":"2019. január. 01. 16:07","title":"Bátrak vagy őrültek? Újévi fürdőzés Nagymarosnál is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f0cb238-3346-4187-86cb-a90133ed7623","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Éjszaka jelentős hidegfront vonul át az országon.","shortLead":"Éjszaka jelentős hidegfront vonul át az országon.","id":"20190101_Keszuljon_sarkvideki_szel_hideg_jon_a_ho_elott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f0cb238-3346-4187-86cb-a90133ed7623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5393885-1d4e-4174-88d9-98215aad52bf","keywords":null,"link":"/itthon/20190101_Keszuljon_sarkvideki_szel_hideg_jon_a_ho_elott","timestamp":"2019. január. 01. 16:45","title":"Készüljön: sarkvidéki szél, hideg jön a hó előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9591dca3-67a5-49e7-a9d0-4ea88dc5741e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kutatók egy 1900-as járványkitörést vizsgálva jutottak arra, hogy az embereken élősködő vérszívókon keresztül terjedhetett a betegség. ","shortLead":"Kutatók egy 1900-as járványkitörést vizsgálva jutottak arra, hogy az embereken élősködő vérszívókon keresztül...","id":"20190102_A_patkanyok_helyett_az_emberek_lehettek_a_felelosek_a_pestisjarvanyert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9591dca3-67a5-49e7-a9d0-4ea88dc5741e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85e79a3c-634f-441e-8118-b2e468668098","keywords":null,"link":"/tudomany/20190102_A_patkanyok_helyett_az_emberek_lehettek_a_felelosek_a_pestisjarvanyert","timestamp":"2019. január. 02. 13:23","title":"A patkányok helyett az emberek lehettek a felelősek a pestisjárványért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]