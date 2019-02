Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7e77df10-b4c0-4789-ad4f-929436e8f09f","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A közúti közlekedésben is rengeteg a balesetet, sokfelé komoly torlódást hozott a kellemetlen időjárás.","shortLead":"A közúti közlekedésben is rengeteg a balesetet, sokfelé komoly torlódást hozott a kellemetlen időjárás.","id":"20190131_Iteletido_van_Nemetorszagban_lezartak_a_KolnBonn_nemzetkozi_repteret","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e77df10-b4c0-4789-ad4f-929436e8f09f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb3521ca-03e0-4841-a709-2024dc15611a","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190131_Iteletido_van_Nemetorszagban_lezartak_a_KolnBonn_nemzetkozi_repteret","timestamp":"2019. január. 31. 11:44","title":"Ítéletidő van Németországban, lezárták a Köln–Bonn nemzetközi repteret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2187274-e253-46e2-8840-a7ee2ae69545","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az uniós átlag 2017-ben 7,8 százalékot mutatott.","shortLead":"Az uniós átlag 2017-ben 7,8 százalékot mutatott.","id":"20190131_A_magyarok_7_szazaleka_nem_engedheti_meg_maganak_a_futest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2187274-e253-46e2-8840-a7ee2ae69545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32f9692b-93dc-4f2a-acb3-1ebcc0dbdfcf","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_A_magyarok_7_szazaleka_nem_engedheti_meg_maganak_a_futest","timestamp":"2019. január. 31. 13:58","title":"A magyarok 7 százaléka nem engedheti meg magának a fűtést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bb9503b-97ee-4201-824a-fb3c6f4ebaad","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"44 centi volt a hely, most már elfér egy kövér ember is.","shortLead":"44 centi volt a hely, most már elfér egy kövér ember is.","id":"20190201_Elbontottak_az_oszlopot_a_Realtanoda_utcai_szuperkarcsu_jardarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bb9503b-97ee-4201-824a-fb3c6f4ebaad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dadff986-2efe-42f3-aa28-9890f3a6fef1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190201_Elbontottak_az_oszlopot_a_Realtanoda_utcai_szuperkarcsu_jardarol","timestamp":"2019. február. 01. 10:29","title":"Elbontották az oszlopot a Reáltanoda utcai szuperkarcsú járdáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07dd406b-9997-499c-914b-0751cbf1a798","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sok változás a szegedi polgármester vagyonnyilatkozatában nincs, ingóságai és ingatlanjai sem gyarapodtak, csupán a banki számlakövetelése nőtt.","shortLead":"Sok változás a szegedi polgármester vagyonnyilatkozatában nincs, ingóságai és ingatlanjai sem gyarapodtak, csupán...","id":"20190201_Botka_Laszlo_nehany_millio_forinttal_gazdagabb_lett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07dd406b-9997-499c-914b-0751cbf1a798&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bfa8bd0-f41f-4a21-a852-703c07bf3881","keywords":null,"link":"/kkv/20190201_Botka_Laszlo_nehany_millio_forinttal_gazdagabb_lett","timestamp":"2019. február. 01. 13:42","title":"Botka László néhány millió forinttal gazdagabb lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66c80784-7bf5-4bab-be44-83ed9cf1ffe7","c_author":"","category":"kkv","description":"A közbeszerzésen az a cég tarolt, amelyik korábban az online pénztárgépek forgalmazásán is nyert.","shortLead":"A közbeszerzésen az a cég tarolt, amelyik korábban az online pénztárgépek forgalmazásán is nyert.","id":"20190131_30_millio_forintert_racsozta_le_egyik_folyosojat_az_MTVA","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66c80784-7bf5-4bab-be44-83ed9cf1ffe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24035e1a-f251-47be-8f3f-4feb7be7eea9","keywords":null,"link":"/kkv/20190131_30_millio_forintert_racsozta_le_egyik_folyosojat_az_MTVA","timestamp":"2019. január. 31. 14:14","title":"30 millió forintért rácsozta le egyik folyosóját az MTVA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7927b415-f2e9-497f-9660-bdc98b7b82c1","c_author":"","category":"itthon","description":"A Németh Angéla-vezette pesti kerület követte Zuglót és Szegedet, annak ellenére, hogy több kormányhivatal is vizsgálja, szabályos-e a túlóratörvény önkormányzati elutasítása.","shortLead":"A Németh Angéla-vezette pesti kerület követte Zuglót és Szegedet, annak ellenére, hogy több kormányhivatal is...","id":"20190130_A_XV_kerult_is_nemet_mondott_a_tuloratorvenyre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7927b415-f2e9-497f-9660-bdc98b7b82c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"209e9226-1ced-4ab1-bb7a-37e18094765d","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_A_XV_kerult_is_nemet_mondott_a_tuloratorvenyre","timestamp":"2019. január. 30. 20:27","title":"A XV. került is elutasította a túlóratörvény alkalmazását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fdd2775-68df-4f64-961d-cd5c40ae79e0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel a villanyautóval az elmúlt időkben rengeteg kilométert tettek meg, de az akkumulátorának kapacitása ehhez képest elfogadható mértékben csökkent. ","shortLead":"Ezzel a villanyautóval az elmúlt időkben rengeteg kilométert tettek meg, de az akkumulátorának kapacitása ehhez képest...","id":"20190130_milyen_allapotban_van_egy_tesla_560_ezer_kilometer_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5fdd2775-68df-4f64-961d-cd5c40ae79e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"816df07b-63d8-4327-9255-d65b47bc2682","keywords":null,"link":"/cegauto/20190130_milyen_allapotban_van_egy_tesla_560_ezer_kilometer_utan","timestamp":"2019. január. 30. 17:21","title":"Milyen állapotban van egy Tesla 560 ezer kilométer után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70406b90-73e3-4cd5-a7fa-1cdc1e73d9da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz korrupciós bűncselekményekkel megvádolt képviselője ezzel közel megduplázta megtakarításait, de semmi más változás nem történt az anyagi helyzetében.","shortLead":"A Fidesz korrupciós bűncselekményekkel megvádolt képviselője ezzel közel megduplázta megtakarításait, de semmi más...","id":"20190201_Simonka_Gyorgy_vagyonnyilatkozat_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70406b90-73e3-4cd5-a7fa-1cdc1e73d9da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe58e091-b4cd-40b4-b863-b16c67253ef7","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_Simonka_Gyorgy_vagyonnyilatkozat_2019","timestamp":"2019. február. 01. 02:00","title":"Simonka Györgynek már majdnem hatezer forintja van a bankban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]