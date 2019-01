Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d7fcea92-48c2-415e-ae89-5902f6d5d1f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hidvéghi Balázs két banki leányvállalatnál igazgatósági és felügyelőbizottsági tag.","shortLead":"Hidvéghi Balázs két banki leányvállalatnál igazgatósági és felügyelőbizottsági tag.","id":"20190111_Atlatszo_Havi_600_ezer_forintos_jovedelme_van_ket_allami_cegtol_a_Fidesz_kommunikacios_igazgatojanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7fcea92-48c2-415e-ae89-5902f6d5d1f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57a9c745-4c2e-4c81-91c0-b6cf36ed23c4","keywords":null,"link":"/itthon/20190111_Atlatszo_Havi_600_ezer_forintos_jovedelme_van_ket_allami_cegtol_a_Fidesz_kommunikacios_igazgatojanak","timestamp":"2019. január. 11. 11:24","title":"Átlátszó: Havi 600 ezer forintos jövedelme van két állami cégtől a Fidesz kommunikációs igazgatójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c911ced-7a81-4729-8738-29cc6daecb1c","c_author":"Z. B.","category":"gazdasag","description":"A Közlekedő Tömeg szerint egy vágányon mehetnének a vonatok, de ha nem, kerülővel akkor is elérhetnék a fővárost Miskolcról. Petíciót indítottak.","shortLead":"A Közlekedő Tömeg szerint egy vágányon mehetnének a vonatok, de ha nem, kerülővel akkor is elérhetnék a fővárost...","id":"20190111_Februartol_10_honap_potlobuszozas_var_a_Miskolc_fele_vonatozokra_pedig_elkerulheto_lenne","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c911ced-7a81-4729-8738-29cc6daecb1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c568f4e-cf34-4cbc-9f61-c2161fe0cf6c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190111_Februartol_10_honap_potlobuszozas_var_a_Miskolc_fele_vonatozokra_pedig_elkerulheto_lenne","timestamp":"2019. január. 11. 16:49","title":"Februártól 10 hónap pótlóbuszozás vár a Miskolc felé vonatozókra, pedig elkerülhető lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf2d9ae5-3676-4ed0-b0e6-8fb2a5fb5560","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A teljes kiőrlésű gabonákból, kenyerekből és zabból nem eszünk eleget annak a részben tévedésen alapuló állításnak köszönhetően, hogy az egészség érdekében lehetőleg minél kevesebb szénhidrátot kell fogyasztanunk. Pedig a rostban gazdag gabonák és hüvelyesek számos betegség kialakulásának jelentősen csökkentik az esélyét, és még fogyasztanak is.","shortLead":"A teljes kiőrlésű gabonákból, kenyerekből és zabból nem eszünk eleget annak a részben tévedésen alapuló állításnak...","id":"20190111_Ujabb_tevhitet_dontottek_meg_az_alacsony_szenhidrattartalmu_dietaval_az_eletet_kockaztatja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf2d9ae5-3676-4ed0-b0e6-8fb2a5fb5560&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5704793-f614-4354-bebc-90003281e3bf","keywords":null,"link":"/elet/20190111_Ujabb_tevhitet_dontottek_meg_az_alacsony_szenhidrattartalmu_dietaval_az_eletet_kockaztatja","timestamp":"2019. január. 11. 10:42","title":"Újabb tévhitet döntöttek meg: az alacsony szénhidráttartalmú diétával az életét kockáztatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07adbc03-3c94-419c-8fb6-8ed8abb75794","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hárman könnyebben megsérültek, egy embert ki kellett ásni a hó alól.","shortLead":"Hárman könnyebben megsérültek, egy embert ki kellett ásni a hó alól.","id":"20190111_Lavina_tort_be_egy_etterembe_az_ablakokon_keresztul_Svajcban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07adbc03-3c94-419c-8fb6-8ed8abb75794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5511446f-cb0c-4c41-87b6-a5aa5857408e","keywords":null,"link":"/vilag/20190111_Lavina_tort_be_egy_etterembe_az_ablakokon_keresztul_Svajcban","timestamp":"2019. január. 11. 