Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ce73e0b2-b8e4-4deb-b6c8-f2609ec216ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb közös akció a Jobbiktól, az MSZP-től, a Párbeszédtől, a DK-tól és az LMP-től. A törvény megsemmisítését várják az Ab-től a pártok.","shortLead":"Újabb közös akció a Jobbiktól, az MSZP-től, a Párbeszédtől, a DK-tól és az LMP-től. A törvény megsemmisítését várják...","id":"20190114_Tuloratorveny_az_Alkotmanybirosaghoz_fordulnak_az_ellenzeki_partok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce73e0b2-b8e4-4deb-b6c8-f2609ec216ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe0e4200-1fd8-4560-b9d8-38906fc6ef0d","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_Tuloratorveny_az_Alkotmanybirosaghoz_fordulnak_az_ellenzeki_partok","timestamp":"2019. január. 14. 12:52","title":"Túlóratörvény: az Alkotmánybírósághoz fordulnak az ellenzéki pártok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"902e4406-b976-4ff1-8271-44267f622c52","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A világ harmadik legnagyobb gazdaságában egyáltalán nem leányálom öregnek és szegénynek lenni. Márpedig a szebbik nem 65 év feletti részének az egynegyede ide tartozik. A férfiaknál ez az arány csak 10%. Nem törődik velük a kutya sem.","shortLead":"A világ harmadik legnagyobb gazdaságában egyáltalán nem leányálom öregnek és szegénynek lenni. Márpedig a szebbik nem...","id":"20190114_Kiderult_miert_vonul_onkent_bortonbe_egyre_tobb_oreg_Japanban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=902e4406-b976-4ff1-8271-44267f622c52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"473bf7ff-1897-442e-861b-92d35817becc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190114_Kiderult_miert_vonul_onkent_bortonbe_egyre_tobb_oreg_Japanban","timestamp":"2019. január. 14. 12:12","title":"Kiderült, miért vonul önként börtönbe egyre több öreg Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e62b54d-6664-4255-9726-3ee5b6ab38a7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az új német sportkocsi még a Turbónál és a GT2 RS-nél is sokkal komolyabb produkciót ad elő.","shortLead":"Ez az új német sportkocsi még a Turbónál és a GT2 RS-nél is sokkal komolyabb produkciót ad elő.","id":"20190114_75_masodperc_alatt_200on_van_ez_az_uj_porsche","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e62b54d-6664-4255-9726-3ee5b6ab38a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"833740f0-4917-4dea-8dad-ee8db3a4d8b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190114_75_masodperc_alatt_200on_van_ez_az_uj_porsche","timestamp":"2019. január. 14. 13:21","title":"7,5 másodperc alatt 200-on van ez az új Porsche","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"919efec3-3d5e-425f-90dd-def988acf7e9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Német vezetéssel minden idők legnagyobb kutatóexpedíciója indul szeptemberben az Északi-sarkra, hogy egy jégtörőhajóval, amely egy éven át a zajló jéggel együtt sodródik majd, a klímaváltozást vizsgálja a világ leggyorsabb ütemben melegedő, de ebből a szempontból eddig alig kutatott térségében. ","shortLead":"Német vezetéssel minden idők legnagyobb kutatóexpedíciója indul szeptemberben az Északi-sarkra...","id":"20190114_kutatoexpedicio_eszaki_sarkvidek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=919efec3-3d5e-425f-90dd-def988acf7e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"262f47b5-80aa-4447-98a3-620cd7c19302","keywords":null,"link":"/tudomany/20190114_kutatoexpedicio_eszaki_sarkvidek","timestamp":"2019. január. 14. 13:03","title":"Összesen 600 kutató kerekedik fel, minden idők legnagyobb expedíciója indul az Északi-sarkra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991724da-c185-48da-9cde-ffd3f68b356a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ugyanis megtiltották az evést a metró összes vonalán. ","shortLead":"Ugyanis megtiltották az evést a metró összes vonalán. ","id":"20190114_Meg_egy_almat_sem_lehet_elragcsalni_ezentul_a_becsi_metroban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=991724da-c185-48da-9cde-ffd3f68b356a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8262615-084d-48bd-9324-5f360c10a2b6","keywords":null,"link":"/elet/20190114_Meg_egy_almat_sem_lehet_elragcsalni_ezentul_a_becsi_metroban","timestamp":"2019. január. 14. 19:16","title":"Még egy almát sem lehet elrágcsálni ezentúl a bécsi metróban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff56bd37-ffa8-47ce-b11f-67c5c45153ef","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A Rorschach-tesztet ma is évente több mint egymillió emberrel veszik fel, és olyannyira a pszichológia jelképévé vált, mint a sztetoszkóp az általános orvoslásnak. Bár tesztjéről több tízezer tanulmány készült, Hermann Rorschach életéről mindezidáig egyetlen átfogó életrajzot sem adtak ki. Ezen változtat a The Times által az év gondolatébresztő könyvének választott kötet, Damion Searls munkája. ","shortLead":"A Rorschach-tesztet ma is évente több mint egymillió emberrel veszik fel, és olyannyira a pszichológia jelképévé vált...","id":"20190113_7_dolog_amit_fontos_tudni_a_Rorschachteszt_alkotojarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff56bd37-ffa8-47ce-b11f-67c5c45153ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fc92d7c-a5c9-41f7-8824-be4114047ad5","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190113_7_dolog_amit_fontos_tudni_a_Rorschachteszt_alkotojarol","timestamp":"2019. január. 13. 20:15","title":"7 dolog, amit fontos tudni a Rorschach-teszt alkotójáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db19c28a-eeb7-48bb-9821-4cde898576af","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Onnan, hogy már a parkolókapu is reszket.","shortLead":"Onnan, hogy már a parkolókapu is reszket.","id":"20190114_autos_video_parkolo_rampa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db19c28a-eeb7-48bb-9821-4cde898576af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"959d5615-8104-4745-bb38-a936f8bd2481","keywords":null,"link":"/cegauto/20190114_autos_video_parkolo_rampa","timestamp":"2019. január. 14. 10:22","title":"Honnan tudja egy orosz autós, hogy igazán hideg van? – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b04d891-d9fb-4a11-9085-64d558f20846","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Sószóróval ütközött a busz, de zavartalanul ment tovább.","shortLead":"Sószóróval ütközött a busz, de zavartalanul ment tovább.","id":"20190113_Kitort_uveggel_is_tovabb_hajtott_a_budapesti_busz_az_utasok_levideoztak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b04d891-d9fb-4a11-9085-64d558f20846&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78796917-5ec7-4a38-9f90-ce6aa6ffba14","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190113_Kitort_uveggel_is_tovabb_hajtott_a_budapesti_busz_az_utasok_levideoztak","timestamp":"2019. január. 13. 09:39","title":"Kitört üveggel is tovább hajtott a budapesti busz, az utasok levideózták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]