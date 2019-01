Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"114815c3-cb01-49a2-abef-026da4fc9640","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190106_facebook_messenger_elkuldott_uzenet_torlese_tuloratorveny_mem_orosz_raketa_kina_hold_sotet_oldala_kep_microsoft_edge_energiafogyasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=114815c3-cb01-49a2-abef-026da4fc9640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23314065-261b-4a21-8f1b-a157482f506d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190106_facebook_messenger_elkuldott_uzenet_torlese_tuloratorveny_mem_orosz_raketa_kina_hold_sotet_oldala_kep_microsoft_edge_energiafogyasztas","timestamp":"2019. január. 06. 12:00","title":"Ez történt: rég várt funkciók jelentek meg a Facebook Messengerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"479c62ad-80cf-43a5-9fc8-96c70ba1fa8e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Többen meghaltak, sok a sérült.","shortLead":"Többen meghaltak, sok a sérült.","id":"20190106_Felborult_egy_turistakkal_teli_emeletes_busz_Thaifoldon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=479c62ad-80cf-43a5-9fc8-96c70ba1fa8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2888934b-60e8-4d57-aeb9-1482648fc7b4","keywords":null,"link":"/vilag/20190106_Felborult_egy_turistakkal_teli_emeletes_busz_Thaifoldon","timestamp":"2019. január. 06. 08:42","title":"Felborult egy turistákkal teli emeletes busz Thaiföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fb34aeb-6589-48c4-98f5-cd27e108eac6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Beninben működő orosz nagykövetség közlése szerint a tengeri rablók a hat tengerészt, köztük a hajó kapitányát szerdán rabolták el egy konténerhajó fedélzetéről Benin térségében. A járművön összesen 26 tengerész tartózkodott a támadás idején: húsz orosz, két georgiai, és négy ukrán állampolgár.","shortLead":"A Beninben működő orosz nagykövetség közlése szerint a tengeri rablók a hat tengerészt, köztük a hajó kapitányát...","id":"20190105_Kalozok_hurcoltak_el_hat_orosz_tengereszt_a_nyugatafrikai_Guineaiobolben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fb34aeb-6589-48c4-98f5-cd27e108eac6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a5ab5c6-92e0-436f-b270-738334410407","keywords":null,"link":"/vilag/20190105_Kalozok_hurcoltak_el_hat_orosz_tengereszt_a_nyugatafrikai_Guineaiobolben","timestamp":"2019. január. 05. 15:39","title":"Kalózok hurcoltak el orosz tengerészeket a nyugat-afrikai Guineai-öbölben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"758e6da7-d57f-4a50-ace7-7999017e7d9a","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Félisten volt fénykorában Alekszej Kuznyecov, aki nemcsak alkormányzó volt a moszkvai kormányzóságban, de egyben a helyi pénzügyminiszter tisztét is betöltötte. Amerikai nejével, Janna Bullock-kal együtt ők alkották a helyi elit krémjét, de beütött a krach: megjött a revizor.","shortLead":"Félisten volt fénykorában Alekszej Kuznyecov, aki nemcsak alkormányzó volt a moszkvai kormányzóságban, de egyben...","id":"20190104_Parizs_kiadta_Moszkvanak_az_orosz_kiskiralyt_aki_14_milliard_rubelt_sikkasztott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=758e6da7-d57f-4a50-ace7-7999017e7d9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"697263d8-61cf-423d-95f3-4edccb7b4a47","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190104_Parizs_kiadta_Moszkvanak_az_orosz_kiskiralyt_aki_14_milliard_rubelt_sikkasztott","timestamp":"2019. január. 04. 14:17","title":"Párizs kiadta Moszkvának az orosz kiskirályt, aki 14 milliárd rubelt sikkasztott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c38a65-3b54-4898-aced-f022ec5938c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nap, amikor az MTI megkérdezett egy kormánypárti politikust, mit szól a leggazdagabb magyar, Mészáros Lőrinc legújabb cégvásárlásához.","shortLead":"A nap, amikor az MTI megkérdezett egy kormánypárti politikust, mit szól a leggazdagabb magyar, Mészáros Lőrinc legújabb...","id":"20190104_A_Fidesz_politikusa_orul_Meszaros_Lorinc_terjeszkedesenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39c38a65-3b54-4898-aced-f022ec5938c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d9ab31f-9d41-4146-8f1a-843cdaaf3022","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_A_Fidesz_politikusa_orul_Meszaros_Lorinc_terjeszkedesenek","timestamp":"2019. január. 04. 16:49","title":"A Fidesz politikusa örül Mészáros Lőrinc terjeszkedésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64d53284-659d-49bb-8105-d4ed6f3d354f","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"Nem a lázadást követelő politikusok mondták a legradikálisabb követelést a Kossuth téren szombat este, hanem az MSZP elnöke, aki teljes egységet kért az EP-választásra. Vagy ezzel Tóth Bertalan már a pártok egymással szembeni versenyét nyitotta meg? A Kossuth téren mindenesetre bárki hallhatta, hogy az összeborulás ellenére az ellenzék csak a célban ért egyet, az eszközben már nem.","shortLead":"Nem a lázadást követelő politikusok mondták a legradikálisabb követelést a Kossuth téren szombat este, hanem az MSZP...","id":"20190105_Akkora_az_ellenzeki_egyseg_hogy_mar_el_is_kezdtek_egymas_elleni_meccsuket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64d53284-659d-49bb-8105-d4ed6f3d354f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4526e030-aa56-44c5-801b-673d139c495b","keywords":null,"link":"/itthon/20190105_Akkora_az_ellenzeki_egyseg_hogy_mar_el_is_kezdtek_egymas_elleni_meccsuket","timestamp":"2019. január. 05. 19:22","title":"Akkora az ellenzéki egység, hogy már egymás ellen taktikáznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"479c62ad-80cf-43a5-9fc8-96c70ba1fa8e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több helyen a kompközlekedést és a repterek forgalmát is leállították.","shortLead":"Több helyen a kompközlekedést és a repterek forgalmát is leállították.","id":"20190104_Lecsapott_az_iteletido_Thaifoldre_magyarok_is_ott_ragadtak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=479c62ad-80cf-43a5-9fc8-96c70ba1fa8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2af08b2-8022-4618-802f-72fba96b9a97","keywords":null,"link":"/vilag/20190104_Lecsapott_az_iteletido_Thaifoldre_magyarok_is_ott_ragadtak","timestamp":"2019. január. 04. 20:58","title":"Lecsapott az ítéletidő Thaiföldre, magyarok is ott ragadtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85d33bae-fbe0-488b-b2a8-458fd0f6a4e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vásárhelyi tüntetésen is tiltakoztak a rabszolgatörvény ellen, de itt inkább azért jöttek el sokan, hogy megmutassák, nem hagyják, hogy a Fidesz „visszafoglalja” a várost. Márki-Zay Péter szerint Vásárhely minta lehet a többi település előtt is.","shortLead":"A vásárhelyi tüntetésen is tiltakoztak a rabszolgatörvény ellen, de itt inkább azért jöttek el sokan, hogy megmutassák...","id":"20190105_Hodmezovasarhely_tuntetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85d33bae-fbe0-488b-b2a8-458fd0f6a4e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c213bd7e-2b44-4d45-a458-54b308ddd775","keywords":null,"link":"/itthon/20190105_Hodmezovasarhely_tuntetes","timestamp":"2019. január. 05. 19:39","title":"Hódmezővásárhelyen is tüntettek: „Nem hagyjuk visszafoglalni a várost”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]