10:53","title":"Lavina tört be egy étterembe az ablakokon keresztül Svájcban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f18017c9-07e1-4170-a0a3-5a45bd3b308f","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"A női betegségek sokszor végleges lenyomatot hagynak elszenvedőik életének minden területén, fizikai, lelki és anyagi terhet is jelentenek. Több alapítvány összefogásának köszönhetően ezt most már az állam is elismeri. Hogy jutottunk el az adókedvezményig, és milyen terheket cipelnek azok, akik most bekerültek a súlyosan fogyatékosak körébe? Az ügyért lobbizó alapítványok képviselőivel beszélgettünk.","shortLead":"A női betegségek sokszor végleges lenyomatot hagynak elszenvedőik életének minden területén, fizikai, lelki és anyagi...","id":"20190110_Endometriozis_mellrak_mehnyakrak_petefeszekrak_adokedvezmeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f18017c9-07e1-4170-a0a3-5a45bd3b308f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"210bd768-30c3-45b0-a3d5-a4bf3d34e30d","keywords":null,"link":"/elet/20190110_Endometriozis_mellrak_mehnyakrak_petefeszekrak_adokedvezmeny","timestamp":"2019. január. 10. 20:00","title":"„Próbáltam megértetni, hogy nem hisztizek, hanem valódi fájdalmaim vannak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df5b5a35-afbf-4905-8963-7b8d81b91279","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nők a szülészeteken tapasztalt rossz bánásmód és erőszak miatt tiltakoznak, miután egy képviselőnő a parlamentben beszélt róla, mit kellett átélnie.","shortLead":"A nők a szülészeteken tapasztalt rossz bánásmód és erőszak miatt tiltakoznak, miután egy képviselőnő a parlamentben...","id":"20190111_Horvatorszagnak_is_megvan_a_maga_MeToo_kampanya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df5b5a35-afbf-4905-8963-7b8d81b91279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac707604-4567-4cc5-ada0-4a952df460f5","keywords":null,"link":"/elet/20190111_Horvatorszagnak_is_megvan_a_maga_MeToo_kampanya","timestamp":"2019. január. 11. 05:54","title":"Horvátországnak is megvan a maga MeToo kampánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e0486a0-a4fe-4e02-8584-3eafd06f75b5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A szakszervezet béremelést szeretne.","shortLead":"A szakszervezet béremelést szeretne.","id":"20190111_Jovo_kedden_Frankfurtban_folytatodik_a_nagy_europai_repteri_sztrajksorozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e0486a0-a4fe-4e02-8584-3eafd06f75b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ca27277-e4af-4785-bb4b-7a5358e5e8e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190111_Jovo_kedden_Frankfurtban_folytatodik_a_nagy_europai_repteri_sztrajksorozat","timestamp":"2019. január. 11. 19:05","title":"Jövő kedden Frankfurtban folytatódik a nagy európai reptéri sztrájksorozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80e8c034-9d27-4d3d-98ae-51301aa9d0c5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A mai belpolitikai környezetben provokatívan Európa-párti pályázattal nyerte el a 2023-as Európa Kulturális Fővárosa címet a kormánypárti vezetésű Veszprém.","shortLead":"A mai belpolitikai környezetben provokatívan Európa-párti pályázattal nyerte el a 2023-as Európa Kulturális Fővárosa...","id":"20190110_Egy_oszinte_es_nyertes_palyazat_Magyarorszag_az_europai_nyaj_legfeketebb_baranya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80e8c034-9d27-4d3d-98ae-51301aa9d0c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c426bdd8-779d-4b6c-81bd-322af5a6f31d","keywords":null,"link":"/kultura/20190110_Egy_oszinte_es_nyertes_palyazat_Magyarorszag_az_europai_nyaj_legfeketebb_baranya","timestamp":"2019. január. 10. 19:25","title":"Egy őszinte, és nyertes pályázat: \"Magyarország az európai nyáj legfeketébb báránya\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]